Цены на какао-бобы упали ниже отметки в 4 тысячи долларов за тонну
Цены на какао-бобы упали ниже отметки в 4 тысячи долларов за тонну - 30.01.2026, ПРАЙМ
Цены на какао-бобы упали ниже отметки в 4 тысячи долларов за тонну
Биржевые цены на какао-бобы в мире на последних торгах января падают на 5%, впервые более чем за два года опустившись ниже круглой отметки в 4 000 долларов за... | 30.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-30T14:00+0300
2026-01-30T14:00+0300
2026-01-30T14:00+0300
МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Биржевые цены на какао-бобы в мире на последних торгах января падают на 5%, впервые более чем за два года опустившись ниже круглой отметки в 4 000 долларов за тонну, следует из данных ICE Futures. По состоянию на 13.46 мск стоимость мартовского (ближайшего) фьючерса на какао-бобы падает на 4,6% относительно предыдущего закрытия - до 3 985 долларов за тонну. Показатель находится ниже отметки в 4 тысячи долларов впервые с 15 ноября 2023 года. Цены на бобы какао с начала года опустились на 34%, при этом в декабре показатель вырос примерно на 10%. Стоимость какао в декабре 2024 года достигла исторического рекорда, впервые поднявшись выше 12 тысяч долларов за тонну.
