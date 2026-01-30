Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Цены на какао-бобы упали ниже отметки в 4 тысячи долларов за тонну - 30.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260130/tseny-867046969.html
Цены на какао-бобы упали ниже отметки в 4 тысячи долларов за тонну
Цены на какао-бобы упали ниже отметки в 4 тысячи долларов за тонну - 30.01.2026, ПРАЙМ
Цены на какао-бобы упали ниже отметки в 4 тысячи долларов за тонну
Биржевые цены на какао-бобы в мире на последних торгах января падают на 5%, впервые более чем за два года опустившись ниже круглой отметки в 4 000 долларов за... | 30.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-30T14:00+0300
2026-01-30T14:00+0300
рынок
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859612145_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_f7aed00c39d71fe950efac0710297cce.jpg
МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Биржевые цены на какао-бобы в мире на последних торгах января падают на 5%, впервые более чем за два года опустившись ниже круглой отметки в 4 000 долларов за тонну, следует из данных ICE Futures. По состоянию на 13.46 мск стоимость мартовского (ближайшего) фьючерса на какао-бобы падает на 4,6% относительно предыдущего закрытия - до 3 985 долларов за тонну. Показатель находится ниже отметки в 4 тысячи долларов впервые с 15 ноября 2023 года. Цены на бобы какао с начала года опустились на 34%, при этом в декабре показатель вырос примерно на 10%. Стоимость какао в декабре 2024 года достигла исторического рекорда, впервые поднявшись выше 12 тысяч долларов за тонну.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859612145_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_fea95d20a8f710e6bdab037355946a24.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок
Рынок
14:00 30.01.2026
 
Цены на какао-бобы упали ниже отметки в 4 тысячи долларов за тонну

Цены на какао-бобы упали ниже $4 000 за тонну впервые с ноября 2023 года

© РИА Новости . Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкКакао-бобы и какао-крупка
Какао-бобы и какао-крупка - ПРАЙМ, 1920, 30.01.2026
Какао-бобы и какао-крупка . Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Биржевые цены на какао-бобы в мире на последних торгах января падают на 5%, впервые более чем за два года опустившись ниже круглой отметки в 4 000 долларов за тонну, следует из данных ICE Futures.
По состоянию на 13.46 мск стоимость мартовского (ближайшего) фьючерса на какао-бобы падает на 4,6% относительно предыдущего закрытия - до 3 985 долларов за тонну. Показатель находится ниже отметки в 4 тысячи долларов впервые с 15 ноября 2023 года.
Цены на бобы какао с начала года опустились на 34%, при этом в декабре показатель вырос примерно на 10%.
Стоимость какао в декабре 2024 года достигла исторического рекорда, впервые поднявшись выше 12 тысяч долларов за тонну.
 
Рынок
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала