https://1prime.ru/20260130/tseny-867046969.html

Цены на какао-бобы упали ниже отметки в 4 тысячи долларов за тонну

Цены на какао-бобы упали ниже отметки в 4 тысячи долларов за тонну - 30.01.2026, ПРАЙМ

Цены на какао-бобы упали ниже отметки в 4 тысячи долларов за тонну

Биржевые цены на какао-бобы в мире на последних торгах января падают на 5%, впервые более чем за два года опустившись ниже круглой отметки в 4 000 долларов за... | 30.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-30T14:00+0300

2026-01-30T14:00+0300

2026-01-30T14:00+0300

рынок

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859612145_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_f7aed00c39d71fe950efac0710297cce.jpg

МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Биржевые цены на какао-бобы в мире на последних торгах января падают на 5%, впервые более чем за два года опустившись ниже круглой отметки в 4 000 долларов за тонну, следует из данных ICE Futures. По состоянию на 13.46 мск стоимость мартовского (ближайшего) фьючерса на какао-бобы падает на 4,6% относительно предыдущего закрытия - до 3 985 долларов за тонну. Показатель находится ниже отметки в 4 тысячи долларов впервые с 15 ноября 2023 года. Цены на бобы какао с начала года опустились на 34%, при этом в декабре показатель вырос примерно на 10%. Стоимость какао в декабре 2024 года достигла исторического рекорда, впервые поднявшись выше 12 тысяч долларов за тонну.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок