В Москве в 2025 году снизилось число погибших в ДТП

МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Число погибших в ДТП в Москве снизилось на 15%, а количество происшествий сократилось на 9% за 2025 год по сравнению с 2024 годом, сообщили РИА Новости в пресс-службе ЦОДД. "По данным аналитиков ЦОДД, в прошлом году в столице произошло на 9% меньше ДТП, чем в 2024-м, а число погибших снизилось на 15%. При этом уровень социального риска на дорогах снизился до 2,22", - рассказали в пресс-службе. Там отметили, что для безопасного движения в прошлом году специалисты ЦОДД установили и модернизировали светофоры по 260 адресам, обустроили около 800 новых пешеходных переходов и более 300 островков безопасности. "Совместно с ГАИ провели комплексную работу по снижению аварийности с участием СИМ: использование номерных знаков на электросамокатах, выявление нарушений пользователей СИМ с помощью камер, более тысячи рейдов с ГАИ и операторами", - уточнили в пресс-службе. Также были подготовлены проекты от дорожных кураторов ЦОДД для снижения аварийности в местах, где были ДТП. "Благодаря проектам дорожных кураторов ЦОДД в столице снижается аварийность в местах, где были ДТП", - подчеркнули в пресс-службе. В пресс-службе рассказали и о планах на 2026 год. В их числе продолжение комплексной работы с арендными СИМ: внедрение регистрации и выдачи номеров, повышение требований аренды. Кроме того, планируется реализовать более 600 проектов по безопасности пешеходов и усилить информирование жителей о ПДД. "Уровень социального риска на дорогах Москвы в 2025 году снизился до 2,22. Этого удалось добиться благодаря тесному сотрудничеству ЦОДД и Госавтоинспекции. В рамках стратегии развития транспорта до 2030 года, которую утвердил мэр Москвы Сергей Собянин, мы продолжаем повышать безопасность движения в городе", - отметил заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, чьи слова приводит пресс-служба.
