Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Москве в 2025 году снизилось число погибших в ДТП - 30.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260130/tsodd-867038453.html
В Москве в 2025 году снизилось число погибших в ДТП
В Москве в 2025 году снизилось число погибших в ДТП - 30.01.2026, ПРАЙМ
В Москве в 2025 году снизилось число погибших в ДТП
Число погибших в ДТП в Москве снизилось на 15%, а количество происшествий сократилось на 9% за 2025 год по сравнению с 2024 годом, сообщили РИА Новости в... | 30.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-30T09:11+0300
2026-01-30T09:11+0300
бизнес
общество
россия
москва
сергей собянин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/06/854044669_0:21:3567:2027_1920x0_80_0_0_d5dd931387599fbf62d7c8d255942721.jpg
МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Число погибших в ДТП в Москве снизилось на 15%, а количество происшествий сократилось на 9% за 2025 год по сравнению с 2024 годом, сообщили РИА Новости в пресс-службе ЦОДД. "По данным аналитиков ЦОДД, в прошлом году в столице произошло на 9% меньше ДТП, чем в 2024-м, а число погибших снизилось на 15%. При этом уровень социального риска на дорогах снизился до 2,22", - рассказали в пресс-службе. Там отметили, что для безопасного движения в прошлом году специалисты ЦОДД установили и модернизировали светофоры по 260 адресам, обустроили около 800 новых пешеходных переходов и более 300 островков безопасности. "Совместно с ГАИ провели комплексную работу по снижению аварийности с участием СИМ: использование номерных знаков на электросамокатах, выявление нарушений пользователей СИМ с помощью камер, более тысячи рейдов с ГАИ и операторами", - уточнили в пресс-службе. Также были подготовлены проекты от дорожных кураторов ЦОДД для снижения аварийности в местах, где были ДТП. "Благодаря проектам дорожных кураторов ЦОДД в столице снижается аварийность в местах, где были ДТП", - подчеркнули в пресс-службе. В пресс-службе рассказали и о планах на 2026 год. В их числе продолжение комплексной работы с арендными СИМ: внедрение регистрации и выдачи номеров, повышение требований аренды. Кроме того, планируется реализовать более 600 проектов по безопасности пешеходов и усилить информирование жителей о ПДД. "Уровень социального риска на дорогах Москвы в 2025 году снизился до 2,22. Этого удалось добиться благодаря тесному сотрудничеству ЦОДД и Госавтоинспекции. В рамках стратегии развития транспорта до 2030 года, которую утвердил мэр Москвы Сергей Собянин, мы продолжаем повышать безопасность движения в городе", - отметил заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, чьи слова приводит пресс-служба.
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/06/854044669_419:0:3148:2047_1920x0_80_0_0_67fb9ed103ea38949c887f31080c434a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, общество , россия, москва, сергей собянин
Бизнес, Общество , РОССИЯ, МОСКВА, Сергей Собянин
09:11 30.01.2026
 
В Москве в 2025 году снизилось число погибших в ДТП

ЦОДД: число погибших в ДТП в Москве снизилось на 15% в 2025 году

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДорожно-патрульная служба (ДПС)
Дорожно-патрульная служба (ДПС) - ПРАЙМ, 1920, 30.01.2026
Дорожно-патрульная служба (ДПС). Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Число погибших в ДТП в Москве снизилось на 15%, а количество происшествий сократилось на 9% за 2025 год по сравнению с 2024 годом, сообщили РИА Новости в пресс-службе ЦОДД.
"По данным аналитиков ЦОДД, в прошлом году в столице произошло на 9% меньше ДТП, чем в 2024-м, а число погибших снизилось на 15%. При этом уровень социального риска на дорогах снизился до 2,22", - рассказали в пресс-службе.
Там отметили, что для безопасного движения в прошлом году специалисты ЦОДД установили и модернизировали светофоры по 260 адресам, обустроили около 800 новых пешеходных переходов и более 300 островков безопасности.
"Совместно с ГАИ провели комплексную работу по снижению аварийности с участием СИМ: использование номерных знаков на электросамокатах, выявление нарушений пользователей СИМ с помощью камер, более тысячи рейдов с ГАИ и операторами", - уточнили в пресс-службе.
Также были подготовлены проекты от дорожных кураторов ЦОДД для снижения аварийности в местах, где были ДТП.
"Благодаря проектам дорожных кураторов ЦОДД в столице снижается аварийность в местах, где были ДТП", - подчеркнули в пресс-службе.
В пресс-службе рассказали и о планах на 2026 год. В их числе продолжение комплексной работы с арендными СИМ: внедрение регистрации и выдачи номеров, повышение требований аренды. Кроме того, планируется реализовать более 600 проектов по безопасности пешеходов и усилить информирование жителей о ПДД.
"Уровень социального риска на дорогах Москвы в 2025 году снизился до 2,22. Этого удалось добиться благодаря тесному сотрудничеству ЦОДД и Госавтоинспекции. В рамках стратегии развития транспорта до 2030 года, которую утвердил мэр Москвы Сергей Собянин, мы продолжаем повышать безопасность движения в городе", - отметил заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, чьи слова приводит пресс-служба.
 
БизнесОбществоРОССИЯМОСКВАСергей Собянин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала