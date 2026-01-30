Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия в 2025 году стала лидером по турпотоку в Турцию - 30.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260130/turpotok-867055856.html
Россия в 2025 году стала лидером по турпотоку в Турцию
Россия в 2025 году стала лидером по турпотоку в Турцию - 30.01.2026, ПРАЙМ
Россия в 2025 году стала лидером по турпотоку в Турцию
Россия вновь оказалась лидером по турпотоку в Турцию: в стране за 2025 год побывали более 6,9 миллиона россиян, что почти на 3% больше, чем годом ранее, следует | 30.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-30T17:55+0300
2026-01-30T17:55+0300
туризм
бизнес
россия
турция
фрг
рф
https://cdnn.1prime.ru/img/82251/13/822511340_0:56:1024:632_1920x0_80_0_0_05cd5acf66ede57d127eb8543b3d184f.jpg
СТАМБУЛ, 30 янв - ПРАЙМ. Россия вновь оказалась лидером по турпотоку в Турцию: в стране за 2025 год побывали более 6,9 миллиона россиян, что почти на 3% больше, чем годом ранее, следует из подсчетов РИА Новости. Доходы Турции от туризма в 2025 году увеличились на 6,8% по сравнению с годом ранее и превысили 65 миллиардов долларов. По данным Бюро статистики Турции, страну за 2025 год посетили более 52,7 миллиона иностранцев и более 11,1 миллиона проживающих за границей турецких граждан. Существенный рост - более 15% - отмечается по числу прибывших представителей диаспоры, а иностранцев годом ранее прибыло примерно столько же - 52,6 миллиона. "Турцию за 2025 год посетили 6 миллионов 904 тысячи 11 россиян", - сообщило бюро в пресс-релизе. По информации статистического агентства, за Россией с небольшим отставанием следует ФРГ, более 6,7 миллионов граждан которой выбрали Турцию в качестве места для отдыха. За РФ и ФРГ следуют Великобритания с 4,2 миллиона туристов, Иран с 3 миллионами и Болгария с 2,8 миллиона граждан, сообщается в пресс-релизе. За 2024 год Турцию посетили более 6,7 миллиона граждан РФ. Таким образом, рост за год составил порядка 2,8%. В 2019 году был установлен рекорд: тогда страну посетили более 7 миллионов россиян.
https://1prime.ru/20260130/rst-867048996.html
турция
фрг
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82251/13/822511340_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_2563dfc3fe56d53591a5b4dc2678821a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
туризм, бизнес, россия, турция, фрг, рф
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, ТУРЦИЯ, ФРГ, РФ
17:55 30.01.2026
 
Россия в 2025 году стала лидером по турпотоку в Турцию

Россия в 2025 году вновь оказалась лидером по турпотоку в Турцию

© flickr.com / Nicholas NgФлаг Турции
Флаг Турции - ПРАЙМ, 1920, 30.01.2026
Флаг Турции. Архивное фото
© flickr.com / Nicholas Ng
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
СТАМБУЛ, 30 янв - ПРАЙМ. Россия вновь оказалась лидером по турпотоку в Турцию: в стране за 2025 год побывали более 6,9 миллиона россиян, что почти на 3% больше, чем годом ранее, следует из подсчетов РИА Новости.
Доходы Турции от туризма в 2025 году увеличились на 6,8% по сравнению с годом ранее и превысили 65 миллиардов долларов.
По данным Бюро статистики Турции, страну за 2025 год посетили более 52,7 миллиона иностранцев и более 11,1 миллиона проживающих за границей турецких граждан. Существенный рост - более 15% - отмечается по числу прибывших представителей диаспоры, а иностранцев годом ранее прибыло примерно столько же - 52,6 миллиона.
"Турцию за 2025 год посетили 6 миллионов 904 тысячи 11 россиян", - сообщило бюро в пресс-релизе.
По информации статистического агентства, за Россией с небольшим отставанием следует ФРГ, более 6,7 миллионов граждан которой выбрали Турцию в качестве места для отдыха.
За РФ и ФРГ следуют Великобритания с 4,2 миллиона туристов, Иран с 3 миллионами и Болгария с 2,8 миллиона граждан, сообщается в пресс-релизе.
За 2024 год Турцию посетили более 6,7 миллиона граждан РФ. Таким образом, рост за год составил порядка 2,8%. В 2019 году был установлен рекорд: тогда страну посетили более 7 миллионов россиян.
Российские рубли - ПРАЙМ, 1920, 30.01.2026
Крепкий рубль увеличил спрос на туры за границу, рассказали в РСТ
15:41
 
ТуризмБизнесРОССИЯТУРЦИЯФРГРФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала