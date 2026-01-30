https://1prime.ru/20260130/turpotok-867055856.html

Россия в 2025 году стала лидером по турпотоку в Турцию

Россия в 2025 году стала лидером по турпотоку в Турцию - 30.01.2026, ПРАЙМ

Россия в 2025 году стала лидером по турпотоку в Турцию

Россия вновь оказалась лидером по турпотоку в Турцию: в стране за 2025 год побывали более 6,9 миллиона россиян, что почти на 3% больше, чем годом ранее, следует | 30.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-30T17:55+0300

2026-01-30T17:55+0300

2026-01-30T17:55+0300

туризм

бизнес

россия

турция

фрг

рф

https://cdnn.1prime.ru/img/82251/13/822511340_0:56:1024:632_1920x0_80_0_0_05cd5acf66ede57d127eb8543b3d184f.jpg

СТАМБУЛ, 30 янв - ПРАЙМ. Россия вновь оказалась лидером по турпотоку в Турцию: в стране за 2025 год побывали более 6,9 миллиона россиян, что почти на 3% больше, чем годом ранее, следует из подсчетов РИА Новости. Доходы Турции от туризма в 2025 году увеличились на 6,8% по сравнению с годом ранее и превысили 65 миллиардов долларов. По данным Бюро статистики Турции, страну за 2025 год посетили более 52,7 миллиона иностранцев и более 11,1 миллиона проживающих за границей турецких граждан. Существенный рост - более 15% - отмечается по числу прибывших представителей диаспоры, а иностранцев годом ранее прибыло примерно столько же - 52,6 миллиона. "Турцию за 2025 год посетили 6 миллионов 904 тысячи 11 россиян", - сообщило бюро в пресс-релизе. По информации статистического агентства, за Россией с небольшим отставанием следует ФРГ, более 6,7 миллионов граждан которой выбрали Турцию в качестве места для отдыха. За РФ и ФРГ следуют Великобритания с 4,2 миллиона туристов, Иран с 3 миллионами и Болгария с 2,8 миллиона граждан, сообщается в пресс-релизе. За 2024 год Турцию посетили более 6,7 миллиона граждан РФ. Таким образом, рост за год составил порядка 2,8%. В 2019 году был установлен рекорд: тогда страну посетили более 7 миллионов россиян.

https://1prime.ru/20260130/rst-867048996.html

турция

фрг

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

туризм, бизнес, россия, турция, фрг, рф