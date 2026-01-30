https://1prime.ru/20260130/ukraina-867031340.html
"Фактически капитулировали". В США сделали заявление о переменах в Киеве
"Фактически капитулировали". В США сделали заявление о переменах в Киеве - 30.01.2026, ПРАЙМ
"Фактически капитулировали". В США сделали заявление о переменах в Киеве
Россия и Украина в конечном итоге могут достичь соглашения, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал американский политолог Гилберт Доктороу. | 30.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-30T03:45+0300
2026-01-30T03:45+0300
2026-01-30T03:49+0300
украина
абу-даби
сша
марко рубио
россия
владимир зеленский
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/51/841315134_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_f8f07a9c0f04769b8ae087333f58084f.jpg
МОСКВА, 30 янв —ПРАЙМ. Россия и Украина в конечном итоге могут достичь соглашения, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал американский политолог Гилберт Доктороу."Русские добились своего на переговорах в Абу-Даби в вопросах, которые для них имеют ключевое значение, — украинцы фактически сдались. Такое положение дел существует на данный момент. <…> Я был бы удивлен, но действительно считаю, что Украина и Россия в конечном итоге могут договориться", — отметил он.При этом Доктороу подчеркнул, что не исключает, что в скором будущем в Киеве может произойти смена власти."Я могу представить сценарий, при котором русские и американцы могут вывести (Владимира. — Прим. ред.) Зеленского из политической игры и установить вместо него украинского политика, поддерживающего принятие условий России", — пояснил политолог.На прошлой неделе в Абу-Даби состоялась первая встреча трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России, Украины и США. В ходе закрытых переговоров обсуждались нерешенные аспекты американского мирного плана. Новая встреча намечена на 1 февраля. По словам госсекретаря Марко Рубио, она будет двусторонней, но США могут также принять участие.
https://1prime.ru/20260129/peregovory-866990636.html
украина
абу-даби
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/51/841315134_166:0:2834:2001_1920x0_80_0_0_9c460aa80fd5c0199536342d8d6230d1.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, абу-даби, сша, марко рубио, россия, владимир зеленский
УКРАИНА, Абу-Даби, США, Марко Рубио, РОССИЯ, Владимир Зеленский
"Фактически капитулировали". В США сделали заявление о переменах в Киеве
Политолог Доктороу: Россия и Украина в перспективе могут прийти к договоренности
МОСКВА, 30 янв —ПРАЙМ.
Россия и Украина в конечном итоге могут достичь соглашения, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал
американский политолог Гилберт Доктороу.
"Русские добились своего на переговорах в Абу-Даби в вопросах, которые для них имеют ключевое значение, — украинцы фактически сдались. Такое положение дел существует на данный момент. <…> Я был бы удивлен, но действительно считаю, что Украина и Россия в конечном итоге могут договориться", — отметил он.
При этом Доктороу подчеркнул, что не исключает, что в скором будущем в Киеве может произойти смена власти.
"Я могу представить сценарий, при котором русские и американцы могут вывести (Владимира. — Прим. ред.) Зеленского из политической игры и установить вместо него украинского политика, поддерживающего принятие условий России", — пояснил политолог.
На прошлой неделе в Абу-Даби состоялась первая встреча трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России, Украины и США. В ходе закрытых переговоров обсуждались нерешенные аспекты американского мирного плана. Новая встреча намечена на 1 февраля. По словам госсекретаря Марко Рубио, она будет двусторонней, но США могут также принять участие.
"Унижают и превосходят": в США рассказали о переговорах с Россией