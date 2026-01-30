Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Фактически капитулировали". В США сделали заявление о переменах в Киеве - 30.01.2026
Россия и Украина в конечном итоге могут достичь соглашения, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал американский политолог Гилберт Доктороу. | 30.01.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 30 янв —ПРАЙМ. Россия и Украина в конечном итоге могут достичь соглашения, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал американский политолог Гилберт Доктороу."Русские добились своего на переговорах в Абу-Даби в вопросах, которые для них имеют ключевое значение, — украинцы фактически сдались. Такое положение дел существует на данный момент. &lt;…&gt; Я был бы удивлен, но действительно считаю, что Украина и Россия в конечном итоге могут договориться", — отметил он.При этом Доктороу подчеркнул, что не исключает, что в скором будущем в Киеве может произойти смена власти."Я могу представить сценарий, при котором русские и американцы могут вывести (Владимира. — Прим. ред.) Зеленского из политической игры и установить вместо него украинского политика, поддерживающего принятие условий России", — пояснил политолог.На прошлой неделе в Абу-Даби состоялась первая встреча трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России, Украины и США. В ходе закрытых переговоров обсуждались нерешенные аспекты американского мирного плана. Новая встреча намечена на 1 февраля. По словам госсекретаря Марко Рубио, она будет двусторонней, но США могут также принять участие.
03:45 30.01.2026 (обновлено: 03:49 30.01.2026)
 
"Фактически капитулировали". В США сделали заявление о переменах в Киеве

Политолог Доктороу: Россия и Украина в перспективе могут прийти к договоренности

МОСКВА, 30 янв —ПРАЙМ. Россия и Украина в конечном итоге могут достичь соглашения, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал американский политолог Гилберт Доктороу.
"Русские добились своего на переговорах в Абу-Даби в вопросах, которые для них имеют ключевое значение, — украинцы фактически сдались. Такое положение дел существует на данный момент. <…> Я был бы удивлен, но действительно считаю, что Украина и Россия в конечном итоге могут договориться", — отметил он.
При этом Доктороу подчеркнул, что не исключает, что в скором будущем в Киеве может произойти смена власти.
"Я могу представить сценарий, при котором русские и американцы могут вывести (Владимира. — Прим. ред.) Зеленского из политической игры и установить вместо него украинского политика, поддерживающего принятие условий России", — пояснил политолог.
На прошлой неделе в Абу-Даби состоялась первая встреча трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России, Украины и США. В ходе закрытых переговоров обсуждались нерешенные аспекты американского мирного плана. Новая встреча намечена на 1 февраля. По словам госсекретаря Марко Рубио, она будет двусторонней, но США могут также принять участие.
"Унижают и превосходят": в США рассказали о переговорах с Россией
Заголовок открываемого материала