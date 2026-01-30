https://1prime.ru/20260130/ulyanov-867054419.html

Ульянов рассказал, чему было посвящено внеочередное заседание МАГАТЭ

2026-01-30T17:27+0300

ВЕНА, 30 янв - ПРАЙМ. Внеочередное заседание Совета управляющих МАГАТЭ по Украине было посвящено вопросам, выходящим за рамки компетенции агентства, заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. "Сегодня Совет управляющих в очередной раз вынужден заниматься вопросом, который не входит в его компетенцию. Это, похоже, становится рутинной практикой",- заявил Ульянов во время выступления на внеочередной сессии Совета управляющих МАГАТЭ. Он напомнил, что в декабре 2024 года Совет принял резолюцию с поручением генеральному директору собирать информацию о состоянии украинской энергетической инфраструктуры, "хотя секретариат Агентства не обладает для этого необходимой экспертизой и такого рода деятельность выходит за рамки его уставных задач". Ранее Ульянов сообщил, что Совет управляющих МАГАТЭ проведет в пятницу внеочередное заседание по Украине. Дипломат уточнил, что внеочередное заседание совета состоится по инициативе управляющего от Нидерландов.

