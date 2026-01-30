Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Ульянов рассказал, чему было посвящено внеочередное заседание МАГАТЭ - 30.01.2026
Ульянов рассказал, чему было посвящено внеочередное заседание МАГАТЭ
Ульянов рассказал, чему было посвящено внеочередное заседание МАГАТЭ - 30.01.2026, ПРАЙМ
Ульянов рассказал, чему было посвящено внеочередное заседание МАГАТЭ
Внеочередное заседание Совета управляющих МАГАТЭ по Украине было посвящено вопросам, выходящим за рамки компетенции агентства, заявил постоянный представитель... | 30.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-30T17:27+0300
2026-01-30T17:27+0300
ВЕНА, 30 янв - ПРАЙМ. Внеочередное заседание Совета управляющих МАГАТЭ по Украине было посвящено вопросам, выходящим за рамки компетенции агентства, заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. "Сегодня Совет управляющих в очередной раз вынужден заниматься вопросом, который не входит в его компетенцию. Это, похоже, становится рутинной практикой",- заявил Ульянов во время выступления на внеочередной сессии Совета управляющих МАГАТЭ. Он напомнил, что в декабре 2024 года Совет принял резолюцию с поручением генеральному директору собирать информацию о состоянии украинской энергетической инфраструктуры, "хотя секретариат Агентства не обладает для этого необходимой экспертизой и такого рода деятельность выходит за рамки его уставных задач". Ранее Ульянов сообщил, что Совет управляющих МАГАТЭ проведет в пятницу внеочередное заседание по Украине. Дипломат уточнил, что внеочередное заседание совета состоится по инициативе управляющего от Нидерландов.
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/07/861921244_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_a7944d6ba9ed7a716602525563b42b3e.jpg
1920
1920
true
Михаил Ульянов, МАГАТЭ
17:27 30.01.2026
 
Ульянов рассказал, чему было посвящено внеочередное заседание МАГАТЭ

Ульянов: заседание МАГАТЭ было посвящено вопросам, не входящим в компетенции агентства

© РИА Новости . Маргарита Костив Михаил Ульянов
Михаил Ульянов - ПРАЙМ, 1920, 30.01.2026
Михаил Ульянов. Архивное фото
© РИА Новости . Маргарита Костив
ВЕНА, 30 янв - ПРАЙМ. Внеочередное заседание Совета управляющих МАГАТЭ по Украине было посвящено вопросам, выходящим за рамки компетенции агентства, заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Сегодня Совет управляющих в очередной раз вынужден заниматься вопросом, который не входит в его компетенцию. Это, похоже, становится рутинной практикой",- заявил Ульянов во время выступления на внеочередной сессии Совета управляющих МАГАТЭ.
Он напомнил, что в декабре 2024 года Совет принял резолюцию с поручением генеральному директору собирать информацию о состоянии украинской энергетической инфраструктуры, "хотя секретариат Агентства не обладает для этого необходимой экспертизой и такого рода деятельность выходит за рамки его уставных задач".
Ранее Ульянов сообщил, что Совет управляющих МАГАТЭ проведет в пятницу внеочередное заседание по Украине. Дипломат уточнил, что внеочередное заседание совета состоится по инициативе управляющего от Нидерландов.
