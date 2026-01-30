Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Ульянов рассказал о надежном контроле дел на ЗАЭС - 30.01.2026
Ульянов рассказал о надежном контроле дел на ЗАЭС
Ульянов рассказал о надежном контроле дел на ЗАЭС - 30.01.2026, ПРАЙМ
Ульянов рассказал о надежном контроле дел на ЗАЭС
Положение дел на Запорожской АЭС (ЗАЭС) остается под надежным контролем, заявил журналистам постоянный представитель России при международных организациях в... | 30.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-30T19:40+0300
2026-01-30T19:40+0300
россия
вена
рф
михаил ульянов
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/15/864809973_0:144:2769:1702_1920x0_80_0_0_34dad1e3d25b6d94d5c970052e9318c4.jpg
ВЕНА, 30 янв - ПРАЙМ. Положение дел на Запорожской АЭС (ЗАЭС) остается под надежным контролем, заявил журналистам постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Дипломат напомнил, что станция находится почти на линии боевого соприкосновения, и на прилегающие к объекту районы постоянно происходят нападения - на промышленную площадку ЗАЭС, на Энергодар. "Это нельзя назвать нормальным, но в то же время ничего катастрофического на сегодняшний день не происходит. Там работают опытные люди, которые хорошо знают, как действовать в той или иной ситуации. И положение дел остается под надежным контролем, как я понимаю", - сказал постпред РФ.
вена
рф
россия, вена, рф, михаил ульянов
РОССИЯ, Вена, РФ, Михаил Ульянов
19:40 30.01.2026
 
Ульянов рассказал о надежном контроле дел на ЗАЭС

Ульянов: положение дел на ЗАЭС остается под надежным контролем

Михаил Ульянов
Михаил Ульянов - ПРАЙМ, 1920, 30.01.2026
Михаил Ульянов . Архивное фото
© РИА Новости . Александр Натрускин
Перейти в медиабанк
ВЕНА, 30 янв - ПРАЙМ. Положение дел на Запорожской АЭС (ЗАЭС) остается под надежным контролем, заявил журналистам постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Дипломат напомнил, что станция находится почти на линии боевого соприкосновения, и на прилегающие к объекту районы постоянно происходят нападения - на промышленную площадку ЗАЭС, на Энергодар.
"Это нельзя назвать нормальным, но в то же время ничего катастрофического на сегодняшний день не происходит. Там работают опытные люди, которые хорошо знают, как действовать в той или иной ситуации. И положение дел остается под надежным контролем, как я понимаю", - сказал постпред РФ.
РОССИЯ Вена РФ Михаил Ульянов
 
 
