https://1prime.ru/20260130/ulyanov-867060460.html

Ульянов рассказал о надежном контроле дел на ЗАЭС

Ульянов рассказал о надежном контроле дел на ЗАЭС - 30.01.2026, ПРАЙМ

Ульянов рассказал о надежном контроле дел на ЗАЭС

Положение дел на Запорожской АЭС (ЗАЭС) остается под надежным контролем, заявил журналистам постоянный представитель России при международных организациях в... | 30.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-30T19:40+0300

2026-01-30T19:40+0300

2026-01-30T19:40+0300

россия

вена

рф

михаил ульянов

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/15/864809973_0:144:2769:1702_1920x0_80_0_0_34dad1e3d25b6d94d5c970052e9318c4.jpg

ВЕНА, 30 янв - ПРАЙМ. Положение дел на Запорожской АЭС (ЗАЭС) остается под надежным контролем, заявил журналистам постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Дипломат напомнил, что станция находится почти на линии боевого соприкосновения, и на прилегающие к объекту районы постоянно происходят нападения - на промышленную площадку ЗАЭС, на Энергодар. "Это нельзя назвать нормальным, но в то же время ничего катастрофического на сегодняшний день не происходит. Там работают опытные люди, которые хорошо знают, как действовать в той или иной ситуации. И положение дел остается под надежным контролем, как я понимаю", - сказал постпред РФ.

https://1prime.ru/20260130/grossi-867060116.html

вена

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, вена, рф, михаил ульянов