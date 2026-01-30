https://1prime.ru/20260130/ulyanov-867060460.html
Ульянов рассказал о надежном контроле дел на ЗАЭС
Ульянов рассказал о надежном контроле дел на ЗАЭС - 30.01.2026, ПРАЙМ
Ульянов рассказал о надежном контроле дел на ЗАЭС
Положение дел на Запорожской АЭС (ЗАЭС) остается под надежным контролем, заявил журналистам постоянный представитель России при международных организациях в... | 30.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-30T19:40+0300
2026-01-30T19:40+0300
2026-01-30T19:40+0300
ВЕНА, 30 янв - ПРАЙМ. Положение дел на Запорожской АЭС (ЗАЭС) остается под надежным контролем, заявил журналистам постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Дипломат напомнил, что станция находится почти на линии боевого соприкосновения, и на прилегающие к объекту районы постоянно происходят нападения - на промышленную площадку ЗАЭС, на Энергодар. "Это нельзя назвать нормальным, но в то же время ничего катастрофического на сегодняшний день не происходит. Там работают опытные люди, которые хорошо знают, как действовать в той или иной ситуации. И положение дел остается под надежным контролем, как я понимаю", - сказал постпред РФ.
