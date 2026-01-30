https://1prime.ru/20260130/ulyanov-867061063.html
Ульянов рассказал, как Запад хочет представить перебои со светом на Украине
2026-01-30T19:46+0300
2026-01-30T19:46+0300
2026-01-30T19:46+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/1e/867060909_0:241:5184:3157_1920x0_80_0_0_14088c436c2236e8c4ca9f644857a44c.jpg
ВЕНА, 30 янв - ПРАЙМ. Запад пытается представить перебои энергоснабжения на Украине как угрозу ядерной катастрофы, однако реальных рисков для АЭС нет, заявил журналистам постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. В пятницу Совет управляющих МАГАТЭ провел внеочередное заседание по Украине, созванное по инициативе управляющего от Нидерландов. "Главное, что пытались сделать западные европейцы, это создать впечатление, будто удары по украинской энергетической инфраструктуре ведут к перебоям с энергоснабжением на атомных электростанциях, а это, в свою очередь, чревато ядерными инцидентами, вплоть до ядерной катастрофы. Некоторые из выступавших использовали яркие термины и рисовали катастрофические ситуации. На самом деле, ничего катастрофического на украинских атомных электростанциях не происходит", - сказал Ульянов по итогам заседания. Он добавил, что временами бывают незначительные перерывы в энергоснабжении. "Опытные украинские атомщики с этим справляются довольно легко", - заключил дипломат.
https://1prime.ru/20260130/ulyanov-867060460.html
украина, запад, вена, михаил ульянов, магатэ
