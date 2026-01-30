Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Ульянов прокомментировал итоги заседания Совета управляющих МАГАТЭ - 30.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20260130/ulyanov-867061393.html
Ульянов прокомментировал итоги заседания Совета управляющих МАГАТЭ
Ульянов прокомментировал итоги заседания Совета управляющих МАГАТЭ - 30.01.2026, ПРАЙМ
Ульянов прокомментировал итоги заседания Совета управляющих МАГАТЭ
Практических решений по итогам внеочередного заседания Совета МАГАТЭ принято не было, стороны ограничились заявлениями, сообщил журналистам постоянный... | 30.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-30T19:52+0300
2026-01-30T19:52+0300
энергетика
вена
украина
михаил ульянов
магатэ
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1b/861356196_0:69:3399:1981_1920x0_80_0_0_dfb4e8aeed6e4a707fd24e8842dbddc5.jpg
ВЕНА, 30 янв - ПРАЙМ. Практических решений по итогам внеочередного заседания Совета МАГАТЭ принято не было, стороны ограничились заявлениями, сообщил журналистам постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. В пятницу Совет управляющих МАГАТЭ провел внеочередное заседание по Украине, созванное по инициативе управляющего от Нидерландов. "Нет. Это было выхлопом эмоций. Нет никакой резолюции. Было лишь коллективное заявление от Европейского союза, коллективное заявление от трех прибалтийских стран - они в последнее время стали выступать в виде группы, получая возможность выступать в первых рядах. И появилось еще одно новое объединение: Канада, Австралия и Новая Зеландия, они тоже внесли свою лепту", - сказал Ульянов по итогам заседания, отвечая на вопрос о том, были ли практические итоги заседания. Он добавил, что выступления оппонентов Москвы были крайне неубедительными. "Они плохо владеют ситуацией, особенно прибалты. Допускают достаточно грубые фактологические ошибки. Они обходят дискомфортные моменты и уклоняются от профессионального разговора. Единственное, в первый раз сегодня ЕСовцы в ответ на мои критические замечания попытались более-менее профессиональным языком ядерного эксперта дать какие-то альтернативные оценки. Получилось не очень убедительно и слабовато, но сам тот факт, что наконец-то от пропаганды они попытались перейти к чему-то более практическому, это можно поприветствовать", - уточнил постпред. Он также уточнил, что когда эта дискуссия впервые началась в декабре 2024 года, российская сторона сразу напомнила оппонентам: существует международная шкала ядерных событий. "И там черным по белому указано - перебои с внешним электроснабжением представляют собой нулевой уровень угрозы. И что с этим делать нашим оппонентам - они, по сути, не знают. Поэтому стараются тему просто не затрагивать. Вместо этого ссылаются на так называемые семь столпов генерального директора МАГАТЭ, где четвертый пункт - про надежное и стабильное энергоснабжение. Я говорю: хорошо, но почему для вас важнее частное мнение, чем профессиональная шкала, разработанная специалистами МАГАТЭ и Агентства ОЭСР? Там ведь все четко классифицировано", - рассказал постпред РФ. Он уточнил, что шкала состоит из семи уровней: седьмой - самый опасный, ниже - менее серьезные. С первого по четвертый - это инциденты, выше - уже аварии. "А прекращение внешнего энергоснабжения вообще квалифицируется просто как отклонение от нормы, то есть даже ниже шкалы. Это совсем другой уровень риска. Поэтому да, неудобные моменты они просто обходят. Если не согласны - должны аргументировать, но им, по сути, нечего ответить", - заключил Ульянов.
https://1prime.ru/20260130/ulyanov-867060460.html
вена
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1b/861356196_334:0:3065:2048_1920x0_80_0_0_73e3ff49b1b41710cde495fd39e4db35.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
вена, украина, михаил ульянов, магатэ
Энергетика, Вена, УКРАИНА, Михаил Ульянов, МАГАТЭ
19:52 30.01.2026
 
Ульянов прокомментировал итоги заседания Совета управляющих МАГАТЭ

Ульянов: практических решений по итогам заседания МАГАТЭ принято не было

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкСимволика Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ)
Символика Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) - ПРАЙМ, 1920, 30.01.2026
Символика Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) . Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ВЕНА, 30 янв - ПРАЙМ. Практических решений по итогам внеочередного заседания Совета МАГАТЭ принято не было, стороны ограничились заявлениями, сообщил журналистам постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
В пятницу Совет управляющих МАГАТЭ провел внеочередное заседание по Украине, созванное по инициативе управляющего от Нидерландов.
"Нет. Это было выхлопом эмоций. Нет никакой резолюции. Было лишь коллективное заявление от Европейского союза, коллективное заявление от трех прибалтийских стран - они в последнее время стали выступать в виде группы, получая возможность выступать в первых рядах. И появилось еще одно новое объединение: Канада, Австралия и Новая Зеландия, они тоже внесли свою лепту", - сказал Ульянов по итогам заседания, отвечая на вопрос о том, были ли практические итоги заседания.
Он добавил, что выступления оппонентов Москвы были крайне неубедительными.
"Они плохо владеют ситуацией, особенно прибалты. Допускают достаточно грубые фактологические ошибки. Они обходят дискомфортные моменты и уклоняются от профессионального разговора. Единственное, в первый раз сегодня ЕСовцы в ответ на мои критические замечания попытались более-менее профессиональным языком ядерного эксперта дать какие-то альтернативные оценки. Получилось не очень убедительно и слабовато, но сам тот факт, что наконец-то от пропаганды они попытались перейти к чему-то более практическому, это можно поприветствовать", - уточнил постпред.
Он также уточнил, что когда эта дискуссия впервые началась в декабре 2024 года, российская сторона сразу напомнила оппонентам: существует международная шкала ядерных событий.
"И там черным по белому указано - перебои с внешним электроснабжением представляют собой нулевой уровень угрозы. И что с этим делать нашим оппонентам - они, по сути, не знают. Поэтому стараются тему просто не затрагивать. Вместо этого ссылаются на так называемые семь столпов генерального директора МАГАТЭ, где четвертый пункт - про надежное и стабильное энергоснабжение. Я говорю: хорошо, но почему для вас важнее частное мнение, чем профессиональная шкала, разработанная специалистами МАГАТЭ и Агентства ОЭСР? Там ведь все четко классифицировано", - рассказал постпред РФ.
Он уточнил, что шкала состоит из семи уровней: седьмой - самый опасный, ниже - менее серьезные. С первого по четвертый - это инциденты, выше - уже аварии. "А прекращение внешнего энергоснабжения вообще квалифицируется просто как отклонение от нормы, то есть даже ниже шкалы. Это совсем другой уровень риска. Поэтому да, неудобные моменты они просто обходят. Если не согласны - должны аргументировать, но им, по сути, нечего ответить", - заключил Ульянов.
Михаил Ульянов - ПРАЙМ, 1920, 30.01.2026
Ульянов рассказал о надежном контроле дел на ЗАЭС
19:40
 
ЭнергетикаВенаУКРАИНАМихаил УльяновМАГАТЭ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала