Ульянов прокомментировал итоги заседания Совета управляющих МАГАТЭ

ВЕНА, 30 янв - ПРАЙМ. Практических решений по итогам внеочередного заседания Совета МАГАТЭ принято не было, стороны ограничились заявлениями, сообщил журналистам постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. В пятницу Совет управляющих МАГАТЭ провел внеочередное заседание по Украине, созванное по инициативе управляющего от Нидерландов. "Нет. Это было выхлопом эмоций. Нет никакой резолюции. Было лишь коллективное заявление от Европейского союза, коллективное заявление от трех прибалтийских стран - они в последнее время стали выступать в виде группы, получая возможность выступать в первых рядах. И появилось еще одно новое объединение: Канада, Австралия и Новая Зеландия, они тоже внесли свою лепту", - сказал Ульянов по итогам заседания, отвечая на вопрос о том, были ли практические итоги заседания. Он добавил, что выступления оппонентов Москвы были крайне неубедительными. "Они плохо владеют ситуацией, особенно прибалты. Допускают достаточно грубые фактологические ошибки. Они обходят дискомфортные моменты и уклоняются от профессионального разговора. Единственное, в первый раз сегодня ЕСовцы в ответ на мои критические замечания попытались более-менее профессиональным языком ядерного эксперта дать какие-то альтернативные оценки. Получилось не очень убедительно и слабовато, но сам тот факт, что наконец-то от пропаганды они попытались перейти к чему-то более практическому, это можно поприветствовать", - уточнил постпред. Он также уточнил, что когда эта дискуссия впервые началась в декабре 2024 года, российская сторона сразу напомнила оппонентам: существует международная шкала ядерных событий. "И там черным по белому указано - перебои с внешним электроснабжением представляют собой нулевой уровень угрозы. И что с этим делать нашим оппонентам - они, по сути, не знают. Поэтому стараются тему просто не затрагивать. Вместо этого ссылаются на так называемые семь столпов генерального директора МАГАТЭ, где четвертый пункт - про надежное и стабильное энергоснабжение. Я говорю: хорошо, но почему для вас важнее частное мнение, чем профессиональная шкала, разработанная специалистами МАГАТЭ и Агентства ОЭСР? Там ведь все четко классифицировано", - рассказал постпред РФ. Он уточнил, что шкала состоит из семи уровней: седьмой - самый опасный, ниже - менее серьезные. С первого по четвертый - это инциденты, выше - уже аварии. "А прекращение внешнего энергоснабжения вообще квалифицируется просто как отклонение от нормы, то есть даже ниже шкалы. Это совсем другой уровень риска. Поэтому да, неудобные моменты они просто обходят. Если не согласны - должны аргументировать, но им, по сути, нечего ответить", - заключил Ульянов.

