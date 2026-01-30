Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Созыв сессии МАГАТЭ был продиктован политическими мотивами, заявил Ульянов - 30.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20260130/ulyanov-867062460.html
Созыв сессии МАГАТЭ был продиктован политическими мотивами, заявил Ульянов
Созыв сессии МАГАТЭ был продиктован политическими мотивами, заявил Ульянов - 30.01.2026, ПРАЙМ
Созыв сессии МАГАТЭ был продиктован политическими мотивами, заявил Ульянов
Созыв Нидерландами внеочередной сессии МАГАТЭ не имел объективных оснований и был продиктован политическими мотивами, заявил журналистам постоянный... | 30.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-30T20:24+0300
2026-01-30T20:24+0300
энергетика
вена
михаил ульянов
рафаэль гросси
магатэ
https://cdnn.1prime.ru/img/83792/49/837924964_0:222:3245:2047_1920x0_80_0_0_11b612e2f4209964e6ce9f1721fcc4ba.jpg
ВЕНА, 30 янв - ПРАЙМ. Созыв Нидерландами внеочередной сессии МАГАТЭ не имел объективных оснований и был продиктован политическими мотивами, заявил журналистам постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. В пятницу Совет управляющих МАГАТЭ провел внеочередное заседание по Украине, созванное по инициативе управляющего от Нидерландов. "Объективных поводов для этой сессии не было, потому что на украинских атомных электростанциях под контролем Киева за последние месяцы ничего не изменилось", - сказал дипломат по итогам внеочередной сессии. Он подчеркнул, что это также подтверждается информационными сводками генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси. "То есть все в данном случае продиктовано политической "целесообразностью" - в кавычках", - пояснил Ульянов. Он предположил, что внеочередная встреча Совета управляющих прошла по просьбе украинской стороны, которая обратилась к западноевропейским членам совета с такой просьбой. "Связана такая срочность, мне кажется, не с проблематикой, которой занимается МАГАТЭ, а с тем, что в результате российских ударов по украинской энергетической инфраструктуре электрические подстанции пришли в бедственное положение, и украинцы ищут те или иные возможности для того, чтобы российская сторона снизила интенсивность ударов или прекратила их вообще", - добавил постпред РФ.
https://1prime.ru/20260130/ulyanov-867062190.html
вена
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83792/49/837924964_402:0:3131:2047_1920x0_80_0_0_a1cc4fc8e05ce77c4c753a873a960746.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
вена, михаил ульянов, рафаэль гросси, магатэ
Энергетика, Вена, Михаил Ульянов, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ
20:24 30.01.2026
 
Созыв сессии МАГАТЭ был продиктован политическими мотивами, заявил Ульянов

Ульянов: созыв внеочередной сессии МАГАТЭ Нидерландами продиктован политическими мотивами

© Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМАГАТЭ
МАГАТЭ
МАГАТЭ. Архивное фото
© Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ВЕНА, 30 янв - ПРАЙМ. Созыв Нидерландами внеочередной сессии МАГАТЭ не имел объективных оснований и был продиктован политическими мотивами, заявил журналистам постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
В пятницу Совет управляющих МАГАТЭ провел внеочередное заседание по Украине, созванное по инициативе управляющего от Нидерландов.
"Объективных поводов для этой сессии не было, потому что на украинских атомных электростанциях под контролем Киева за последние месяцы ничего не изменилось", - сказал дипломат по итогам внеочередной сессии. Он подчеркнул, что это также подтверждается информационными сводками генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.
"То есть все в данном случае продиктовано политической "целесообразностью" - в кавычках", - пояснил Ульянов.
Он предположил, что внеочередная встреча Совета управляющих прошла по просьбе украинской стороны, которая обратилась к западноевропейским членам совета с такой просьбой.
"Связана такая срочность, мне кажется, не с проблематикой, которой занимается МАГАТЭ, а с тем, что в результате российских ударов по украинской энергетической инфраструктуре электрические подстанции пришли в бедственное положение, и украинцы ищут те или иные возможности для того, чтобы российская сторона снизила интенсивность ударов или прекратила их вообще", - добавил постпред РФ.
Михаил Ульянов - ПРАЙМ, 1920, 30.01.2026
Ульянов прокомментировал ситуацию с энергоснабжением на украинских АЭС
20:15
 
ЭнергетикаВенаМихаил УльяновРафаэль ГроссиМАГАТЭ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала