Созыв сессии МАГАТЭ был продиктован политическими мотивами, заявил Ульянов
Ульянов: созыв внеочередной сессии МАГАТЭ Нидерландами продиктован политическими мотивами
МАГАТЭ. Архивное фото
© Пресс-служба МИД РФ
ВЕНА, 30 янв - ПРАЙМ. Созыв Нидерландами внеочередной сессии МАГАТЭ не имел объективных оснований и был продиктован политическими мотивами, заявил журналистам постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
В пятницу Совет управляющих МАГАТЭ провел внеочередное заседание по Украине, созванное по инициативе управляющего от Нидерландов.
"Объективных поводов для этой сессии не было, потому что на украинских атомных электростанциях под контролем Киева за последние месяцы ничего не изменилось", - сказал дипломат по итогам внеочередной сессии. Он подчеркнул, что это также подтверждается информационными сводками генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.
"То есть все в данном случае продиктовано политической "целесообразностью" - в кавычках", - пояснил Ульянов.
Он предположил, что внеочередная встреча Совета управляющих прошла по просьбе украинской стороны, которая обратилась к западноевропейским членам совета с такой просьбой.
"Связана такая срочность, мне кажется, не с проблематикой, которой занимается МАГАТЭ, а с тем, что в результате российских ударов по украинской энергетической инфраструктуре электрические подстанции пришли в бедственное положение, и украинцы ищут те или иные возможности для того, чтобы российская сторона снизила интенсивность ударов или прекратила их вообще", - добавил постпред РФ.