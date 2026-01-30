https://1prime.ru/20260130/ulyanov-867062460.html

Созыв сессии МАГАТЭ был продиктован политическими мотивами, заявил Ульянов

Созыв сессии МАГАТЭ был продиктован политическими мотивами, заявил Ульянов - 30.01.2026, ПРАЙМ

Созыв сессии МАГАТЭ был продиктован политическими мотивами, заявил Ульянов

Созыв Нидерландами внеочередной сессии МАГАТЭ не имел объективных оснований и был продиктован политическими мотивами, заявил журналистам постоянный... | 30.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-30T20:24+0300

2026-01-30T20:24+0300

2026-01-30T20:24+0300

энергетика

вена

михаил ульянов

рафаэль гросси

магатэ

https://cdnn.1prime.ru/img/83792/49/837924964_0:222:3245:2047_1920x0_80_0_0_11b612e2f4209964e6ce9f1721fcc4ba.jpg

ВЕНА, 30 янв - ПРАЙМ. Созыв Нидерландами внеочередной сессии МАГАТЭ не имел объективных оснований и был продиктован политическими мотивами, заявил журналистам постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. В пятницу Совет управляющих МАГАТЭ провел внеочередное заседание по Украине, созванное по инициативе управляющего от Нидерландов. "Объективных поводов для этой сессии не было, потому что на украинских атомных электростанциях под контролем Киева за последние месяцы ничего не изменилось", - сказал дипломат по итогам внеочередной сессии. Он подчеркнул, что это также подтверждается информационными сводками генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси. "То есть все в данном случае продиктовано политической "целесообразностью" - в кавычках", - пояснил Ульянов. Он предположил, что внеочередная встреча Совета управляющих прошла по просьбе украинской стороны, которая обратилась к западноевропейским членам совета с такой просьбой. "Связана такая срочность, мне кажется, не с проблематикой, которой занимается МАГАТЭ, а с тем, что в результате российских ударов по украинской энергетической инфраструктуре электрические подстанции пришли в бедственное положение, и украинцы ищут те или иные возможности для того, чтобы российская сторона снизила интенсивность ударов или прекратила их вообще", - добавил постпред РФ.

https://1prime.ru/20260130/ulyanov-867062190.html

вена

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

вена, михаил ульянов, рафаэль гросси, магатэ