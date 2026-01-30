Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
30.01.2026
Биржевая стоимость урана в мире превысила сто долларов за фунт
Биржевая стоимость урана в мире превысила сто долларов за фунт
2026-01-30T11:15+0300
2026-01-30T11:15+0300
рынок
comex
МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Стоимость биржевых фьючерсов на уран поднялась выше 101 доллара за фунт - впервые с февраля позапрошлого года, следует из данных завершившихся торгов. По итогам торгов четверга цена февральских фьючерсов на уран на бирже Comex составила 101,55 доллара за фунт. Показатель находится выше 101 доллара впервые с 20 февраля 2024 года. Цена урана растет второй месяц подряд, с начала января значение увеличилось уже более чем на 24% после роста почти на 7% в декабре прошлого года.
2026
рынок, comex
Рынок, Comex
11:15 30.01.2026
 
Биржевая стоимость урана в мире превысила сто долларов за фунт

Цена на уран поднялась выше 101 доллара за фунт впервые с февраля 2024 года

Доллары США. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Стоимость биржевых фьючерсов на уран поднялась выше 101 доллара за фунт - впервые с февраля позапрошлого года, следует из данных завершившихся торгов.
По итогам торгов четверга цена февральских фьючерсов на уран на бирже Comex составила 101,55 доллара за фунт. Показатель находится выше 101 доллара впервые с 20 февраля 2024 года.
Цена урана растет второй месяц подряд, с начала января значение увеличилось уже более чем на 24% после роста почти на 7% в декабре прошлого года.
 
