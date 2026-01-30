https://1prime.ru/20260130/uran-867041872.html

Биржевая стоимость урана в мире превысила сто долларов за фунт

МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Стоимость биржевых фьючерсов на уран поднялась выше 101 доллара за фунт - впервые с февраля позапрошлого года, следует из данных завершившихся торгов. По итогам торгов четверга цена февральских фьючерсов на уран на бирже Comex составила 101,55 доллара за фунт. Показатель находится выше 101 доллара впервые с 20 февраля 2024 года. Цена урана растет второй месяц подряд, с начала января значение увеличилось уже более чем на 24% после роста почти на 7% в декабре прошлого года.

