В Узбекистане рассказали о проекте строительства АЭС с участием "Росатома" - 30.01.2026, ПРАЙМ
В Узбекистане рассказали о проекте строительства АЭС с участием "Росатома"
Все работы про проекту строительства АЭС в Узбекистане с участием госкорпорации "Росатом" идут строго по графику и в полном соответствии с требованиями... | 30.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-30T18:28+0300
2026-01-30T18:29+0300
энергетика
узбекистан
ташкент
алексей лихачев
шавкат мирзиеев
росатом
магатэ
ТАШКЕНТ, 30 янв – ПРАЙМ. Все работы про проекту строительства АЭС в Узбекистане с участием госкорпорации "Росатом" идут строго по графику и в полном соответствии с требованиями Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), сообщает в пятницу пресс-служба узбекистанского агентства по атомной энергии (Узатом). Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев во вторник в Ташкенте принял генерального директора "Росатома" Алексея Лихачёва, они рассмотрели аспекты реализации проекта строительства с участием России интегрированной АЭС в Узбекистане. "Также прошли рабочие встречи (Лихачева - ред.) с заместителем премьер-министра Республики Узбекистан Жамшидом Ходжаевым и директором агентства по атомной энергии при кабинете министров Республики Узбекистан ("Узатом") Азимом Ахмедхаджаевым. По итогам определили конкретные задачи, контрольные точки и сроки. Все работы идут строго по графику и в полном соответствии с международными нормами ядерной безопасности, включая требования МАГАТЭ", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале Узатома. В мае 2024 года в Ташкенте был подписан первый в истории атомной энергетики экспортный контракт на строительство атомной электростанции малой мощности в Джизакской области Узбекистана. "Росатом" выступит генеральным подрядчиком строительства станции, к которому также привлекут местные компании. В октябре прошлого года началось сооружение котлована для АЭС, в начале 2026 года "Узатом" намерен получить разрешение на сооружение станции, заливка первого бетона планируется в марте. В состав проекта войдут два энергоблока большой мощности на базе ВВЭР-1000 поколения 3+ и два энергоблока с малыми реакторами РИТМ-200Н мощностью 55 МВт каждый. Завершить строительство всей станции планируется в 2035 году.
2026
узбекистан, ташкент, алексей лихачев, шавкат мирзиеев, росатом, магатэ
Энергетика, УЗБЕКИСТАН, Ташкент, Алексей Лихачев, Шавкат Мирзиеев, Росатом, МАГАТЭ
18:28 30.01.2026 (обновлено: 18:29 30.01.2026)
 
В Узбекистане рассказали о проекте строительства АЭС с участием "Росатома"

Узатом: работы по проекту строительства АЭС с участием "Росатома" идут по графику

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЛоготип государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"
Логотип государственной корпорации по атомной энергии Росатом - ПРАЙМ, 1920, 30.01.2026
Логотип государственной корпорации по атомной энергии "Росатом". Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
ТАШКЕНТ, 30 янв – ПРАЙМ. Все работы про проекту строительства АЭС в Узбекистане с участием госкорпорации "Росатом" идут строго по графику и в полном соответствии с требованиями Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), сообщает в пятницу пресс-служба узбекистанского агентства по атомной энергии (Узатом).
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев во вторник в Ташкенте принял генерального директора "Росатома" Алексея Лихачёва, они рассмотрели аспекты реализации проекта строительства с участием России интегрированной АЭС в Узбекистане.
"Также прошли рабочие встречи (Лихачева - ред.) с заместителем премьер-министра Республики Узбекистан Жамшидом Ходжаевым и директором агентства по атомной энергии при кабинете министров Республики Узбекистан ("Узатом") Азимом Ахмедхаджаевым. По итогам определили конкретные задачи, контрольные точки и сроки. Все работы идут строго по графику и в полном соответствии с международными нормами ядерной безопасности, включая требования МАГАТЭ", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале Узатома.
В мае 2024 года в Ташкенте был подписан первый в истории атомной энергетики экспортный контракт на строительство атомной электростанции малой мощности в Джизакской области Узбекистана. "Росатом" выступит генеральным подрядчиком строительства станции, к которому также привлекут местные компании. В октябре прошлого года началось сооружение котлована для АЭС, в начале 2026 года "Узатом" намерен получить разрешение на сооружение станции, заливка первого бетона планируется в марте. В состав проекта войдут два энергоблока большой мощности на базе ВВЭР-1000 поколения 3+ и два энергоблока с малыми реакторами РИТМ-200Н мощностью 55 МВт каждый. Завершить строительство всей станции планируется в 2035 году.
Логотип на стенде государственной корпорации по атомной энергии Росатом - ПРАЙМ, 1920, 27.01.2026
"Росатом" предложил Узбекистану создать кластер атомных технологий
27 января, 18:28
 
ЭнергетикаУЗБЕКИСТАНТашкентАлексей ЛихачевШавкат МирзиеевРосатомМАГАТЭ
 
 
