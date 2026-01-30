В Узбекистане рассказали о проекте строительства АЭС с участием "Росатома"
ТАШКЕНТ, 30 янв – ПРАЙМ. Все работы про проекту строительства АЭС в Узбекистане с участием госкорпорации "Росатом" идут строго по графику и в полном соответствии с требованиями Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), сообщает в пятницу пресс-служба узбекистанского агентства по атомной энергии (Узатом).
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев во вторник в Ташкенте принял генерального директора "Росатома" Алексея Лихачёва, они рассмотрели аспекты реализации проекта строительства с участием России интегрированной АЭС в Узбекистане.
"Также прошли рабочие встречи (Лихачева - ред.) с заместителем премьер-министра Республики Узбекистан Жамшидом Ходжаевым и директором агентства по атомной энергии при кабинете министров Республики Узбекистан ("Узатом") Азимом Ахмедхаджаевым. По итогам определили конкретные задачи, контрольные точки и сроки. Все работы идут строго по графику и в полном соответствии с международными нормами ядерной безопасности, включая требования МАГАТЭ", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале Узатома.
В мае 2024 года в Ташкенте был подписан первый в истории атомной энергетики экспортный контракт на строительство атомной электростанции малой мощности в Джизакской области Узбекистана. "Росатом" выступит генеральным подрядчиком строительства станции, к которому также привлекут местные компании. В октябре прошлого года началось сооружение котлована для АЭС, в начале 2026 года "Узатом" намерен получить разрешение на сооружение станции, заливка первого бетона планируется в марте. В состав проекта войдут два энергоблока большой мощности на базе ВВЭР-1000 поколения 3+ и два энергоблока с малыми реакторами РИТМ-200Н мощностью 55 МВт каждый. Завершить строительство всей станции планируется в 2035 году.