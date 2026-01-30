Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
https://1prime.ru/20260130/vitamin-867035955.html
МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Единственным витамином, на который вырос спрос у россиян в январе, стал элемент E, выяснили для РИА Новости аналитики "Контур.Маркета". "Во всех категориях продукции спрос снизился в среднем на 15% по сравнению с прошлым годом. Рост по спросу показал только витамин Е - 15%", - подсчитали аналитики, проанализировав почти 3 миллиона чеков за январь 2026 года. Наиболее резко в январе спрос упал на витамины A и C - соответственно на 30% и 29% по сравнению с показателями января прошлого года, указали эксперты. Также меньшей популярностью стала пользоваться группа K, показав снижение спроса на 26%, поливитамины - на 21%. Чуть меньше снизился спрос на микроэлементы - на 15%. Спрос на витамин B снизился на 8%, а на D - на 3%. "Витамины А, С и К показали падение спроса в новом году, как и поливитамины. Традиционно пик заболеваемости гриппом и ОРВИ в России происходит в декабре-январе. Вполне возможно, потребители просто заменили препараты на овощи и фрукты - тем более, пик заболеваемости подходит к концу", - объяснили динамику аналитики.
07:46 30.01.2026 (обновлено: 08:11 30.01.2026)
 
Назван единственный витамин, на который вырос спрос у россиян в январе

МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Единственным витамином, на который вырос спрос у россиян в январе, стал элемент E, выяснили для РИА Новости аналитики "Контур.Маркета".
"Во всех категориях продукции спрос снизился в среднем на 15% по сравнению с прошлым годом. Рост по спросу показал только витамин Е - 15%", - подсчитали аналитики, проанализировав почти 3 миллиона чеков за январь 2026 года.
Наиболее резко в январе спрос упал на витамины A и C - соответственно на 30% и 29% по сравнению с показателями января прошлого года, указали эксперты. Также меньшей популярностью стала пользоваться группа K, показав снижение спроса на 26%, поливитамины - на 21%. Чуть меньше снизился спрос на микроэлементы - на 15%. Спрос на витамин B снизился на 8%, а на D - на 3%.
"Витамины А, С и К показали падение спроса в новом году, как и поливитамины. Традиционно пик заболеваемости гриппом и ОРВИ в России происходит в декабре-январе. Вполне возможно, потребители просто заменили препараты на овощи и фрукты - тем более, пик заболеваемости подходит к концу", - объяснили динамику аналитики.
 
Заголовок открываемого материала