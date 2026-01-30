Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"По зубам". Выходка Зеленского возмутила экс-премьера Украины - 30.01.2026
"По зубам". Выходка Зеленского возмутила экс-премьера Украины
"По зубам". Выходка Зеленского возмутила экс-премьера Украины - 30.01.2026, ПРАЙМ
"По зубам". Выходка Зеленского возмутила экс-премьера Украины
Отказ Владимира Зеленского от встречи с Владимиром Путиным в Москве был вполне предсказуемым, заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. | 30.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-30T23:30+0300
2026-01-30T23:30+0300
москва
украина
россия
владимир путин
владимир зеленский
николай азаров
в мире
МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Отказ Владимира Зеленского от встречи с Владимиром Путиным в Москве был вполне предсказуемым, заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров."Пока американцы, как говорится, не дадут ему по зубам серьезно, он будет продолжать заниматься отговорками", — заявил политик.По словам Азарова, этот шаг стал "логическим продолжением линии" Зеленского, который, как он считает, стремится любыми способами сорвать переговорный процесс по мирному урегулированию.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указывал, что приглашением в Москву Путин отвечал на предложение самого Зеленского о встрече, причем делалось это для проведения переговоров, а не для принятия капитуляции. Помощник президента Юрий Ушаков также указывал, что Москва обеспечит безопасность главы киевского режима, если тот приедет в Россию.
москва
украина
Новости
ru-RU
москва, украина, россия, владимир путин, владимир зеленский, николай азаров, в мире
МОСКВА, УКРАИНА, РОССИЯ, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Николай Азаров, В мире
23:30 30.01.2026
 
"По зубам". Выходка Зеленского возмутила экс-премьера Украины

Азаров: отказ Зеленского от визита в Москву был ожидаем

МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Отказ Владимира Зеленского от встречи с Владимиром Путиным в Москве был вполне предсказуемым, заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.
"Пока американцы, как говорится, не дадут ему по зубам серьезно, он будет продолжать заниматься отговорками", — заявил политик.
По словам Азарова, этот шаг стал "логическим продолжением линии" Зеленского, который, как он считает, стремится любыми способами сорвать переговорный процесс по мирному урегулированию.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указывал, что приглашением в Москву Путин отвечал на предложение самого Зеленского о встрече, причем делалось это для проведения переговоров, а не для принятия капитуляции. Помощник президента Юрий Ушаков также указывал, что Москва обеспечит безопасность главы киевского режима, если тот приедет в Россию.
МОСКВА, УКРАИНА, РОССИЯ, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Николай Азаров
 
 
Заголовок открываемого материала