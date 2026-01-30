https://1prime.ru/20260130/vizit-867068177.html
"По зубам". Выходка Зеленского возмутила экс-премьера Украины
"По зубам". Выходка Зеленского возмутила экс-премьера Украины - 30.01.2026, ПРАЙМ
"По зубам". Выходка Зеленского возмутила экс-премьера Украины
Отказ Владимира Зеленского от встречи с Владимиром Путиным в Москве был вполне предсказуемым, заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. | 30.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-30T23:30+0300
2026-01-30T23:30+0300
2026-01-30T23:30+0300
москва
украина
россия
владимир путин
владимир зеленский
николай азаров
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495763_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1e544319dd032c0065a5f159c6df0bb8.jpg
МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Отказ Владимира Зеленского от встречи с Владимиром Путиным в Москве был вполне предсказуемым, заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров."Пока американцы, как говорится, не дадут ему по зубам серьезно, он будет продолжать заниматься отговорками", — заявил политик.По словам Азарова, этот шаг стал "логическим продолжением линии" Зеленского, который, как он считает, стремится любыми способами сорвать переговорный процесс по мирному урегулированию.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указывал, что приглашением в Москву Путин отвечал на предложение самого Зеленского о встрече, причем делалось это для проведения переговоров, а не для принятия капитуляции. Помощник президента Юрий Ушаков также указывал, что Москва обеспечит безопасность главы киевского режима, если тот приедет в Россию.
https://1prime.ru/20260130/energetika-867067864.html
https://1prime.ru/20260130/kiev-867067721.html
москва
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495763_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_013d41be83002e2055c4ba2c1a78a3f3.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, украина, россия, владимир путин, владимир зеленский, николай азаров, в мире
МОСКВА, УКРАИНА, РОССИЯ, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Николай Азаров, В мире
"По зубам". Выходка Зеленского возмутила экс-премьера Украины
Азаров: отказ Зеленского от визита в Москву был ожидаем