https://1prime.ru/20260130/vizit-867068177.html

"По зубам". Выходка Зеленского возмутила экс-премьера Украины

"По зубам". Выходка Зеленского возмутила экс-премьера Украины - 30.01.2026, ПРАЙМ

"По зубам". Выходка Зеленского возмутила экс-премьера Украины

Отказ Владимира Зеленского от встречи с Владимиром Путиным в Москве был вполне предсказуемым, заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. | 30.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-30T23:30+0300

2026-01-30T23:30+0300

2026-01-30T23:30+0300

москва

украина

россия

владимир путин

владимир зеленский

николай азаров

в мире

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495763_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1e544319dd032c0065a5f159c6df0bb8.jpg

МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Отказ Владимира Зеленского от встречи с Владимиром Путиным в Москве был вполне предсказуемым, заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров."Пока американцы, как говорится, не дадут ему по зубам серьезно, он будет продолжать заниматься отговорками", — заявил политик.По словам Азарова, этот шаг стал "логическим продолжением линии" Зеленского, который, как он считает, стремится любыми способами сорвать переговорный процесс по мирному урегулированию.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указывал, что приглашением в Москву Путин отвечал на предложение самого Зеленского о встрече, причем делалось это для проведения переговоров, а не для принятия капитуляции. Помощник президента Юрий Ушаков также указывал, что Москва обеспечит безопасность главы киевского режима, если тот приедет в Россию.

https://1prime.ru/20260130/energetika-867067864.html

https://1prime.ru/20260130/kiev-867067721.html

москва

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

москва, украина, россия, владимир путин, владимир зеленский, николай азаров, в мире