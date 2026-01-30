Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
https://1prime.ru/20260130/vkusvill-867037084.html
бизнес
Бизнес
08:19 30.01.2026
 
"Вкусвилл" рассказал о росте спроса на растительные полуфабрикаты

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанквкусвилл
вкусвилл. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Спрос на растительные полуфабрикаты среди покупателей "Вкусвилла" вырос в 2025 году более чем на 30% по сравнению с 2024 годом, рассказали РИА Новости в пресс-службе ритейлера.
В компании поделились, что замороженные полуфабрикаты и растительные альтернативы - одни из ключевых продуктовых трендов на данный момент. Покупатели выбирают полуфабрикаты из-за удобства готовки и экономии времени, а растительные позиции - из-за необычных вкусов, интереса к локальным кухням, новым сочетаниям, а также из-за высокого содержания добавленного растительного белка.
"Популярность подтверждается спросом: на растительные полуфабрикаты в 2025 году зафиксирован рост на более чем 30% по отношению к 2024 году", - пояснили в пресс-службе сети.
Среди растительных напитков популярны классические альтернативы на основе кокосового, соевого или овсяного молока. Рост в этой категории составил 14,2% в единицах в годовом выражении. При этом отмечается запрос на вкусовые варианты, а также ореховые напитки и форматы "с собой".
"Растительные десерты в последние годы перестали быть нишевой категорией и превратились в устойчивый сегмент", - также рассказали во "Вкусвилле". Там добавили, что в 2025 году увеличился спрос и на веганские горячие блюда - на 12% в штуках. Растительную еду берут как полноценный прием пищи.
 
