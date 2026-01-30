https://1prime.ru/20260130/vkusvill-867037084.html

"Вкусвилл" рассказал о росте спроса на растительные полуфабрикаты

"Вкусвилл" рассказал о росте спроса на растительные полуфабрикаты - 30.01.2026, ПРАЙМ

"Вкусвилл" рассказал о росте спроса на растительные полуфабрикаты

Спрос на растительные полуфабрикаты среди покупателей "Вкусвилла" вырос в 2025 году более чем на 30% по сравнению с 2024 годом, рассказали РИА Новости в... | 30.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-30T08:19+0300

2026-01-30T08:19+0300

2026-01-30T08:19+0300

бизнес

https://cdnn.1prime.ru/img/82976/20/829762094_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_0fa244b3b940822fa84c8948272ecd98.jpg

МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Спрос на растительные полуфабрикаты среди покупателей "Вкусвилла" вырос в 2025 году более чем на 30% по сравнению с 2024 годом, рассказали РИА Новости в пресс-службе ритейлера. В компании поделились, что замороженные полуфабрикаты и растительные альтернативы - одни из ключевых продуктовых трендов на данный момент. Покупатели выбирают полуфабрикаты из-за удобства готовки и экономии времени, а растительные позиции - из-за необычных вкусов, интереса к локальным кухням, новым сочетаниям, а также из-за высокого содержания добавленного растительного белка. "Популярность подтверждается спросом: на растительные полуфабрикаты в 2025 году зафиксирован рост на более чем 30% по отношению к 2024 году", - пояснили в пресс-службе сети. Среди растительных напитков популярны классические альтернативы на основе кокосового, соевого или овсяного молока. Рост в этой категории составил 14,2% в единицах в годовом выражении. При этом отмечается запрос на вкусовые варианты, а также ореховые напитки и форматы "с собой". "Растительные десерты в последние годы перестали быть нишевой категорией и превратились в устойчивый сегмент", - также рассказали во "Вкусвилле". Там добавили, что в 2025 году увеличился спрос и на веганские горячие блюда - на 12% в штуках. Растительную еду берут как полноценный прием пищи.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес