Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Во Владивостоке отремонтировали обесточенное судно Aviva - 30.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260130/vladivostok-867030427.html
Во Владивостоке отремонтировали обесточенное судно Aviva
Во Владивостоке отремонтировали обесточенное судно Aviva - 30.01.2026, ПРАЙМ
Во Владивостоке отремонтировали обесточенное судно Aviva
Судно Aviva, которое было обесточено и потеряло ход недалеко от КНДР по пути из Владивостока в Южную Корею, было отремонтировано, оно движется в пункт... | 30.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-30T02:55+0300
2026-01-30T02:55+0300
экономика
южная корея
кндр
владивосток
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867030427.jpg?1769730946
ВЛАДИВОСТОК, 30 янв - ПРАЙМ. Судно Aviva, которое было обесточено и потеряло ход недалеко от КНДР по пути из Владивостока в Южную Корею, было отремонтировано, оно движется в пункт назначения, сообщил РИА Новости представитель Морского спасательно-координационного центра "Владивосток". Ранее в соцсетях появилась информация, что судно обесточено и четыре дня дрейфует недалеко от КНДР. "Судно отремонтировали своими силами, уже следуют в Южную Корею. Судно было пустое, без груза. Угрозы экипажу никакой не было. Просто техническая поломка была, были обесточены", - сказал собеседник агентства. В правоохранительных органах региона РИА Новости сообщили, что судно сигнал бедствия не подавало, члены его экипажа - россияне. Согласно информации на сайте отслеживания судов Marinetraffic, Aviva, идущее под флагом Того, сейчас находится у берегов Южной Кореи и движется в Пусан.
южная корея
кндр
владивосток
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
южная корея, кндр, владивосток
Экономика, ЮЖНАЯ КОРЕЯ, КНДР, Владивосток
02:55 30.01.2026
 
Во Владивостоке отремонтировали обесточенное судно Aviva

Морской спасательный центр "Владивосток": обесточенное судно Aviva отремонтировали

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ВЛАДИВОСТОК, 30 янв - ПРАЙМ. Судно Aviva, которое было обесточено и потеряло ход недалеко от КНДР по пути из Владивостока в Южную Корею, было отремонтировано, оно движется в пункт назначения, сообщил РИА Новости представитель Морского спасательно-координационного центра "Владивосток".
Ранее в соцсетях появилась информация, что судно обесточено и четыре дня дрейфует недалеко от КНДР.
"Судно отремонтировали своими силами, уже следуют в Южную Корею. Судно было пустое, без груза. Угрозы экипажу никакой не было. Просто техническая поломка была, были обесточены", - сказал собеседник агентства.
В правоохранительных органах региона РИА Новости сообщили, что судно сигнал бедствия не подавало, члены его экипажа - россияне.
Согласно информации на сайте отслеживания судов Marinetraffic, Aviva, идущее под флагом Того, сейчас находится у берегов Южной Кореи и движется в Пусан.
 
ЭкономикаЮЖНАЯ КОРЕЯКНДРВладивосток
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала