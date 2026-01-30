https://1prime.ru/20260130/vladivostok-867030591.html
Во Владивостоке отремонтировали судно, потерявшее ход у берегов КНДР
Добавлены подробности в пятом абзаце | 30.01.2026, ПРАЙМ
южная корея
кндр
владивосток
ВЛАДИВОСТОК, 30 янв - ПРАЙМ. Судно Aviva, которое было обесточено и потеряло ход недалеко от КНДР по пути из Владивостока в Южную Корею, было отремонтировано, оно движется в пункт назначения, сообщил РИА Новости представитель Морского спасательно-координационного центра "Владивосток".
Ранее в соцсетях появилась информация, что судно обесточено и четыре дня дрейфует недалеко от КНДР.
"Судно отремонтировали своими силами, уже следуют в Южную Корею. Судно было пустое, без груза. Угрозы экипажу никакой не было. Просто техническая поломка была, были обесточены", - сказал собеседник агентства.
В правоохранительных органах региона РИА Новости сообщили, что судно сигнал бедствия не подавало, члены его экипажа - россияне.
Согласно информации на сайте отслеживания судов Marinetraffic, Aviva, идущее под флагом Того, сейчас находится у берегов Южной Кореи и движется в Пусан. Указывается, что судно вышло из Владивостока 25 января и должно было прибыть в Пусан 28 января.
