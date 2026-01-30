https://1prime.ru/20260130/vladivostok-867030591.html

Во Владивостоке отремонтировали судно, потерявшее ход у берегов КНДР

30.01.2026

Добавлены подробности в пятом абзаце ВЛАДИВОСТОК, 30 янв - ПРАЙМ. Судно Aviva, которое было обесточено и потеряло ход недалеко от КНДР по пути из Владивостока в Южную Корею, было отремонтировано, оно движется в пункт назначения, сообщил РИА Новости представитель Морского спасательно-координационного центра "Владивосток". Ранее в соцсетях появилась информация, что судно обесточено и четыре дня дрейфует недалеко от КНДР. "Судно отремонтировали своими силами, уже следуют в Южную Корею. Судно было пустое, без груза. Угрозы экипажу никакой не было. Просто техническая поломка была, были обесточены", - сказал собеседник агентства. В правоохранительных органах региона РИА Новости сообщили, что судно сигнал бедствия не подавало, члены его экипажа - россияне. Согласно информации на сайте отслеживания судов Marinetraffic, Aviva, идущее под флагом Того, сейчас находится у берегов Южной Кореи и движется в Пусан. Указывается, что судно вышло из Владивостока 25 января и должно было прибыть в Пусан 28 января.

