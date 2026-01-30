https://1prime.ru/20260130/volodin-867038969.html
Володин рассказал о законах, вступающих в силу в феврале
2026-01-30T09:39+0300
2026-01-30T09:39+0300
2026-01-30T09:39+0300
общество
россия
вячеслав володин
госдума
мид рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1b/861346890_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_172b12a7097b90a88531f8e7e0dc50a7.jpg
МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Более 40 выплат, пособий и компенсаций будут проиндексированы в России на 5,6% с 1 февраля, вырастет размер маткапитала, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. "Более 40 различных выплат, пособий и компенсаций будут проиндексированы на 5,6%. Согласно федеральному закону они увеличиваются исходя из фактического индекса потребительских цен за предыдущий год", - написал Володин в своем канале на платформе Max. Он отметил, что вырастет размер материнского капитала, он составит 728,9 тысяч рублей на первого ребёнка и ещё 234,3 тысяч рублей - на второго. Если семья не получила сертификат на первого ребёнка, при рождении второго ей полагается 963,2 тысяч рублей. "Повысятся пособия при рождении или усыновлении ребёнка, по уходу за ним до 1,5 лет для неработающих родителей, ежемесячные денежные выплаты женщинам, удостоенным звания "Мать-героиня", - подчеркнул председатель Госдумы. По его словам, важно делать всё, чтобы в России было как можно больше семей с детьми, создавать для этого условия. "Также увеличатся доплаты к пенсии, выплаты ветеранам и гражданам с инвалидностью, пособие по безработице. Необходимые средства предусмотрены в федеральном бюджете на 2026-2028 годы", - рассказал Володин. Он добавил, что права граждан при возврате товаров ненадлежащего качества дополнительно защищены, теперь потребитель вправе требовать возмещения разницы между уплаченной суммой и ценой аналогичного технически сложного товара на момент разрешения спора. По словам председателя Госдумы, также в феврале вступает в силу закон о наделении МИД РФ полномочиями по установлению порядка аккредитации представителей дипломатического и консульского корпуса, должностных лиц международных организаций и их представительств на территории России, закреплении правового статуса Российского Красного Креста. "Расширяются полномочия правительства России в сфере электроэнергетики, в том числе в связи с введением специальных режимов. Уточняется ряд понятий в законодательстве об электроэнергетике и вводятся новые - например, "программа по повышению надежности функционирования электросетевого комплекса". Ее будут утверждать высшие исполнительные органы субъектов РФ", - говорится в публикации. Отмечается, что саморегулируемая организация в сфере финансового рынка, объединяющая кредитные кооперативы, с 6 февраля будет вправе самостоятельно размещать средства компенсационного фонда при соблюдении условий диверсификации, возвратности, прибыльности, ликвидности только во вклады (депозиты) и на банковских счетах в системно значимых кредитных организациях.
Общество , РОССИЯ, Вячеслав Володин, Госдума, МИД РФ
