https://1prime.ru/20260130/wildberries-867039123.html
Wildberries и Минпромторг запустят программу поддержки легкопрома
Wildberries и Минпромторг запустят программу поддержки легкопрома - 30.01.2026, ПРАЙМ
Wildberries и Минпромторг запустят программу поддержки легкопрома
Wildberries при поддержке Минпромторга РФ в феврале запускает программу поддержки российских производителей легкой промышленности, реализующих товары на... | 30.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-30T09:42+0300
2026-01-30T09:42+0300
2026-01-30T09:42+0300
бизнес
промышленность
рф
минпромторг
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/14/864773667_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_4345c097b69ceb2f1368a0dc4ce3f32a.jpg
МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Wildberries при поддержке Минпромторга РФ в феврале запускает программу поддержки российских производителей легкой промышленности, реализующих товары на платформе, говорится в релизе компании. "В феврале 2026 года планируется старт программы по поддержке российских производителей товаров легкой промышленности, которую реализует РВБ (Объединенная компания Wildberries & Russ) при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации", - сказано в релизе. Программа предусматривает комплекс мер поддержки: сниженные комиссии при реализации товаров, уменьшение затрат на хранение продукции, а также дополнительные инструменты, которые способствуют развитию бизнеса российских предпринимателей и расширению их возможностей. Отмечается, что на первом этапе поддержку получат российские производители обуви, сейчас прорабатываются правила их участия в программе. Уточняется, что инициатива не распространяется на продавцов, осуществляющих перепродажу товаров. "Главная цель – повысить доступность качественной российской продукции и показать потребителям ее разнообразие. Уверен, что это позитивно повлияет на системное развитие отрасли, укрепление производственного потенциала внутри страны, а также повышение конкурентоспособности отечественных брендов", - указал статс-секретарь - замглавы Минпромторга Роман Чекушов, его слова приводятся в релизе. Как отметила глава RWB Татьяна Ким, компании важно системно участвовать в развитии российской промышленности. "Данная программа - это шаг к формированию устойчивой и конкурентоспособной программы развития легкой промышленности, в которой отечественные производители получают не только доступ к современной инфраструктуре и инструментам продвижения, а дополнительным мерам поддержки. В конечном итоге такие инициативы работают в интересах всей отрасли и потребителей, расширяя выбор качественных товаров, произведенных в России", – сказала она.
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/14/864773667_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_0b32524b4525fc66a204128ecfa04a1a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, промышленность, рф, минпромторг
Бизнес, Промышленность, РФ, Минпромторг
Wildberries и Минпромторг запустят программу поддержки легкопрома
Wildberries вместе с Минпромторгом запускает программу поддержки производителей легкопрома
МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Wildberries при поддержке Минпромторга РФ в феврале запускает программу поддержки российских производителей легкой промышленности, реализующих товары на платформе, говорится в релизе компании.
"В феврале 2026 года планируется старт программы по поддержке российских производителей товаров легкой промышленности, которую реализует РВБ (Объединенная компания Wildberries & Russ) при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации", - сказано в релизе.
Программа предусматривает комплекс мер поддержки: сниженные комиссии при реализации товаров, уменьшение затрат на хранение продукции, а также дополнительные инструменты, которые способствуют развитию бизнеса российских предпринимателей и расширению их возможностей.
Отмечается, что на первом этапе поддержку получат российские производители обуви, сейчас прорабатываются правила их участия в программе. Уточняется, что инициатива не распространяется на продавцов, осуществляющих перепродажу товаров.
"Главная цель – повысить доступность качественной российской продукции и показать потребителям ее разнообразие. Уверен, что это позитивно повлияет на системное развитие отрасли, укрепление производственного потенциала внутри страны, а также повышение конкурентоспособности отечественных брендов", - указал статс-секретарь - замглавы Минпромторга
Роман Чекушов, его слова приводятся в релизе.
Как отметила глава RWB Татьяна Ким, компании важно системно участвовать в развитии российской промышленности.
"Данная программа - это шаг к формированию устойчивой и конкурентоспособной программы развития легкой промышленности, в которой отечественные производители получают не только доступ к современной инфраструктуре и инструментам продвижения, а дополнительным мерам поддержки. В конечном итоге такие инициативы работают в интересах всей отрасли и потребителей, расширяя выбор качественных товаров, произведенных в России", – сказала она.