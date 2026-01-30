Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Wildberries и Минпромторг запустят программу поддержки легкопрома
Wildberries и Минпромторг запустят программу поддержки легкопрома - 30.01.2026, ПРАЙМ
Wildberries и Минпромторг запустят программу поддержки легкопрома
Wildberries при поддержке Минпромторга РФ в феврале запускает программу поддержки российских производителей легкой промышленности, реализующих товары на... | 30.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-30T09:42+0300
2026-01-30T09:42+0300
МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Wildberries при поддержке Минпромторга РФ в феврале запускает программу поддержки российских производителей легкой промышленности, реализующих товары на платформе, говорится в релизе компании. "В феврале 2026 года планируется старт программы по поддержке российских производителей товаров легкой промышленности, которую реализует РВБ (Объединенная компания Wildberries &amp; Russ) при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации", - сказано в релизе. Программа предусматривает комплекс мер поддержки: сниженные комиссии при реализации товаров, уменьшение затрат на хранение продукции, а также дополнительные инструменты, которые способствуют развитию бизнеса российских предпринимателей и расширению их возможностей. Отмечается, что на первом этапе поддержку получат российские производители обуви, сейчас прорабатываются правила их участия в программе. Уточняется, что инициатива не распространяется на продавцов, осуществляющих перепродажу товаров. "Главная цель – повысить доступность качественной российской продукции и показать потребителям ее разнообразие. Уверен, что это позитивно повлияет на системное развитие отрасли, укрепление производственного потенциала внутри страны, а также повышение конкурентоспособности отечественных брендов", - указал статс-секретарь - замглавы Минпромторга Роман Чекушов, его слова приводятся в релизе. Как отметила глава RWB Татьяна Ким, компании важно системно участвовать в развитии российской промышленности. "Данная программа - это шаг к формированию устойчивой и конкурентоспособной программы развития легкой промышленности, в которой отечественные производители получают не только доступ к современной инфраструктуре и инструментам продвижения, а дополнительным мерам поддержки. В конечном итоге такие инициативы работают в интересах всей отрасли и потребителей, расширяя выбор качественных товаров, произведенных в России", – сказала она.
09:42 30.01.2026
 
Wildberries и Минпромторг запустят программу поддержки легкопрома

Wildberries вместе с Минпромторгом запускает программу поддержки производителей легкопрома

МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Wildberries при поддержке Минпромторга РФ в феврале запускает программу поддержки российских производителей легкой промышленности, реализующих товары на платформе, говорится в релизе компании.
"В феврале 2026 года планируется старт программы по поддержке российских производителей товаров легкой промышленности, которую реализует РВБ (Объединенная компания Wildberries & Russ) при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации", - сказано в релизе.
Программа предусматривает комплекс мер поддержки: сниженные комиссии при реализации товаров, уменьшение затрат на хранение продукции, а также дополнительные инструменты, которые способствуют развитию бизнеса российских предпринимателей и расширению их возможностей.
Отмечается, что на первом этапе поддержку получат российские производители обуви, сейчас прорабатываются правила их участия в программе. Уточняется, что инициатива не распространяется на продавцов, осуществляющих перепродажу товаров.
"Главная цель – повысить доступность качественной российской продукции и показать потребителям ее разнообразие. Уверен, что это позитивно повлияет на системное развитие отрасли, укрепление производственного потенциала внутри страны, а также повышение конкурентоспособности отечественных брендов", - указал статс-секретарь - замглавы Минпромторга Роман Чекушов, его слова приводятся в релизе.
Как отметила глава RWB Татьяна Ким, компании важно системно участвовать в развитии российской промышленности.
"Данная программа - это шаг к формированию устойчивой и конкурентоспособной программы развития легкой промышленности, в которой отечественные производители получают не только доступ к современной инфраструктуре и инструментам продвижения, а дополнительным мерам поддержки. В конечном итоге такие инициативы работают в интересах всей отрасли и потребителей, расширяя выбор качественных товаров, произведенных в России", – сказала она.
 
Заголовок открываемого материала