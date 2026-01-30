https://1prime.ru/20260130/wildberries-867039123.html

Wildberries и Минпромторг запустят программу поддержки легкопрома

Wildberries и Минпромторг запустят программу поддержки легкопрома - 30.01.2026, ПРАЙМ

Wildberries и Минпромторг запустят программу поддержки легкопрома

Wildberries при поддержке Минпромторга РФ в феврале запускает программу поддержки российских производителей легкой промышленности, реализующих товары на... | 30.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-30T09:42+0300

2026-01-30T09:42+0300

2026-01-30T09:42+0300

бизнес

промышленность

рф

минпромторг

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/14/864773667_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_4345c097b69ceb2f1368a0dc4ce3f32a.jpg

МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Wildberries при поддержке Минпромторга РФ в феврале запускает программу поддержки российских производителей легкой промышленности, реализующих товары на платформе, говорится в релизе компании. "В феврале 2026 года планируется старт программы по поддержке российских производителей товаров легкой промышленности, которую реализует РВБ (Объединенная компания Wildberries & Russ) при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации", - сказано в релизе. Программа предусматривает комплекс мер поддержки: сниженные комиссии при реализации товаров, уменьшение затрат на хранение продукции, а также дополнительные инструменты, которые способствуют развитию бизнеса российских предпринимателей и расширению их возможностей. Отмечается, что на первом этапе поддержку получат российские производители обуви, сейчас прорабатываются правила их участия в программе. Уточняется, что инициатива не распространяется на продавцов, осуществляющих перепродажу товаров. "Главная цель – повысить доступность качественной российской продукции и показать потребителям ее разнообразие. Уверен, что это позитивно повлияет на системное развитие отрасли, укрепление производственного потенциала внутри страны, а также повышение конкурентоспособности отечественных брендов", - указал статс-секретарь - замглавы Минпромторга Роман Чекушов, его слова приводятся в релизе. Как отметила глава RWB Татьяна Ким, компании важно системно участвовать в развитии российской промышленности. "Данная программа - это шаг к формированию устойчивой и конкурентоспособной программы развития легкой промышленности, в которой отечественные производители получают не только доступ к современной инфраструктуре и инструментам продвижения, а дополнительным мерам поддержки. В конечном итоге такие инициативы работают в интересах всей отрасли и потребителей, расширяя выбор качественных товаров, произведенных в России", – сказала она.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, промышленность, рф, минпромторг