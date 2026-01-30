https://1prime.ru/20260130/yuan-867055283.html

Курс юаня на Мосбирже ощутимо растет в пятницу

МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Курс китайской валюты по отношению к рублю в пятницу ощутимо растет после такого же сильного падения накануне, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 17.31 мск рос на 18 копеек (+1,7%), до 10,94 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 10,79-10,97 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 76,61 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,003 против 6,951 на форексе, то есть доллар на российском рынке торгуется с премией в 0,7%. На внебиржевом рынке доллар котируется по 76,09 рубля. Курсовой маятник Юань на Мосбирже в пятницу ощутимо растет по отношению к рублю, компенсируя такое же сильное падение в четверг. При этом курс китайской валюты продолжает колебания с периодом два дня преимущественно ниже ключевого уровня 11 рублей. "Вчерашний импульс укрепления рубля, скорее всего, был вызван временным концентрированным предложением иностранной валюты со стороны одного или нескольких крупных участников рынка. Подобные ситуации происходят достаточно часто и способны вызывать сильные движения курса рубля, сменяющиеся обратными, как только такая заявка удовлетворяется", - комментирует Дмитрий Бабин из компании "БКС Мир инвестиций". "Ситуация объясняется тем, что после начала 2022 года, а особенно с июня 2024-го, когда на Мосбирже из-за санкций прекратились торги долларом и евро, российский валютный рынок стал фрагментированным, недостаточно ликвидным, а потому чувствительным к кратковременным дисбалансам спроса и предложения", - добавляет он. Юаневая ставка денежного рынка при этом составляет +0,45% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против +0,53% на предыдущих торгах. Внешние факторы формируют смешанный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 17.34 мск росла на 0,7%, до 70,1 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,4%, до 96,7 пункта. Прогнозы Общая тенденция рубля до конца торгового дня – это ослабление относительно ключевых иностранных валют, считает Валерия Попова из ИК "Риком-траст". "Влияние налогового периода на валютный рынок существенно ослабло в связи с завершением этапа максимальных налоговых выплат экспортёров. Ещё одним фактором выступает ограниченный приток иностранной валюты от экспортных операций. Мы прогнозируем, что курс доллара в конце торгов будет в диапазоне 75,7-76 рублей, евро - 90-90,8 рубля, юаня - 10,8-11 рубля", - добавляет она. Юань быстро протестировал устойчивость уровень поддержки 10,8 рубля, отмечает Бабин из компании "БКС Мир инвестиций". "Однако его пробой не привел к ускорению снижения, наблюдается сильный отскок от достигнутых в четверг самых низких с начала декабря значений, когда котировки опускались к 10,74 рубля. Скорее всего, в ближайшие сессии юань попытается закрепиться над уровнем 11 рублей со следующей целью восстановления в районе 11,2 рубля", - оценивает он.

