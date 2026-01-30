Юань на Мосбирже завершил январь на отметке 10,94 рубля

https://1prime.ru/20260130/yuan-867059849.html
МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов пятницы снизился по отношению к юаню, но вырос за январь: китайская валюта закрыла торги на отметке 10,94 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 17 копеек и составил 10,94 рубля. Юань за январь снизился на 29 копеек, а диапазон курсовых колебаний за месяц составил 10,74-11,48 рубля.
