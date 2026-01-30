https://1prime.ru/20260130/yuan-867059849.html

Юань на Мосбирже завершил январь на отметке 10,94 рубля

Юань на Мосбирже завершил январь на отметке 10,94 рубля - 30.01.2026, ПРАЙМ

Юань на Мосбирже завершил январь на отметке 10,94 рубля

Рубль по итогам торгов пятницы снизился по отношению к юаню, но вырос за январь: китайская валюта закрыла торги на отметке 10,94 рубля, следует из данных... | 30.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-30T19:12+0300

2026-01-30T19:12+0300

2026-01-30T19:13+0300

экономика

рынок

https://cdnn.1prime.ru/img/76312/06/763120615_0:207:3872:2385_1920x0_80_0_0_ff77ae9e51e28c379b0db7946db1fc29.jpg

МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов пятницы снизился по отношению к юаню, но вырос за январь: китайская валюта закрыла торги на отметке 10,94 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 17 копеек и составил 10,94 рубля. Юань за январь снизился на 29 копеек, а диапазон курсовых колебаний за месяц составил 10,74-11,48 рубля.

https://1prime.ru/20260130/aktsii-867059480.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок