Курс юаня на Мосбирже ощутимо вырос после сильного падения накануне

МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к рублю в пятницу ощутимо вырос после такого же сильного падения накануне, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 17 копеек и составил 10,94 рубля. Курсовой коридор составил 10,79-10,97 рубля. Юань за январь снизился на 29 копеек, а диапазон курсовых колебаний за месяц составил 10,74-11,48 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 76,52 рубля. Курсовой маятник Юань на Мосбирже в пятницу ощутимо вырос по отношению к рублю, компенсировав такое же сильное падение в четверг. При этом курс китайской валюты совершал на неделе колебания с периодом в два дня, оставаясь преимущественно ниже ключевого уровня 11 рублей. "Остается позади налоговый период января. При этом уже через пару недель наступит китайский Новый год, в связи с чем спрос российских импортеров на юани под закупки до наступления длинных праздников в КНР может быть выше обычного", - комментирует Александр Шепелев из компании "БКС Мир инвестиций". Стоимость нефти к 21.57 мск снижалась на 1%, до 68,9 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,7%, до 97 пунктов. Прогнозы В условиях продолжения переговорного процесса по Украине курс доллара может находиться в диапазоне 75-80 рублей, юаня – 10,8-11,5 рубля, считает Наталья Ващелюк из УК "Первая". Периодически рубль подпитывается геополитикой, но тот же фактор способен ускорять ослабление нацвалюты при негативных внешних новостях, говорит Шепелев из компании "БКС Мир инвестиций". "Другая важная тема для рубля – цены на нефть и металлы. Под занавес недели их котировки резко пошли вниз, но возвращение к новым историческим вершинам по золоту и серебру, а также выход нефти выше 70 долларов за баррель марки Brent краткосрочно вполне вероятны, особенно если реализуется риск эскалации по линии США-Иран", - добавляет он.

