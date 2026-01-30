Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия переориентирует газовые поставки в Азию, заявила Захарова - 30.01.2026, ПРАЙМ
Россия переориентирует газовые поставки в Азию, заявила Захарова
Россия переориентирует газовые поставки в Азию, заявила Захарова - 30.01.2026, ПРАЙМ
Россия переориентирует газовые поставки в Азию, заявила Захарова
Россия из-за антироссийской линии Евросоюза уже давно и успешно переориентирует газовые поставки в направлении новых центров экономического роста, прежде всего... | 30.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-30T16:34+0300
2026-01-30T16:34+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1d/861445661_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_9f132b080f29b055a193de12a27ba8ca.jpg
МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Россия из-за антироссийской линии Евросоюза уже давно и успешно переориентирует газовые поставки в направлении новых центров экономического роста, прежде всего в Азии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Что касается реакции нашей страны, то в связи с антироссийской линией Европейского Союза Россия уже довольно давно и успешно переориентирует газовые поставки в направлении новых центров мирового экономического роста, прежде всего в Азии", - сказала она в ходе брифинга. Захарова отметила, что в случае невыполнения Евросоюзом долгосрочных договоренностей Москва намерена добиваться обеспечения интересов российских газовых экспортеров с использованием всевозможных инструментов. Из опубликованного в минувший понедельник заявления Совета ЕС следует, что он дал окончательное одобрение запрету на импорт российского СПГ с 1 января 2027 года и российского трубопроводного газа с 30 сентября 2027 года. В понедельник премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал запрет на импорт газа из РФ в Европейский союз идеологической глупостью, а во вторник - энергетическим самоубийством. Словакия подаст иск против этого запрета в европейский суд.
16:34 30.01.2026
 
Россия переориентирует газовые поставки в Азию, заявила Захарова

Захарова: Россия переориентирует газовые поставки в Азию из-за антироссийской линии ЕС

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМария Захарова
Мария Захарова. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Гунеев
МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Россия из-за антироссийской линии Евросоюза уже давно и успешно переориентирует газовые поставки в направлении новых центров экономического роста, прежде всего в Азии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Что касается реакции нашей страны, то в связи с антироссийской линией Европейского Союза Россия уже довольно давно и успешно переориентирует газовые поставки в направлении новых центров мирового экономического роста, прежде всего в Азии", - сказала она в ходе брифинга.
Захарова отметила, что в случае невыполнения Евросоюзом долгосрочных договоренностей Москва намерена добиваться обеспечения интересов российских газовых экспортеров с использованием всевозможных инструментов.
Из опубликованного в минувший понедельник заявления Совета ЕС следует, что он дал окончательное одобрение запрету на импорт российского СПГ с 1 января 2027 года и российского трубопроводного газа с 30 сентября 2027 года. В понедельник премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал запрет на импорт газа из РФ в Европейский союз идеологической глупостью, а во вторник - энергетическим самоубийством. Словакия подаст иск против этого запрета в европейский суд.
Флаг Евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 29.01.2026
Альтернативы российскому газу не станут панацеей для ЕС, считает эксперт
Вчера, 23:32
 
Заголовок открываемого материала