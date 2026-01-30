https://1prime.ru/20260130/zakharova-867051273.html

Россия переориентирует газовые поставки в Азию, заявила Захарова

2026-01-30T16:34+0300

энергетика

газ

россия

рф

словакия

азия

мария захарова

ес

МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Россия из-за антироссийской линии Евросоюза уже давно и успешно переориентирует газовые поставки в направлении новых центров экономического роста, прежде всего в Азии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Что касается реакции нашей страны, то в связи с антироссийской линией Европейского Союза Россия уже довольно давно и успешно переориентирует газовые поставки в направлении новых центров мирового экономического роста, прежде всего в Азии", - сказала она в ходе брифинга. Захарова отметила, что в случае невыполнения Евросоюзом долгосрочных договоренностей Москва намерена добиваться обеспечения интересов российских газовых экспортеров с использованием всевозможных инструментов. Из опубликованного в минувший понедельник заявления Совета ЕС следует, что он дал окончательное одобрение запрету на импорт российского СПГ с 1 января 2027 года и российского трубопроводного газа с 30 сентября 2027 года. В понедельник премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал запрет на импорт газа из РФ в Европейский союз идеологической глупостью, а во вторник - энергетическим самоубийством. Словакия подаст иск против этого запрета в европейский суд.

газ, россия, рф, словакия, азия, мария захарова, ес