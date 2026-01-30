https://1prime.ru/20260130/zapad-867033407.html
На Западе раскрыли, что США решили получить от России
На Западе раскрыли, что США решили получить от России - 30.01.2026, ПРАЙМ
На Западе раскрыли, что США решили получить от России
Для США важно, чтобы Россия как можно быстрее заключила с Украиной мирное соглашение, которое бы оздоровило ситуацию в Европе, такое мнение в эфире... | 30.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-30T05:23+0300
2026-01-30T05:23+0300
2026-01-30T05:24+0300
сша
европа
украина
марко рубио
ес
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/82695/90/826959081_0:1:468:264_1920x0_80_0_0_e6237357fc9bee10946034b58c8034a3.jpg
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Для США важно, чтобы Россия как можно быстрее заключила с Украиной мирное соглашение, которое бы оздоровило ситуацию в Европе, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал британский военный аналитик Александр Меркурис."Американцы торопятся закончить конфликт на Украине.<…> Ведь Украина проигрывает. Рано или поздно ситуация начнет выходить из-под контроля, страна начнет разваливаться и рухнет. Линия фронта уже сильно трещит по швам. <…> Американские арсеналы истощены. <…> Это опасно для США, учитывая уровень их вовлеченности в конфликты по всему миру. <…> Американцы увидели, насколько слаба Европа. <…> Они не хотят кризиса в Европе. <…> Они хотят достичь с Россией долгосрочного соглашения, которое стабилизирует ситуацию в Европе. И они даже говорят о том, что нужно попытаться улучшить отношения между Европой и Россией", — отметил он.Вместе с тем Меркурис выразил уверенность, что достижение договоренности между Москвой ми Киевом — единственный шанс для Вашингтона нормализовать положение в странах ЕС."У США в сегодняшней ситуации нет другого выбора, кроме как попытаться найти способ убедить русских согласиться прекратить продвижение на Украине. Но русские постоянно отвергают такие предложения. <…> И если США не смогут заставить русских остановиться, тогда им нужно хотя бы прийти к соглашению с русскими, которое позволит США сократить свое военное присутствие в Европе", — пояснил аналитик.На прошлой неделе в Абу-Даби состоялась первая встреча трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. В закрытом режиме стороны обсудили нерешенные вопросы американского мирного плана. Новая встреча запланирована на 1 февраля. По словам госсекретаря Марко Рубио, она будет двусторонней, но США могут присоединиться к участникам. Вашингтона. Встреча прошла в закрытом режиме, где обсуждались нерешенные аспекты американского мирного плана. Следующая встреча планируется на 1 февраля. По словам госсекретаря Марко Рубио, она будет двусторонней, но США могут принять участие.
https://1prime.ru/20260124/peregovory-866865577.html
сша
европа
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82695/90/826959081_58:0:410:264_1920x0_80_0_0_e07eed413cb9b41af44692f09de465bb.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, европа, украина, марко рубио, ес, россия
США, ЕВРОПА, УКРАИНА, Марко Рубио, ЕС, РОССИЯ
На Западе раскрыли, что США решили получить от России
Аналитик Меркурис: США хотят убедить РФ быстрее заключить соглашение с Украиной
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости.
Для США важно, чтобы Россия как можно быстрее заключила с Украиной мирное соглашение, которое бы оздоровило ситуацию в Европе, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал
британский военный аналитик Александр Меркурис.
"Американцы торопятся закончить конфликт на Украине.<…> Ведь Украина проигрывает. Рано или поздно ситуация начнет выходить из-под контроля, страна начнет разваливаться и рухнет. Линия фронта уже сильно трещит по швам. <…> Американские арсеналы истощены. <…> Это опасно для США, учитывая уровень их вовлеченности в конфликты по всему миру. <…> Американцы увидели, насколько слаба Европа. <…> Они не хотят кризиса в Европе. <…> Они хотят достичь с Россией долгосрочного соглашения, которое стабилизирует ситуацию в Европе. И они даже говорят о том, что нужно попытаться улучшить отношения между Европой и Россией", — отметил он.
Вместе с тем Меркурис выразил уверенность, что достижение договоренности между Москвой ми Киевом — единственный шанс для Вашингтона нормализовать положение в странах ЕС.
"У США в сегодняшней ситуации нет другого выбора, кроме как попытаться найти способ убедить русских согласиться прекратить продвижение на Украине. Но русские постоянно отвергают такие предложения. <…> И если США не смогут заставить русских остановиться, тогда им нужно хотя бы прийти к соглашению с русскими, которое позволит США сократить свое военное присутствие в Европе", — пояснил аналитик.
На прошлой неделе в Абу-Даби состоялась первая встреча трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. В закрытом режиме стороны обсудили нерешенные вопросы американского мирного плана. Новая встреча запланирована на 1 февраля. По словам госсекретаря Марко Рубио, она будет двусторонней, но США могут присоединиться к участникам. Вашингтона. Встреча прошла в закрытом режиме, где обсуждались нерешенные аспекты американского мирного плана. Следующая встреча планируется на 1 февраля. По словам госсекретаря Марко Рубио, она будет двусторонней, но США могут принять участие.
"Тайное признание". На Западе сделали громкое заявление о переговорах в ОАЭ