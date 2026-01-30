Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Западе набросились на генсека ООН из-за заявления о России
Утверждение генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша о неприменимости принципа самоопределения к Крыму и Донбассу противоречит принципу беспристрастности... | 30.01.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Утверждение генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша о неприменимости принципа самоопределения к Крыму и Донбассу противоречит принципу беспристрастности организации, заявил член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема."ООН оказывает поддержку существованию нацистского режима на Украине, нарушая принципы Устава ООН, не проявляя беспристрастности и не являясь надпартийной организацией", — написал он в соцсети Х.Политик отметил, что генсек должен быть непредвзятым и прислушиваться в вопросах урегулирования территориальных споров к позициям всех членов в равной степени.В четверг Гутерреш заявил, что, в отличие от Гренландии, к Крыму и Донбассу нельзя применять принцип самоопределения народов.В январе глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва обратилась в ООН с запросом, могут ли там по аналогии с Гренландией признать право народов Донбасса, Новороссии и Крыма на самоопределение.Он также отмечал, как после объявления США своих планов в отношении Гренландии, представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, заявил о необходимости решать этот вопрос на основе международного права, включая уважение к суверенитету Королевства Дании и праву на самоопределение.
На Западе набросились на генсека ООН из-за заявления о России

Мема обвинил генсека ООН в предвзятости из-за заявления по Крыму и Донбассу

МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Утверждение генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша о неприменимости принципа самоопределения к Крыму и Донбассу противоречит принципу беспристрастности организации, заявил член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема.
"ООН оказывает поддержку существованию нацистского режима на Украине, нарушая принципы Устава ООН, не проявляя беспристрастности и не являясь надпартийной организацией", — написал он в соцсети Х.
Политик отметил, что генсек должен быть непредвзятым и прислушиваться в вопросах урегулирования территориальных споров к позициям всех членов в равной степени.
В четверг Гутерреш заявил, что, в отличие от Гренландии, к Крыму и Донбассу нельзя применять принцип самоопределения народов.
В январе глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва обратилась в ООН с запросом, могут ли там по аналогии с Гренландией признать право народов Донбасса, Новороссии и Крыма на самоопределение.
Он также отмечал, как после объявления США своих планов в отношении Гренландии, представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, заявил о необходимости решать этот вопрос на основе международного права, включая уважение к суверенитету Королевства Дании и праву на самоопределение.
