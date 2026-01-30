Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Аналитики назвали самые популярные траты на здоровье в России в 2025 году - 30.01.2026, ПРАЙМ
Аналитики назвали самые популярные траты на здоровье в России в 2025 году
2026-01-30T08:19+0300
2026-01-30T08:19+0300
бизнес
финансы
здоровье
МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Самыми популярными тратами россиян в категории "здоровье" в 2025 году стали покупки товаров в аптеках и оптике, а также оплата услуг стоматологов и ортодонтов, говорится в исследовании банка "Русский Стандарт", которое есть у РИА Новости. "В число самых популярных трат на здоровье (в зависимости от общей суммы платежей по картам банка) традиционно входят аптеки, оптики, платные услуги медицинских учреждений и лабораторий, стоматология, оплата приемов профильных врачей", - говорится в исследовании. Аналитики взяли за 100% общую сумму платежей в этих категориях. Лидерами по сумме трат стали аптеки, их доля составила 44%. А средний чек в аптеках в минувшем году вырос до 996 рублей с 900 рублей в 2024 году. "Вторая строчка рейтинга с долей в 21% по сумме – у платных услуг медицинских учреждений и лабораторий. Средний чек такого платежа по картам в 2025 году вырос до 6 071 рублей с 4 533 рублей в 2024 году", - сообщается в материалах. На третьей позиции, по данным аналитиков банка, в зависимости от суммы платежей по картам банка в категории "здоровье" – платные услуги стоматологов и ортодонтов. "Их доля в минувшем году составила 19%. При этом средний чек по картам банка на стоматологические услуги вырос до 11 911 рублей с 10 040 рублей годом ранее", - уточняется там. Платные услуги профильных практикующих врачей – на четвертой строчке с долей в 11%. Средний чек платежа в 2025 году здесь вырос до 7 673 рублей с 5 841 рублей в 2024 году, говорится в исследовании. "И, наконец, замыкает рейтинг – оптика с долей в 5% от общей суммы платежей в пятерке популярных трат. По данным банка, средний чек такого платежа в минувшем году вырос до 6 849 рублей с 5 977 рублей годом ранее", - заключат аналитики.
бизнес, финансы, здоровье
Бизнес, Финансы, Здоровье
08:19 30.01.2026
 
Рублевые купюры разного достоинства
Рублевые купюры разного достоинства. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Самыми популярными тратами россиян в категории "здоровье" в 2025 году стали покупки товаров в аптеках и оптике, а также оплата услуг стоматологов и ортодонтов, говорится в исследовании банка "Русский Стандарт", которое есть у РИА Новости.
"В число самых популярных трат на здоровье (в зависимости от общей суммы платежей по картам банка) традиционно входят аптеки, оптики, платные услуги медицинских учреждений и лабораторий, стоматология, оплата приемов профильных врачей", - говорится в исследовании.
Аналитики взяли за 100% общую сумму платежей в этих категориях. Лидерами по сумме трат стали аптеки, их доля составила 44%. А средний чек в аптеках в минувшем году вырос до 996 рублей с 900 рублей в 2024 году.
"Вторая строчка рейтинга с долей в 21% по сумме – у платных услуг медицинских учреждений и лабораторий. Средний чек такого платежа по картам в 2025 году вырос до 6 071 рублей с 4 533 рублей в 2024 году", - сообщается в материалах.
На третьей позиции, по данным аналитиков банка, в зависимости от суммы платежей по картам банка в категории "здоровье" – платные услуги стоматологов и ортодонтов.
"Их доля в минувшем году составила 19%. При этом средний чек по картам банка на стоматологические услуги вырос до 11 911 рублей с 10 040 рублей годом ранее", - уточняется там.
Платные услуги профильных практикующих врачей – на четвертой строчке с долей в 11%. Средний чек платежа в 2025 году здесь вырос до 7 673 рублей с 5 841 рублей в 2024 году, говорится в исследовании.
"И, наконец, замыкает рейтинг – оптика с долей в 5% от общей суммы платежей в пятерке популярных трат. По данным банка, средний чек такого платежа в минувшем году вырос до 6 849 рублей с 5 977 рублей годом ранее", - заключат аналитики.
 
