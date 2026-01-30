https://1prime.ru/20260130/zelenskiy-867035034.html

Задача, поставленная западной элитой перед Владимиром Зеленским в борьбе с Россией, полностью провалилась, что привело к тому, что Вооруженные силы Украины... | 30.01.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Задача, поставленная западной элитой перед Владимиром Зеленским в борьбе с Россией, полностью провалилась, что привело к тому, что Вооруженные силы Украины сильно утратили боеспособность, заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью Дэниелу Дэвису, размещенном на его YouTube-канале."Президенту Трампу стоило еще много месяцев назад сказать Зеленскому: "заткнись и убирайся к черту!". Он (Зеленский — Прим. ред.) дурак, и ему позволено быть дураком, потому что до сих пор оставались люди, которые его финансировали, потому что его настоящей миссией было — продолжать эту войну как можно дольше. Вот почему Зеленский там. Чтобы война с Россией продолжалась. Но, к сожалению, все обернулось наоборот. В больших количествах гибнут именно украинцы. Украинская армия превратилась в жалкое подобие того, что с ней было", — отметил военный.По информации Минобороны, российская армия за последние сутки установила контроль над селением Белая Береза в Сумской области. Вооруженные силы Украины потеряли на всех участках фронта до 1150 бойцов, один танк и 22 бронемашины.

