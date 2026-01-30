Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
https://1prime.ru/20260130/zelenskiy-867035579.html
07:30 30.01.2026
 
"Это не дипломатия": на Западе удивились словам Зеленского о Путине

Бельгийский политик Годефриди обвинил Зеленского в явном вымогательстве

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Обвинения Владимира Зеленского в адрес Европы в следовании указаниям Владимира Путина показывают, что глава киевского режима утратил навыки дипломатии и перешел к открытому вымогательству, считает бельгийский политик и ученый Дрие Годефриди в социальной сети X.
"С тех пор как Вашингтон закрыл свою чековую книжку, Европа превратилась в банкомат Украины. Европа обязалась выплатить сумму в 280 миллиардов евро. Это не благотворительность. Это деньги налогоплательщиков. <…> И что же делает господин Зеленский после получения этого потока денег? Он публично обвиняет Европу в выполнении указаний Владимира Путина <…> из-за отказа незаконно конфисковать активы российского Центрального банка, замороженные в Брюсселе. Разумное правительство назвало бы это серьезным риском. Зеленский называет это изменой", — возмутился он.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 30.01.2026
"Убирайся к черту!" В США выступили с резким заявлением о Зеленском
07:18
По его мнению, в условиях отсутствия альтернативных решений Зеленский прибегает к грубым методам в общении с международными партнерами, ставя на них ярлыки и требуя полной лояльности киевскому режиму.
"Это не дипломатия. Это риторика вымогательства. Мировоззрение Зеленского предельно просто: Подчиняйтесь, подчиняйтесь, подчиняйтесь — или получите клеймо "лакей Путина", — подытожил Годефриди.
Ранее Владимир Зеленский, выступая на форуме в Давосе, неожиданно подверг критике своих европейских союзников. Он попытался выставить их в негативном свете, обвиняя Европу в неспособности к самообороне. В своей речи о слабости лидеров Запада он упомянул незначительное количество войск ЕС, направленных в Гренландию, и неправильный сигнал России и Китаю.
Момент удара Орешником по украинским критическим объектам. Кадр видео
В США рассказали о слезах Зеленского из-за удара "Орешником"
07:22
 
