https://1prime.ru/20260130/zelenskiy-867035579.html

"Это не дипломатия": на Западе удивились словам Зеленского о Путине

"Это не дипломатия": на Западе удивились словам Зеленского о Путине - 30.01.2026, ПРАЙМ

"Это не дипломатия": на Западе удивились словам Зеленского о Путине

Обвинения Владимира Зеленского в адрес Европы в следовании указаниям Владимира Путина показывают, что глава киевского режима утратил навыки дипломатии и перешел | 30.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-30T07:30+0300

2026-01-30T07:30+0300

2026-01-30T07:30+0300

центральные банки

владимир зеленский

ес

владимир путин

вашингтон

мировая экономика

запад

европа

общество

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495763_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1e544319dd032c0065a5f159c6df0bb8.jpg

МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Обвинения Владимира Зеленского в адрес Европы в следовании указаниям Владимира Путина показывают, что глава киевского режима утратил навыки дипломатии и перешел к открытому вымогательству, считает бельгийский политик и ученый Дрие Годефриди в социальной сети X."С тех пор как Вашингтон закрыл свою чековую книжку, Европа превратилась в банкомат Украины. Европа обязалась выплатить сумму в 280 миллиардов евро. Это не благотворительность. Это деньги налогоплательщиков. <…> И что же делает господин Зеленский после получения этого потока денег? Он публично обвиняет Европу в выполнении указаний Владимира Путина <…> из-за отказа незаконно конфисковать активы российского Центрального банка, замороженные в Брюсселе. Разумное правительство назвало бы это серьезным риском. Зеленский называет это изменой", — возмутился он.По его мнению, в условиях отсутствия альтернативных решений Зеленский прибегает к грубым методам в общении с международными партнерами, ставя на них ярлыки и требуя полной лояльности киевскому режиму. "Это не дипломатия. Это риторика вымогательства. Мировоззрение Зеленского предельно просто: Подчиняйтесь, подчиняйтесь, подчиняйтесь — или получите клеймо "лакей Путина", — подытожил Годефриди.Ранее Владимир Зеленский, выступая на форуме в Давосе, неожиданно подверг критике своих европейских союзников. Он попытался выставить их в негативном свете, обвиняя Европу в неспособности к самообороне. В своей речи о слабости лидеров Запада он упомянул незначительное количество войск ЕС, направленных в Гренландию, и неправильный сигнал России и Китаю.

https://1prime.ru/20260130/zelenskiy-867035034.html

https://1prime.ru/20260130/oreshnik-867035182.html

вашингтон

запад

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

центральные банки, владимир зеленский, ес, владимир путин, вашингтон, мировая экономика, запад, европа, общество