Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Министр экономики Боливии поблагодарил Россию за поставку 1400 тонн зерна - 30.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Политика
https://1prime.ru/20260130/zerno-867065693.html
Министр экономики Боливии поблагодарил Россию за поставку 1400 тонн зерна
Министр экономики Боливии поблагодарил Россию за поставку 1400 тонн зерна - 30.01.2026, ПРАЙМ
Министр экономики Боливии поблагодарил Россию за поставку 1400 тонн зерна
Правительство Боливии очень благодарно России за поставку 1400 тонн зерна, сообщил в интервью РИА Новости боливийский министр экономики Хосе Габриэль Эспиноса. | 30.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-30T22:17+0300
2026-01-30T22:17+0300
политика
сельское хозяйство
мировая экономика
боливия
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/1e/867065360_0:160:2989:1841_1920x0_80_0_0_ac85b286ea6006576c7e5c7c96e1b1e7.jpg
САНТА-КРУС (Боливия), 30 янв - ПРАЙМ. Правительство Боливии очень благодарно России за поставку 1400 тонн зерна, сообщил в интервью РИА Новости боливийский министр экономики Хосе Габриэль Эспиноса. "Эта гуманитарная помощь была очень высоко оценена боливийским правительством", - сказал он. Россия в середине января передала Боливии 1400 тонн зерна для укрепления продовольственной безопасности страны. Этот объем гуманитарной помощи, эквивалентный более чем 87000 мешкам муки по 11,5 килограммов каждый, позволит расширить охват государственных социальных программ и обеспечить их устойчивую реализацию на всей территории страны. Общая стоимость гуманитарной поставки составила около 2 миллионов долларов.
https://1prime.ru/20260116/skh-866584868.html
боливия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/1e/867065360_160:0:2827:2000_1920x0_80_0_0_eb000a9bff9506bf00448f9b4a71678e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сельское хозяйство, мировая экономика, боливия
Политика, Сельское хозяйство, Мировая экономика, БОЛИВИЯ
22:17 30.01.2026
 
Министр экономики Боливии поблагодарил Россию за поставку 1400 тонн зерна

Министр экономики Боливии Эспиноса поблагодарил Россию за поставку 1400 тонн зерна

© РИА Новости . Александр Лыскин | Перейти в медиабанкЗерно
Зерно - ПРАЙМ, 1920, 30.01.2026
Зерно. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Лыскин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
САНТА-КРУС (Боливия), 30 янв - ПРАЙМ. Правительство Боливии очень благодарно России за поставку 1400 тонн зерна, сообщил в интервью РИА Новости боливийский министр экономики Хосе Габриэль Эспиноса.
"Эта гуманитарная помощь была очень высоко оценена боливийским правительством", - сказал он.
Россия в середине января передала Боливии 1400 тонн зерна для укрепления продовольственной безопасности страны. Этот объем гуманитарной помощи, эквивалентный более чем 87000 мешкам муки по 11,5 килограммов каждый, позволит расширить охват государственных социальных программ и обеспечить их устойчивую реализацию на всей территории страны. Общая стоимость гуманитарной поставки составила около 2 миллионов долларов.
Уборка зерновых в Белоруссии - ПРАЙМ, 1920, 16.01.2026
Минсельхоз ожидает, что урожай зерновых в 2026 году будет выше
16 января, 19:39
 
ПолитикаСельское хозяйствоМировая экономикаБОЛИВИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала