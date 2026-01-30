https://1prime.ru/20260130/zerno-867065693.html
Министр экономики Боливии поблагодарил Россию за поставку 1400 тонн зерна
Министр экономики Боливии поблагодарил Россию за поставку 1400 тонн зерна - 30.01.2026, ПРАЙМ
Министр экономики Боливии поблагодарил Россию за поставку 1400 тонн зерна
Правительство Боливии очень благодарно России за поставку 1400 тонн зерна, сообщил в интервью РИА Новости боливийский министр экономики Хосе Габриэль Эспиноса. | 30.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-30T22:17+0300
2026-01-30T22:17+0300
2026-01-30T22:17+0300
политика
сельское хозяйство
мировая экономика
боливия
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/1e/867065360_0:160:2989:1841_1920x0_80_0_0_ac85b286ea6006576c7e5c7c96e1b1e7.jpg
САНТА-КРУС (Боливия), 30 янв - ПРАЙМ. Правительство Боливии очень благодарно России за поставку 1400 тонн зерна, сообщил в интервью РИА Новости боливийский министр экономики Хосе Габриэль Эспиноса. "Эта гуманитарная помощь была очень высоко оценена боливийским правительством", - сказал он. Россия в середине января передала Боливии 1400 тонн зерна для укрепления продовольственной безопасности страны. Этот объем гуманитарной помощи, эквивалентный более чем 87000 мешкам муки по 11,5 килограммов каждый, позволит расширить охват государственных социальных программ и обеспечить их устойчивую реализацию на всей территории страны. Общая стоимость гуманитарной поставки составила около 2 миллионов долларов.
https://1prime.ru/20260116/skh-866584868.html
боливия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/1e/867065360_160:0:2827:2000_1920x0_80_0_0_eb000a9bff9506bf00448f9b4a71678e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сельское хозяйство, мировая экономика, боливия
Политика, Сельское хозяйство, Мировая экономика, БОЛИВИЯ
Министр экономики Боливии поблагодарил Россию за поставку 1400 тонн зерна
Министр экономики Боливии Эспиноса поблагодарил Россию за поставку 1400 тонн зерна