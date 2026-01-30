https://1prime.ru/20260130/zerno-867065693.html

Министр экономики Боливии поблагодарил Россию за поставку 1400 тонн зерна

САНТА-КРУС (Боливия), 30 янв - ПРАЙМ. Правительство Боливии очень благодарно России за поставку 1400 тонн зерна, сообщил в интервью РИА Новости боливийский министр экономики Хосе Габриэль Эспиноса. "Эта гуманитарная помощь была очень высоко оценена боливийским правительством", - сказал он. Россия в середине января передала Боливии 1400 тонн зерна для укрепления продовольственной безопасности страны. Этот объем гуманитарной помощи, эквивалентный более чем 87000 мешкам муки по 11,5 килограммов каждый, позволит расширить охват государственных социальных программ и обеспечить их устойчивую реализацию на всей территории страны. Общая стоимость гуманитарной поставки составила около 2 миллионов долларов.

