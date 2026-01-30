Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Житель Димитрова рассказал об обещании ВСУ расстреливать мирных жителей - 30.01.2026
Житель Димитрова рассказал об обещании ВСУ расстреливать мирных жителей
Украинские военные обещали расстреливать мирных жителей перед отступлением из Димитрова в ДНР, рассказал РИА Новости житель города Станислав Агеев. | 30.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-30T04:26+0300
2026-01-30T05:14+0300
общество
экономика
россия
рф
владимир путин
всу
ДОНЕЦК, 30 янв - ПРАЙМ. Украинские военные обещали расстреливать мирных жителей перед отступлением из Димитрова в ДНР, рассказал РИА Новости житель города Станислав Агеев. "Говорили, мы вас всех все равно перестреляем, будем отходить, мы вас разобьем всех - и будки не оставим, как они говорили", - сказал собеседник агентства. Отвечая на вопрос о том, почему украинские военные так относились к жителям города, Агеев предположил, что это могло быть связано с тем, мирное население было русскоговорящим. Кроме того, он отметил, что еще с 2014 года отношение украинских военных к жителям Димитрова было плохим, были случаи издевательств военных над гражданским населением. "Недалеко есть поселок Червонный, такие типа дачки… пацана они (украинские военные - ред.) мучали, там у них окопы недалеко были. Слышали и крики, мучали, да", - сказал Агеев. Он также рассказал, как пьяные украинские военнослужащие застрелили сына его знакомой. Группировка российских войск "Центр" завершила уничтожение формирований ВСУ в Димитрове в ДНР, 27 декабря президенту РФ Владимиру Путину доложили об освобождении города.
общество , россия, рф, владимир путин, всу
Общество , Экономика, РОССИЯ, РФ, Владимир Путин, ВСУ
04:26 30.01.2026 (обновлено: 05:14 30.01.2026)
 
Житель Димитрова рассказал об обещании ВСУ расстреливать мирных жителей

РИА Новости: боевики ВСУ обещали расстреливать мирных жителей Димитрова перед отходом

ДОНЕЦК, 30 янв - ПРАЙМ. Украинские военные обещали расстреливать мирных жителей перед отступлением из Димитрова в ДНР, рассказал РИА Новости житель города Станислав Агеев.
"Говорили, мы вас всех все равно перестреляем, будем отходить, мы вас разобьем всех - и будки не оставим, как они говорили", - сказал собеседник агентства.
Отвечая на вопрос о том, почему украинские военные так относились к жителям города, Агеев предположил, что это могло быть связано с тем, мирное население было русскоговорящим. Кроме того, он отметил, что еще с 2014 года отношение украинских военных к жителям Димитрова было плохим, были случаи издевательств военных над гражданским населением.
"Недалеко есть поселок Червонный, такие типа дачки… пацана они (украинские военные - ред.) мучали, там у них окопы недалеко были. Слышали и крики, мучали, да", - сказал Агеев.
Он также рассказал, как пьяные украинские военнослужащие застрелили сына его знакомой.
Группировка российских войск "Центр" завершила уничтожение формирований ВСУ в Димитрове в ДНР, 27 декабря президенту РФ Владимиру Путину доложили об освобождении города.
 
Экономика Общество РОССИЯ РФ Владимир Путин ВСУ
 
 
