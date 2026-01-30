https://1prime.ru/20260130/zhitel-867032203.html

Житель Димитрова рассказал об обещании ВСУ расстреливать мирных жителей

2026-01-30T04:26+0300

2026-01-30T04:26+0300

2026-01-30T05:14+0300

ДОНЕЦК, 30 янв - ПРАЙМ. Украинские военные обещали расстреливать мирных жителей перед отступлением из Димитрова в ДНР, рассказал РИА Новости житель города Станислав Агеев. "Говорили, мы вас всех все равно перестреляем, будем отходить, мы вас разобьем всех - и будки не оставим, как они говорили", - сказал собеседник агентства. Отвечая на вопрос о том, почему украинские военные так относились к жителям города, Агеев предположил, что это могло быть связано с тем, мирное население было русскоговорящим. Кроме того, он отметил, что еще с 2014 года отношение украинских военных к жителям Димитрова было плохим, были случаи издевательств военных над гражданским населением. "Недалеко есть поселок Червонный, такие типа дачки… пацана они (украинские военные - ред.) мучали, там у них окопы недалеко были. Слышали и крики, мучали, да", - сказал Агеев. Он также рассказал, как пьяные украинские военнослужащие застрелили сына его знакомой. Группировка российских войск "Центр" завершила уничтожение формирований ВСУ в Димитрове в ДНР, 27 декабря президенту РФ Владимиру Путину доложили об освобождении города.

