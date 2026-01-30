https://1prime.ru/20260130/zhiteli-867030233.html

Некоторые жители Петербурга предлагают увеличить тарифы на платную парковку

2026-01-30T02:46+0300

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 янв - РИА Новости. Некоторые жители Санкт-Петербурга предлагают увеличить тарифы на платную парковку, сообщил вице-губернатор города Кирилл Поляков. "На сегодняшний день у нас 48 тысяч мест в зоне платной парковки. На данном этапе выдано 130 тысяч парковочных разрешений, из них 90 тысяч -это парковочное разрешение жителя, 30 тыс - для многодетных семей. По статистике 80% парковочных мест занято жителями, то есть стоят автомобили жителей районов. И от многих жителей мы получаем требование еще увеличить цену, чтобы увеличить количество свободных парковочных мест для жителей, которые имеют парковочное разрешение", - сказал он в эфире телеканала "Санкт-Петербург". Поляков отметил, что в Петербурге в настоящее время зарегистрировано порядка 2,38 миллиона автомобилей. "Платная парковка добавляет комфорта жителям тех районов, на территории которых она находится. У нас есть активная группа жителей Петроградского района, которая нам написала жалобу, что мы мало подняли (тарифы на платную парковку)... что надо было хотя бы до 600 рублей поднять. Да, есть и такое мнение. И мы его тоже знаем", - рассказал он. При этом Поляков отметил, что тарифы на платную парковку на этот год уже утверждены. "Мы все предложения рассмотрели и приняли решение. На сегодняшний день тарифы утверждены и будут действовать в 2026 году", - сказал вице-губернатор. В настоящее время зона платной парковки в Петербурге охватывает всего 652 участка улично-дорожной сети Центрального, Адмиралтейского, Петроградского и Василеостровского районов, общей емкостью 48 656 парковочных мест, из них бесплатных для инвалидов — 5 165. Ранее сообщалось, что в четырех районах Петербурга с 15 октября 2025 года введены дифференцированные тарифы на платную парковку на улично-дорожной сети. Новая система тарифов устанавливает прямую зависимость между стоимостью парковки и уровнем ее востребованности. В зависимости от уровня загрузки плата за пользование парковкой составляет: для категории А и М - от 50 до 180 рублей в час, для категории В - от 100 до 360 рублей в час, для других категорий - от 200 до 720 рублей в час. Возможность поминутной оплаты парковки после первого часа стоянки также зависит от уровня ее загрузки. Со второго часа одна минута парковки для транспортных средств категорий А и М стоит от 0,83 до 3 рублей, категории В - от 1,67 до 6 рублей, для других категорий - от 3,33 до 12 рублей. При этом стоимость льготных парковочных разрешений для жителей домов, расположенных в парковочной зоне, сохранилась.

