Новосибирская фирма просит лишить Leica товарных знаков в России

Новосибирская фирма просит лишить Leica товарных знаков в России

2026-01-30T16:14+0300

бизнес

россия

МОСКВА, 30 янв – ПРАЙМ. Новосибирское ООО "Землемер" просит Суд по интеллектуальным правам прекратить правовую охрану в России двух международных товарных знаков Leica, оформленных на одну из структур известного немецкого производителя оптики Leica Camera AG, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Товарные знаки были зарегистрированы на имя Leica Microsystems IR GmbH в 1991 и 2021 годах. Их действие распространяется, в частности, на различные микроскопы, фотограмметрические устройства, картографическое и типографское оборудование и инструменты и т.п. Регистрация брендов сейчас действует до 2031 года. По мнению истца, в России правообладатель свои товарные знаки не использует. Иск "Землемера" поступил в суд 22 января, он оставлен без движения, так как истец не приложил к исковому заявлению документы, подтверждающие соблюдение досудебного порядка урегулирования спора, а также выписку в отношении ответчика. Устранить недостатки истец должен до 10 марта. Leica Camera AG – производитель фотокамер и оптики высокого класса. По данным системы "БИР-Аналитик", основной видом деятельности ООО "Землемер" - "торговля оптовая неспециализированная". В то же время учредитель и руководитель компании Алена Вялкова ранее была учредителем ООО "Русгеоторг", основным видом деятельности которого заявлено "производство навигационных, метеорологических, геодезических, геофизических и аналогичного типа приборов, аппаратуры и инструментов". Сейчас учредителем этого юрлица указан Егор Вялков.

