https://1prime.ru/20260130/znak-867050649.html
Новосибирская фирма просит лишить Leica товарных знаков в России
Новосибирская фирма просит лишить Leica товарных знаков в России - 30.01.2026, ПРАЙМ
Новосибирская фирма просит лишить Leica товарных знаков в России
Новосибирское ООО "Землемер" просит Суд по интеллектуальным правам прекратить правовую охрану в России двух международных товарных знаков Leica, оформленных на... | 30.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-30T16:14+0300
2026-01-30T16:14+0300
2026-01-30T16:14+0300
бизнес
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859948152_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_31900793f264159b03a65512f3b19d24.jpg
МОСКВА, 30 янв – ПРАЙМ. Новосибирское ООО "Землемер" просит Суд по интеллектуальным правам прекратить правовую охрану в России двух международных товарных знаков Leica, оформленных на одну из структур известного немецкого производителя оптики Leica Camera AG, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Товарные знаки были зарегистрированы на имя Leica Microsystems IR GmbH в 1991 и 2021 годах. Их действие распространяется, в частности, на различные микроскопы, фотограмметрические устройства, картографическое и типографское оборудование и инструменты и т.п. Регистрация брендов сейчас действует до 2031 года. По мнению истца, в России правообладатель свои товарные знаки не использует. Иск "Землемера" поступил в суд 22 января, он оставлен без движения, так как истец не приложил к исковому заявлению документы, подтверждающие соблюдение досудебного порядка урегулирования спора, а также выписку в отношении ответчика. Устранить недостатки истец должен до 10 марта. Leica Camera AG – производитель фотокамер и оптики высокого класса. По данным системы "БИР-Аналитик", основной видом деятельности ООО "Землемер" - "торговля оптовая неспециализированная". В то же время учредитель и руководитель компании Алена Вялкова ранее была учредителем ООО "Русгеоторг", основным видом деятельности которого заявлено "производство навигационных, метеорологических, геодезических, геофизических и аналогичного типа приборов, аппаратуры и инструментов". Сейчас учредителем этого юрлица указан Егор Вялков.
https://1prime.ru/20260127/mishustin--866943922.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859948152_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_d55341abb9c8389242b1d99e26ae2bff.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия
Новосибирская фирма просит лишить Leica товарных знаков в России
"Землемер" просит суд прекратить правовую охрану в России двух товарных знаков Leica
МОСКВА, 30 янв – ПРАЙМ. Новосибирское ООО "Землемер" просит Суд по интеллектуальным правам прекратить правовую охрану в России двух международных товарных знаков Leica, оформленных на одну из структур известного немецкого производителя оптики Leica Camera AG, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Товарные знаки были зарегистрированы на имя Leica Microsystems IR GmbH в 1991 и 2021 годах. Их действие распространяется, в частности, на различные микроскопы, фотограмметрические устройства, картографическое и типографское оборудование и инструменты и т.п.
Регистрация брендов сейчас действует до 2031 года. По мнению истца, в России правообладатель свои товарные знаки не использует.
Иск "Землемера" поступил в суд 22 января, он оставлен без движения, так как истец не приложил к исковому заявлению документы, подтверждающие соблюдение досудебного порядка урегулирования спора, а также выписку в отношении ответчика. Устранить недостатки истец должен до 10 марта.
Leica Camera AG – производитель фотокамер и оптики высокого класса.
По данным системы "БИР-Аналитик", основной видом деятельности ООО "Землемер" - "торговля оптовая неспециализированная".
В то же время учредитель и руководитель компании Алена Вялкова ранее была учредителем ООО "Русгеоторг", основным видом деятельности которого заявлено "производство навигационных, метеорологических, геодезических, геофизических и аналогичного типа приборов, аппаратуры и инструментов". Сейчас учредителем этого юрлица указан Егор Вялков.
Мишустин рассказал о росте числа регистраций товарных знаков