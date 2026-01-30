https://1prime.ru/20260130/zoloto-867037394.html
Золото дешевеет более чем на 2% на совокупности факторов
рынок
мировая экономика
сша
дональд трамп
джером пауэлл
comex
федрезерв
МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Стоимость золота опускается более чем на 2% в пятницу утром под влиянием совокупности факторов, в том числе на ожиданиях объявления кандидатуры нового главы Федеральной резервной системы (ФРС) США, следует из данных торгов. По состоянию на 8.13 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 117,4 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 2,19%, - до 5 237,4 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дешевел на 2,96% - до 111,045 доллара за унцию. Инвесторы следят за новостями относительно денежно-кредитной политики США. Американский президент Дональд Трамп сообщил, что объявит кандидатуру нового главы Федрезерва США утром в пятницу по местному времени. Ранее он неоднократно критиковал нынешнего главу регулятора Джерома Пауэлла за медленное снижение процентных ставок. "Возможный выбор председателя ФРС США с менее "голубиной" позицией, восстановление курса доллара и снижение на рынке золота перекупленности способствовали снижению цены на драгоценный металл", - цитирует агентство Рейтер мнение главного рыночного аналитика KCM Trade Тима Уотерера (Tim Waterer).
