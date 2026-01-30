https://1prime.ru/20260130/zoloto-867045499.html
Аналитик оценил вероятность мирового кризиса на фоне подорожания золота
Аналитик оценил вероятность мирового кризиса на фоне подорожания золота - 30.01.2026, ПРАЙМ
Аналитик оценил вероятность мирового кризиса на фоне подорожания золота
Заметное подорожание золота указывает на накопление системных рисков в мировой экономике, однако вероятность полномасштабного финансового кризиса на этом фоне... | 30.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-30T13:47+0300
2026-01-30T13:47+0300
2026-01-30T13:47+0300
рынок
нра
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/1d/867001805_0:24:3556:2024_1920x0_80_0_0_fb36810b02c7177d645c9aa2c9c95618.jpg
МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Заметное подорожание золота указывает на накопление системных рисков в мировой экономике, однако вероятность полномасштабного финансового кризиса на этом фоне не очень велика, заявил РИА Новости управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин. Мировые цены на золото в последние месяцы сильно растут, ставя рекорд за рекордом. А накануне в ходе торгов показатель обновил исторический максимум и достиг 5 645,6 доллара за тройскую унцию. "По скорости роста и волатильности текущая ситуация похожа на кризисы 2008 и 2020 годов, но нет эффекта переноса на другие рынки - акции не падают, на долговом рынке все спокойно. Это не классический финансовый кризис. Поведение золота указывает на накопление структурных системных рисков нового типа", - отмечает он. "Вероятность полномасштабного финансового кризиса в 2026 году не очень велика, однако есть повышенные риски институционального кризиса", - добавляет эксперт.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/1d/867001805_413:0:3144:2048_1920x0_80_0_0_79e5e0ea990612a2b7ec3c9c82dd0318.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, нра
Аналитик оценил вероятность мирового кризиса на фоне подорожания золота
Гришунин: подорожание золота указывает на накопление системных рисков в мировой экономике
МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Заметное подорожание золота указывает на накопление системных рисков в мировой экономике, однако вероятность полномасштабного финансового кризиса на этом фоне не очень велика, заявил РИА Новости управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин.
Мировые цены на золото в последние месяцы сильно растут, ставя рекорд за рекордом. А накануне в ходе торгов показатель обновил исторический максимум и достиг 5 645,6 доллара за тройскую унцию.
"По скорости роста и волатильности текущая ситуация похожа на кризисы 2008 и 2020 годов, но нет эффекта переноса на другие рынки - акции не падают, на долговом рынке все спокойно. Это не классический финансовый кризис. Поведение золота указывает на накопление структурных системных рисков нового типа", - отмечает он.
"Вероятность полномасштабного финансового кризиса в 2026 году не очень велика, однако есть повышенные риски институционального кризиса", - добавляет эксперт.