Аналитик оценил вероятность мирового кризиса на фоне подорожания золота

2026-01-30T13:47+0300

МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Заметное подорожание золота указывает на накопление системных рисков в мировой экономике, однако вероятность полномасштабного финансового кризиса на этом фоне не очень велика, заявил РИА Новости управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин. Мировые цены на золото в последние месяцы сильно растут, ставя рекорд за рекордом. А накануне в ходе торгов показатель обновил исторический максимум и достиг 5 645,6 доллара за тройскую унцию. "По скорости роста и волатильности текущая ситуация похожа на кризисы 2008 и 2020 годов, но нет эффекта переноса на другие рынки - акции не падают, на долговом рынке все спокойно. Это не классический финансовый кризис. Поведение золота указывает на накопление структурных системных рисков нового типа", - отмечает он. "Вероятность полномасштабного финансового кризиса в 2026 году не очень велика, однако есть повышенные риски институционального кризиса", - добавляет эксперт.

