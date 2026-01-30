https://1prime.ru/20260130/zoloto-867052257.html

Solidcore Resources plc сократил производство золота

2026-01-30T16:55+0300

экономика

промышленность

polymetal

МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Золотодобытчик Solidcore Resources plc (ранее Polymetal) сократил производство золота на 19% по сравнению с показателем годом ранее, до 395 тысяч унций, а в текущем году ждет показателя на уровне 540 тысяч унций, сообщила компания. "Годовое производство составило 395 тысяч унций в золотом эквиваленте, что на 19% ниже показателя предыдущего года и на 6% ниже пересмотренного производственного плана в 420 тысяч унций", - говорится в релизе. Отмечается, что спад вызван задержками сторонней толлинговой переработки концентрата Кызыла в первом полугодии и переносом реализации большего объема запасов концентрата, чем ожидалось ранее. Объем продаж по итогам прошлого года составил 412 тысяч унций, что на 23% меньше год к году. Выручка выросла на 13%, до 1,5 миллиардов долларов, благодаря росту цен на золото, что компенсировало снижение объема продаж. "В 2026 году компания ожидает производство на уровне порядка 540 тысяч унций золотого эквивалента. Рост производства будет обусловлен высвобождением запасов концентрата. Предварительный прогноз на 2027 год предусматривает производство около 500 тысяч унций золотого эквивалента", - добавляет компания. "В четвертом квартале мы реализовали значительный объем накопленных запасов, что в сочетании с высокими ценами на золото помогло частично компенсировать сбои в продажах в первом полугодии. Мы ожидаем, что оставшиеся запасы будут реализованы в 2026 году", - приводятся в релизе слова главного исполнительного директора Solidcore Виталия Несиса. Капитальные затраты по итогам прошлого года оцениваются на уровне около 270 миллионов долларов, в основном в связи с переносом части инвестиций в проект "Ертис" гидрометаллургического комбината (ЕГМК) на 2026 год. В текущем году капзатраты прогнозируются в размере 510 миллионов долларов. Solidcore - крупная золотодобывающая компания в Казахстане, ведет работу на рудниках Кызыл и Варваринское. В прошлом году Polymetal International plс был разделен на две компании - Solidcore и АО "Полиметалл", российское подразделение, которое купила "Мангазея Плюс" (структура группы "Мангазея" предпринимателя Сергея Янчукова). Делистинг акций с Московской биржи Solidcore провела 15 октября.

