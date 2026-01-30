https://1prime.ru/20260130/zoloto-867056677.html
Эксперт назвал сценарии, при которых золото начнет дешеветь
Эксперт назвал сценарии, при которых золото начнет дешеветь - 30.01.2026, ПРАЙМ
Эксперт назвал сценарии, при которых золото начнет дешеветь
Стоимость золота может начать снижаться в случае замедления его покупок со стороны центробанков, затухания основных конфликтов в мире, а также при укреплении... | 30.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-30T18:08+0300
2026-01-30T18:08+0300
2026-01-30T18:08+0300
экономика
финансы
мировая экономика
comex
https://cdnn.1prime.ru/img/76301/40/763014009_0:413:6000:3788_1920x0_80_0_0_37d8f7884f8f64e53ef1bf555183eac7.jpg
МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Стоимость золота может начать снижаться в случае замедления его покупок со стороны центробанков, затухания основных конфликтов в мире, а также при укреплении доллара, сказал РИА Новости управляющий директор рейтингового агентства НКР Дмитрий Орехов. Мировые цены на золото в последние месяцы сильно растут, ставя рекорд за рекордом. А накануне в ходе торгов показатель обновил исторический максимум в 5 625,89 доллара за тройскую унцию. Впрочем, после этого началась коррекция, и в пятницу апрельский фьючерс на золото на нью-йоркской бирже Comex дешевеет более на 5% относительно предыдущего закрытия. "Основными факторами охлаждения цены являются деэскалация ключевых геополитических конфликтов; укрепление доллара на фоне доверия к американским активам и отсутствия угрозы санкционного и долгового шока, замедление покупок золота центробанками и снижение инфляции и инфляционных ожиданий при стабильном росте экономики", - отмечает эксперт. По словам Орехова, в 2008–2011 годах рост стоимости золота был связан с мировым финансовым кризисом и долговым кризисом еврозоны – тогда золото подорожало с 730 до 1 825 долларов за тройскую унцию. В 2020–2021 годах драйвером был в том числе "ковид‑шок", а в 2022–2023 — инфляция. Сейчас, отмечает эксперт, ралли масштабнее по темпам и сопровождается рекордными закупками центробанков, ростом долгов и сомнениями в долгосрочной доминирующей роли доллара - то есть это больше похоже на "структурную переоценку", а не разовый панический эффект.
https://1prime.ru/20260130/rynok-867054903.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76301/40/763014009_200:0:5800:4200_1920x0_80_0_0_1fac677fcc1f934d8cbf01bdc645b947.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, мировая экономика, comex
Экономика, Финансы, Мировая экономика, Comex
Эксперт назвал сценарии, при которых золото начнет дешеветь
Эксперт Орехов: стоимость золота может снизиться при затухании мировых конфликтов
МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Стоимость золота может начать снижаться в случае замедления его покупок со стороны центробанков, затухания основных конфликтов в мире, а также при укреплении доллара, сказал РИА Новости управляющий директор рейтингового агентства НКР Дмитрий Орехов.
Мировые цены на золото в последние месяцы сильно растут, ставя рекорд за рекордом. А накануне в ходе торгов показатель обновил исторический максимум в 5 625,89 доллара за тройскую унцию. Впрочем, после этого началась коррекция, и в пятницу апрельский фьючерс на золото на нью-йоркской бирже Comex
дешевеет более на 5% относительно предыдущего закрытия.
"Основными факторами охлаждения цены являются деэскалация ключевых геополитических конфликтов; укрепление доллара на фоне доверия к американским активам и отсутствия угрозы санкционного и долгового шока, замедление покупок золота центробанками и снижение инфляции и инфляционных ожиданий при стабильном росте экономики", - отмечает эксперт.
По словам Орехова, в 2008–2011 годах рост стоимости золота был связан с мировым финансовым кризисом и долговым кризисом еврозоны – тогда золото подорожало с 730 до 1 825 долларов за тройскую унцию. В 2020–2021 годах драйвером был в том числе "ковид‑шок", а в 2022–2023 — инфляция.
Сейчас, отмечает эксперт, ралли масштабнее по темпам и сопровождается рекордными закупками центробанков, ростом долгов и сомнениями в долгосрочной доминирующей роли доллара - то есть это больше похоже на "структурную переоценку", а не разовый панический эффект.
Поступательное движение наверх