Эксперт назвал сценарии, при которых золото начнет дешеветь

2026-01-30T18:08+0300

экономика

финансы

мировая экономика

comex

МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Стоимость золота может начать снижаться в случае замедления его покупок со стороны центробанков, затухания основных конфликтов в мире, а также при укреплении доллара, сказал РИА Новости управляющий директор рейтингового агентства НКР Дмитрий Орехов. Мировые цены на золото в последние месяцы сильно растут, ставя рекорд за рекордом. А накануне в ходе торгов показатель обновил исторический максимум в 5 625,89 доллара за тройскую унцию. Впрочем, после этого началась коррекция, и в пятницу апрельский фьючерс на золото на нью-йоркской бирже Comex дешевеет более на 5% относительно предыдущего закрытия. "Основными факторами охлаждения цены являются деэскалация ключевых геополитических конфликтов; укрепление доллара на фоне доверия к американским активам и отсутствия угрозы санкционного и долгового шока, замедление покупок золота центробанками и снижение инфляции и инфляционных ожиданий при стабильном росте экономики", - отмечает эксперт. По словам Орехова, в 2008–2011 годах рост стоимости золота был связан с мировым финансовым кризисом и долговым кризисом еврозоны – тогда золото подорожало с 730 до 1 825 долларов за тройскую унцию. В 2020–2021 годах драйвером был в том числе "ковид‑шок", а в 2022–2023 — инфляция. Сейчас, отмечает эксперт, ралли масштабнее по темпам и сопровождается рекордными закупками центробанков, ростом долгов и сомнениями в долгосрочной доминирующей роли доллара - то есть это больше похоже на "структурную переоценку", а не разовый панический эффект.

