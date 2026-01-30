Золото дешевеет на ожиданиях будущего назначения главы ФРС США

https://1prime.ru/20260130/zoloto-867059652.html
МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Биржевая стоимость золота в мире как актива-убежища в пятницу вечером снижается на фоне рыночных ожиданий и будущего назначения главы Федеральной резервной системы (ФРС) США, следует из данных торгов и комментария аналитика. По состоянию на 18.51 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 254,66 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 4,76%, до 5 100,14 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро в то же время дешевел на 13,35% - до 99,158 доллара за унцию, следует из данных торгов. "Масштаб коррекции свидетельствует о том, что участники рынка просто ждали возможности зафиксировать прибыль после резкого роста цен", - цитирует агентство Блумберг пятничную записку аналитиков Commerzbank AG. Тем не менее, хотя информация о выдвижении кандидатуры бывшего члена совета управляющих Федеральной резервной системы Кевина Уорша на пост ее главы, возможно, и спровоцировали падение, существует высокая вероятность того, что ФРС по крайней мере частично уступит давлению и снизит процентную ставку больше, чем это в настоящее время заложено рынком, отмечается в записке Commerzbank. Ранее в пятницу президент США Дональд Трамп сообщил, что выдвигает на пост главы ФРС Уорша. По итогам январского заседания ФРС США сохранила базовую процентную ставку на уровне 3,5-3,75% годовых. Следующее заседание регулятора пройдет в 17-18 марта 2026 года.
