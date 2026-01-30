https://1prime.ru/20260130/zoloto-867059652.html

Золото дешевеет на ожиданиях будущего назначения главы ФРС США

Золото дешевеет на ожиданиях будущего назначения главы ФРС США - 30.01.2026, ПРАЙМ

Золото дешевеет на ожиданиях будущего назначения главы ФРС США

Биржевая стоимость золота в мире как актива-убежища в пятницу вечером снижается на фоне рыночных ожиданий и будущего назначения главы Федеральной резервной... | 30.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-30T19:07+0300

2026-01-30T19:07+0300

2026-01-30T19:07+0300

экономика

рынок

торги

мировая экономика

сша

comex

commerzbank

https://cdnn.1prime.ru/img/83101/71/831017133_0:41:3001:1729_1920x0_80_0_0_4cbfb068592589358ae190266c0ed202.jpg

МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Биржевая стоимость золота в мире как актива-убежища в пятницу вечером снижается на фоне рыночных ожиданий и будущего назначения главы Федеральной резервной системы (ФРС) США, следует из данных торгов и комментария аналитика. По состоянию на 18.51 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 254,66 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 4,76%, до 5 100,14 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро в то же время дешевел на 13,35% - до 99,158 доллара за унцию, следует из данных торгов. "Масштаб коррекции свидетельствует о том, что участники рынка просто ждали возможности зафиксировать прибыль после резкого роста цен", - цитирует агентство Блумберг пятничную записку аналитиков Commerzbank AG. Тем не менее, хотя информация о выдвижении кандидатуры бывшего члена совета управляющих Федеральной резервной системы Кевина Уорша на пост ее главы, возможно, и спровоцировали падение, существует высокая вероятность того, что ФРС по крайней мере частично уступит давлению и снизит процентную ставку больше, чем это в настоящее время заложено рынком, отмечается в записке Commerzbank. Ранее в пятницу президент США Дональд Трамп сообщил, что выдвигает на пост главы ФРС Уорша. По итогам январского заседания ФРС США сохранила базовую процентную ставку на уровне 3,5-3,75% годовых. Следующее заседание регулятора пройдет в 17-18 марта 2026 года.

https://1prime.ru/20260130/rynok-867054903.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, мировая экономика, сша, comex, commerzbank