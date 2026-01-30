Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Биржевая стоимость золота опустилась ниже 4 900 долларов за унцию - 30.01.2026
Биржевая стоимость золота опустилась ниже 4 900 долларов за унцию
2026-01-30T21:19+0300
2026-01-30T21:19+0300
МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Биржевая цена золота падает на 9%, впервые с 22 января опустилась ниже 4 900 долларов за тройскую унцию, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 21.01 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex падала на 468,30 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 8,75% - до 4 886,5 доллара за тройскую унцию. Показатель опустился ниже отметки в 4900 долларов впервые с 22 января.
21:19 30.01.2026
 
МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Биржевая цена золота падает на 9%, впервые с 22 января опустилась ниже 4 900 долларов за тройскую унцию, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 21.01 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex падала на 468,30 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 8,75% - до 4 886,5 доллара за тройскую унцию. Показатель опустился ниже отметки в 4900 долларов впервые с 22 января.
