https://1prime.ru/20260130/zoloto-867064028.html

Биржевая стоимость золота опустилась ниже 4 900 долларов за унцию

Биржевая стоимость золота опустилась ниже 4 900 долларов за унцию - 30.01.2026, ПРАЙМ

Биржевая стоимость золота опустилась ниже 4 900 долларов за унцию

Биржевая цена золота падает на 9%, впервые с 22 января опустилась ниже 4 900 долларов за тройскую унцию, свидетельствуют данные торгов. | 30.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-30T21:19+0300

2026-01-30T21:19+0300

2026-01-30T21:19+0300

экономика

рынок

торги

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/10/866564412_146:331:3198:2048_1920x0_80_0_0_0378f9832cb8392ca01a3d3ee9763458.jpg

МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Биржевая цена золота падает на 9%, впервые с 22 января опустилась ниже 4 900 долларов за тройскую унцию, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 21.01 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex падала на 468,30 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 8,75% - до 4 886,5 доллара за тройскую унцию. Показатель опустился ниже отметки в 4900 долларов впервые с 22 января.

https://1prime.ru/20260130/rynok-867054903.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги