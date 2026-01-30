https://1prime.ru/20260130/zoloto-867064028.html
Биржевая стоимость золота опустилась ниже 4 900 долларов за унцию
2026-01-30T21:19+0300
экономика
рынок
торги
МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Биржевая цена золота падает на 9%, впервые с 22 января опустилась ниже 4 900 долларов за тройскую унцию, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 21.01 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex падала на 468,30 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 8,75% - до 4 886,5 доллара за тройскую унцию. Показатель опустился ниже отметки в 4900 долларов впервые с 22 января.
