Биржевая стоимость золота опустилась ниже 4 800 долларов за унцию
МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Биржевая цена на золото падает уже более чем на 11%, показатель впервые с 22 января опустился ниже 4 800 долларов за тройскую унцию, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 21.21 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex обваливалась на 622,09 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 11,1% - до 4 733,71 доллара за тройскую унцию. Показатель впервые с 22 января находится ниже уровня в 4 800 долларов.
