https://1prime.ru/20260130/zoloto-867064351.html

Биржевая стоимость золота опустилась ниже 4 800 долларов за унцию

Биржевая стоимость золота опустилась ниже 4 800 долларов за унцию - 30.01.2026, ПРАЙМ

Биржевая стоимость золота опустилась ниже 4 800 долларов за унцию

Биржевая цена на золото падает уже более чем на 11%, показатель впервые с 22 января опустился ниже 4 800 долларов за тройскую унцию, свидетельствуют данные... | 30.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-30T21:33+0300

2026-01-30T21:33+0300

2026-01-30T21:33+0300

экономика

рынок

торги

comex

https://cdnn.1prime.ru/img/84041/24/840412415_0:65:3369:1960_1920x0_80_0_0_dbec5b161f29a9b9d6eb0413c5616c6c.jpg

МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Биржевая цена на золото падает уже более чем на 11%, показатель впервые с 22 января опустился ниже 4 800 долларов за тройскую унцию, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 21.21 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex обваливалась на 622,09 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 11,1% - до 4 733,71 доллара за тройскую унцию. Показатель впервые с 22 января находится ниже уровня в 4 800 долларов.

https://1prime.ru/20260130/evropa-867064159.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, comex