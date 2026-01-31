https://1prime.ru/20260131/aeroporty-867076372.html

В Шереметьево и Домодедово рассказали, как аэропорты подготовились к морозу

В Шереметьево и Домодедово рассказали, как аэропорты подготовились к морозу

31.01.2026

МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Аэропорты "Шереметьево" и "Домодедово" подготовились к работе в условиях сильного мороза, который наступил в Москве в выходные, сообщили РИА Новости представители воздушных гаваней. Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил, что с 31 января по 2 февраля температура в Москве по ночам может опускаться до минус 21 градуса, а в дневные часы - до минус 17 градусов. "Аэропорт Домодедово готов к работе в условиях низких температур. Ранее проведены соответствующие проверки работоспособности критического оборудования", - рассказал представитель аэропорта "Домодедово". В "Шереметьево" также сообщили о готовности к работе в условиях сильного мороза. "Службы аэропорты провели регламентные подготовительные мероприятия для стабильной работы в морозную погоду", - отметили в авиагавани.

