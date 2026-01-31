Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Шереметьево и Домодедово рассказали, как аэропорты подготовились к морозу - 31.01.2026, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20260131/aeroporty-867076372.html
В Шереметьево и Домодедово рассказали, как аэропорты подготовились к морозу
2026-01-31T10:15+0300
2026-01-31T10:15+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/1d/867000837_0:129:3183:1919_1920x0_80_0_0_9a74315f908307d64271ff0cd1b6a2ac.jpg
МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Аэропорты "Шереметьево" и "Домодедово" подготовились к работе в условиях сильного мороза, который наступил в Москве в выходные, сообщили РИА Новости представители воздушных гаваней. Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил, что с 31 января по 2 февраля температура в Москве по ночам может опускаться до минус 21 градуса, а в дневные часы - до минус 17 градусов. "Аэропорт Домодедово готов к работе в условиях низких температур. Ранее проведены соответствующие проверки работоспособности критического оборудования", - рассказал представитель аэропорта "Домодедово". В "Шереметьево" также сообщили о готовности к работе в условиях сильного мороза. "Службы аэропорты провели регламентные подготовительные мероприятия для стабильной работы в морозную погоду", - отметили в авиагавани.
2026
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/1d/867000837_225:0:2956:2048_1920x0_80_0_0_6bdea675ba73d6c8629add8c807bc732.jpg
10:15 31.01.2026
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСамолеты в аэропорту Шереметьево
Самолеты в аэропорту Шереметьево - ПРАЙМ, 1920, 31.01.2026
Самолеты в аэропорту Шереметьево. Архивное фото
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Аэропорты "Шереметьево" и "Домодедово" подготовились к работе в условиях сильного мороза, который наступил в Москве в выходные, сообщили РИА Новости представители воздушных гаваней.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил, что с 31 января по 2 февраля температура в Москве по ночам может опускаться до минус 21 градуса, а в дневные часы - до минус 17 градусов.
"Аэропорт Домодедово готов к работе в условиях низких температур. Ранее проведены соответствующие проверки работоспособности критического оборудования", - рассказал представитель аэропорта "Домодедово".
В "Шереметьево" также сообщили о готовности к работе в условиях сильного мороза.
"Службы аэропорты провели регламентные подготовительные мероприятия для стабильной работы в морозную погоду", - отметили в авиагавани.
 
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
