На изготовление круглого бриллианта потребуется алмаз весом 0,5 грамма - 31.01.2026, ПРАЙМ
На изготовление круглого бриллианта потребуется алмаз весом 0,5 грамма
На изготовление круглого бриллианта потребуется алмаз весом 0,5 грамма - 31.01.2026, ПРАЙМ
На изготовление круглого бриллианта потребуется алмаз весом 0,5 грамма
На изготовление круглого бриллианта массой 1 карат может понадобиться алмаз весом примерно 0,5 грамма, сообщили РИА Новости в компании "Алроса". | 31.01.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. На изготовление круглого бриллианта массой 1 карат может понадобиться алмаз весом примерно 0,5 грамма, сообщили РИА Новости в компании "Алроса". "Что касается массы алмаза для изготовления бриллианта массой 1 карат (0,2 грамма), это в первую очередь зависит от формы огранки бриллианта и формы самого кристалла. Если говорить об изготовлении круглого бриллианта из кристалла хорошей формы, то понадобится алмаз массой примерно 0,5 грамма", - рассказали в компании. Ежегодно 31 января отмечается Международный день ювелира. Ранее замглавы Минфина РФ Алексей Моисеев порекомендовал женихам покупать девушкам кольцо с натуральным бриллиантом, а не синтетическим, так как последний не имеет никакой инвестиционной ценности.
04:26 31.01.2026
 
На изготовление круглого бриллианта потребуется алмаз весом 0,5 грамма

"Алроса": на изготовление круглого бриллианта может понадобиться алмаз весом 0,5 грамма

МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. На изготовление круглого бриллианта массой 1 карат может понадобиться алмаз весом примерно 0,5 грамма, сообщили РИА Новости в компании "Алроса".
"Что касается массы алмаза для изготовления бриллианта массой 1 карат (0,2 грамма), это в первую очередь зависит от формы огранки бриллианта и формы самого кристалла. Если говорить об изготовлении круглого бриллианта из кристалла хорошей формы, то понадобится алмаз массой примерно 0,5 грамма", - рассказали в компании.
Ежегодно 31 января отмечается Международный день ювелира.
Ранее замглавы Минфина РФ Алексей Моисеев порекомендовал женихам покупать девушкам кольцо с натуральным бриллиантом, а не синтетическим, так как последний не имеет никакой инвестиционной ценности.
 
Заголовок открываемого материала