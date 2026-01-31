Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В "Алросе" рассказали, что можно сделать из отпиленной части алмаза - 31.01.2026, ПРАЙМ
В "Алросе" рассказали, что можно сделать из отпиленной части алмаза
В "Алросе" рассказали, что можно сделать из отпиленной части алмаза - 31.01.2026, ПРАЙМ
В "Алросе" рассказали, что можно сделать из отпиленной части алмаза
Отпиленная часть алмаза после огранки может пойти на изготовление других бриллиантов, сообщили РИА Новости в "Алросе". | 31.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-31T17:51+0300
2026-01-31T17:51+0300
экономика
россия
якутия
архангельская область
алроса
https://cdnn.1prime.ru/img/83801/79/838017962_0:135:1281:855_1920x0_80_0_0_7150f5b45f1991f1bbfda58181a9e2cd.jpg
МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Отпиленная часть алмаза после огранки может пойти на изготовление других бриллиантов, сообщили РИА Новости в "Алросе". "На первоначальной стадии – разметке – специалисты составляют план обработки каждого алмаза. В некоторых случаях экономически выгодно изготовить один бриллиант из одного алмаза, в других – несколько драгоценных камней. Тогда из отпиленной от алмаза части (или распиленных частей) изготовят еще бриллианты", - рассказали в компании. "Алроса" - крупнейшая алмазодобывающая компания, мировой лидер по объему добычи и запасов алмазов. Добывающие активы расположены в Якутии и Архангельской области. "Алроса" ожидает, что добыча алмазов по итогам 2025 года составит 29,7 миллиона карат. В 2026 году компания планирует добыть 25-26 миллионов карат. Ежегодно 31 января отмечается Международный день ювелира.
https://1prime.ru/20260131/almaz-867071370.html
якутия
архангельская область
россия, якутия, архангельская область, алроса
Экономика, РОССИЯ, ЯКУТИЯ, Архангельская область, Алроса
17:51 31.01.2026
 
В "Алросе" рассказали, что можно сделать из отпиленной части алмаза

РИА Новости: отпиленная часть алмаза может пойти на изготовление бриллиантов

© Пресс-служба «Алроса» | Перейти в медиабанкАлмаз на 242 карата
Алмаз на 242 карата
Алмаз на 242 карата. Архивное фото
© Пресс-служба «Алроса»
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Отпиленная часть алмаза после огранки может пойти на изготовление других бриллиантов, сообщили РИА Новости в "Алросе".
"На первоначальной стадии – разметке – специалисты составляют план обработки каждого алмаза. В некоторых случаях экономически выгодно изготовить один бриллиант из одного алмаза, в других – несколько драгоценных камней. Тогда из отпиленной от алмаза части (или распиленных частей) изготовят еще бриллианты", - рассказали в компании.
"Алроса" - крупнейшая алмазодобывающая компания, мировой лидер по объему добычи и запасов алмазов. Добывающие активы расположены в Якутии и Архангельской области. "Алроса" ожидает, что добыча алмазов по итогам 2025 года составит 29,7 миллиона карат. В 2026 году компания планирует добыть 25-26 миллионов карат.
Ежегодно 31 января отмечается Международный день ювелира.
Алмаз
