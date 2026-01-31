https://1prime.ru/20260131/almaz-867082945.html

В "Алросе" рассказали, что можно сделать из отпиленной части алмаза

В "Алросе" рассказали, что можно сделать из отпиленной части алмаза - 31.01.2026, ПРАЙМ

В "Алросе" рассказали, что можно сделать из отпиленной части алмаза

31.01.2026 - Отпиленная часть алмаза после огранки может пойти на изготовление других бриллиантов, сообщили РИА Новости в "Алросе".

МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Отпиленная часть алмаза после огранки может пойти на изготовление других бриллиантов, сообщили РИА Новости в "Алросе". "На первоначальной стадии – разметке – специалисты составляют план обработки каждого алмаза. В некоторых случаях экономически выгодно изготовить один бриллиант из одного алмаза, в других – несколько драгоценных камней. Тогда из отпиленной от алмаза части (или распиленных частей) изготовят еще бриллианты", - рассказали в компании. "Алроса" - крупнейшая алмазодобывающая компания, мировой лидер по объему добычи и запасов алмазов. Добывающие активы расположены в Якутии и Архангельской области. "Алроса" ожидает, что добыча алмазов по итогам 2025 года составит 29,7 миллиона карат. В 2026 году компания планирует добыть 25-26 миллионов карат. Ежегодно 31 января отмечается Международный день ювелира.

