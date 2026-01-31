Правительство разрешило экспорт бензина производителям до конца июля
МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Правительство РФ до конца июля сняло запрет на экспорт бензина для его производителей, при этом сохранив текущий запрет на вывоз бензина и дизтоплива непроизводителями, следует из сообщения кабмина.
"Правительство ввело новый временный запрет на экспорт бензина, дизеля и других видов топлива по 31 июля 2026 года. Постановление об этом подписано. Решение направлено на поддержание стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке", - говорится в сообщении.
"При этом запрет на вывоз автомобильного бензина теперь не будет распространяться на непосредственных производителей нефтепродуктов, что позволит предупредить риски затоваривания производственных мощностей нефтяных компаний", - уточняется в нем.
Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, отметили в правительстве.
В конце 2025 года кабмин продлил до марта запрет на вывоз бензина за рубеж для всех экспортеров (производителей и непроизводителей), а также эмбарго на экспорт дизельного топлива для непроизводителей - трейдеров, нефтебаз и организаций с производственной мощностью менее 1 миллиона тонн топлива в год.
Минэнерго РФ ранее внесло в правительство предложение о досрочном снятии эмбарго на вывоз бензина за рубеж, сообщала в конце января газета "Коммерсант". Источник РИА Новости сообщал, что запрет на экспорт бензина для крупных производителей могут отменить с 1 февраля.