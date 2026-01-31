Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Правительство разрешило экспорт бензина производителям до конца июля - 31.01.2026, ПРАЙМ
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
Правительство разрешило экспорт бензина производителям до конца июля
Правительство разрешило экспорт бензина производителям до конца июля - 31.01.2026, ПРАЙМ
Правительство разрешило экспорт бензина производителям до конца июля
Правительство РФ до конца июля сняло запрет на экспорт бензина для его производителей, при этом сохранив текущий запрет на вывоз бензина и дизтоплива... | 31.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-31T14:08+0300
2026-01-31T14:08+0300
энергетика
рф
правительство рф
МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Правительство РФ до конца июля сняло запрет на экспорт бензина для его производителей, при этом сохранив текущий запрет на вывоз бензина и дизтоплива непроизводителями, следует из сообщения кабмина. "Правительство ввело новый временный запрет на экспорт бензина, дизеля и других видов топлива по 31 июля 2026 года. Постановление об этом подписано. Решение направлено на поддержание стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке", - говорится в сообщении. "При этом запрет на вывоз автомобильного бензина теперь не будет распространяться на непосредственных производителей нефтепродуктов, что позволит предупредить риски затоваривания производственных мощностей нефтяных компаний", - уточняется в нем. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, отметили в правительстве. В конце 2025 года кабмин продлил до марта запрет на вывоз бензина за рубеж для всех экспортеров (производителей и непроизводителей), а также эмбарго на экспорт дизельного топлива для непроизводителей - трейдеров, нефтебаз и организаций с производственной мощностью менее 1 миллиона тонн топлива в год. Минэнерго РФ ранее внесло в правительство предложение о досрочном снятии эмбарго на вывоз бензина за рубеж, сообщала в конце января газета "Коммерсант". Источник РИА Новости сообщал, что запрет на экспорт бензина для крупных производителей могут отменить с 1 февраля.
ПРАЙМ
рф, правительство рф
Энергетика, РФ, Правительство РФ
14:08 31.01.2026
 
Правительство разрешило экспорт бензина производителям до конца июля

Правительство сняло запрет на экспорт бензина до конца июля для его производителей

© РИА Новости . Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкДом правительства Российской Федерации в Москве
Дом правительства Российской Федерации в Москве - ПРАЙМ, 1920, 31.01.2026
Дом правительства Российской Федерации в Москве. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Правительство РФ до конца июля сняло запрет на экспорт бензина для его производителей, при этом сохранив текущий запрет на вывоз бензина и дизтоплива непроизводителями, следует из сообщения кабмина.
"Правительство ввело новый временный запрет на экспорт бензина, дизеля и других видов топлива по 31 июля 2026 года. Постановление об этом подписано. Решение направлено на поддержание стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке", - говорится в сообщении.
"При этом запрет на вывоз автомобильного бензина теперь не будет распространяться на непосредственных производителей нефтепродуктов, что позволит предупредить риски затоваривания производственных мощностей нефтяных компаний", - уточняется в нем.
Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, отметили в правительстве.
В конце 2025 года кабмин продлил до марта запрет на вывоз бензина за рубеж для всех экспортеров (производителей и непроизводителей), а также эмбарго на экспорт дизельного топлива для непроизводителей - трейдеров, нефтебаз и организаций с производственной мощностью менее 1 миллиона тонн топлива в год.
Минэнерго РФ ранее внесло в правительство предложение о досрочном снятии эмбарго на вывоз бензина за рубеж, сообщала в конце января газета "Коммерсант". Источник РИА Новости сообщал, что запрет на экспорт бензина для крупных производителей могут отменить с 1 февраля.
 
ЭнергетикаРФПравительство РФ
 
 
