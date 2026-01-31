https://1prime.ru/20260131/blekaut-867083222.html

Блэкаут на Украине говорит возможном коллапсе ее энергосистемы

ПАРИЖ, 31 янв – ПРАЙМ. Блэкаут на Украине, который в том числе привел к полной остановке работы метро в Киеве и Харькове, является еще одним признаком того, что энергетическая система страны находится на грани коллапса, пишет в субботу французская газета Monde. Ранее почти во всех областях Украины были введены аварийные отключения электроэнергии. Из-за аварии в Киеве отсутствует водоснабжение. Украинский "24-й канал" сообщал, что движение поездов метро в Харькове и Киеве остановлено из-за отсутствия электричества. Министр энергетики и первый вице-премьер Украины Денис Шмыгаль сообщил, что блэкаут был вызван технологическим нарушением в энергосистеме. "Метро перестало ходить в Киеве и Харькове. Это первый раз с начала войны почти четыре года назад и еще один признак того, что энергетическая система Украины находится на грани коллапса из-за российских ударов", - пишет Monde. Министр энергетики и первый вице-премьер Украины Денис Шмыгаль 16 января заявил, что в украинской энергетической сфере действует режим чрезвычайной ситуации. Директор украинской энергокомпании Yasno (входит в энергохолдинг ДТЭК) Сергей Коваленко заявил, что свет на Украине могут отключать более чем на 16 часов в сутки.

