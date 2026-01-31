https://1prime.ru/20260131/blekaut-867083222.html
Блэкаут на Украине говорит возможном коллапсе ее энергосистемы
Блэкаут на Украине говорит возможном коллапсе ее энергосистемы - 31.01.2026, ПРАЙМ
Блэкаут на Украине говорит возможном коллапсе ее энергосистемы
Блэкаут на Украине, который в том числе привел к полной остановке работы метро в Киеве и Харькове, является еще одним признаком того, что энергетическая система | 31.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-31T18:11+0300
2026-01-31T18:11+0300
2026-01-31T18:11+0300
энергетика
мировая экономика
украина
киев
харьков
денис шмыгаль
https://cdnn.1prime.ru/img/83872/24/838722450_0:0:2677:1506_1920x0_80_0_0_15bc5600d3ac58cd35feefd39a6095fc.jpg
ПАРИЖ, 31 янв – ПРАЙМ. Блэкаут на Украине, который в том числе привел к полной остановке работы метро в Киеве и Харькове, является еще одним признаком того, что энергетическая система страны находится на грани коллапса, пишет в субботу французская газета Monde. Ранее почти во всех областях Украины были введены аварийные отключения электроэнергии. Из-за аварии в Киеве отсутствует водоснабжение. Украинский "24-й канал" сообщал, что движение поездов метро в Харькове и Киеве остановлено из-за отсутствия электричества. Министр энергетики и первый вице-премьер Украины Денис Шмыгаль сообщил, что блэкаут был вызван технологическим нарушением в энергосистеме. "Метро перестало ходить в Киеве и Харькове. Это первый раз с начала войны почти четыре года назад и еще один признак того, что энергетическая система Украины находится на грани коллапса из-за российских ударов", - пишет Monde. Министр энергетики и первый вице-премьер Украины Денис Шмыгаль 16 января заявил, что в украинской энергетической сфере действует режим чрезвычайной ситуации. Директор украинской энергокомпании Yasno (входит в энергохолдинг ДТЭК) Сергей Коваленко заявил, что свет на Украине могут отключать более чем на 16 часов в сутки.
https://1prime.ru/20260131/ukraina-867082051.html
украина
киев
харьков
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83872/24/838722450_0:0:2677:2008_1920x0_80_0_0_c46b9e58c6befea2ae31bcbc4aa04566.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, украина, киев, харьков, денис шмыгаль
Энергетика, Мировая экономика, УКРАИНА, Киев, ХАРЬКОВ, Денис Шмыгаль
Блэкаут на Украине говорит возможном коллапсе ее энергосистемы
Monde: блэкаут на Украине говорит о том, что ее энергосистема находится на грани коллапса
ПАРИЖ, 31 янв – ПРАЙМ. Блэкаут на Украине, который в том числе привел к полной остановке работы метро в Киеве и Харькове, является еще одним признаком того, что энергетическая система страны находится на грани коллапса, пишет в субботу французская газета Monde.
Ранее почти во всех областях Украины
были введены аварийные отключения электроэнергии. Из-за аварии в Киеве
отсутствует водоснабжение. Украинский "24-й канал" сообщал, что движение поездов метро в Харькове
и Киеве остановлено из-за отсутствия электричества. Министр энергетики и первый вице-премьер Украины Денис Шмыгаль
сообщил, что блэкаут был вызван технологическим нарушением в энергосистеме.
"Метро перестало ходить в Киеве и Харькове. Это первый раз с начала войны почти четыре года назад и еще один признак того, что энергетическая система Украины находится на грани коллапса из-за российских ударов", - пишет Monde.
Министр энергетики и первый вице-премьер Украины Денис Шмыгаль 16 января заявил, что в украинской энергетической сфере действует режим чрезвычайной ситуации. Директор украинской энергокомпании Yasno (входит в энергохолдинг ДТЭК) Сергей Коваленко заявил, что свет на Украине могут отключать более чем на 16 часов в сутки.
Дефицит энергии на Украине достиг 8 гигаватт из-за остановки блока АЭС