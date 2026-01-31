Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Блэкаут на Украине говорит возможном коллапсе ее энергосистемы - 31.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20260131/blekaut-867083222.html
Блэкаут на Украине говорит возможном коллапсе ее энергосистемы
Блэкаут на Украине говорит возможном коллапсе ее энергосистемы - 31.01.2026, ПРАЙМ
Блэкаут на Украине говорит возможном коллапсе ее энергосистемы
Блэкаут на Украине, который в том числе привел к полной остановке работы метро в Киеве и Харькове, является еще одним признаком того, что энергетическая система | 31.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-31T18:11+0300
2026-01-31T18:11+0300
энергетика
мировая экономика
украина
киев
харьков
денис шмыгаль
https://cdnn.1prime.ru/img/83872/24/838722450_0:0:2677:1506_1920x0_80_0_0_15bc5600d3ac58cd35feefd39a6095fc.jpg
ПАРИЖ, 31 янв – ПРАЙМ. Блэкаут на Украине, который в том числе привел к полной остановке работы метро в Киеве и Харькове, является еще одним признаком того, что энергетическая система страны находится на грани коллапса, пишет в субботу французская газета Monde. Ранее почти во всех областях Украины были введены аварийные отключения электроэнергии. Из-за аварии в Киеве отсутствует водоснабжение. Украинский "24-й канал" сообщал, что движение поездов метро в Харькове и Киеве остановлено из-за отсутствия электричества. Министр энергетики и первый вице-премьер Украины Денис Шмыгаль сообщил, что блэкаут был вызван технологическим нарушением в энергосистеме. "Метро перестало ходить в Киеве и Харькове. Это первый раз с начала войны почти четыре года назад и еще один признак того, что энергетическая система Украины находится на грани коллапса из-за российских ударов", - пишет Monde. Министр энергетики и первый вице-премьер Украины Денис Шмыгаль 16 января заявил, что в украинской энергетической сфере действует режим чрезвычайной ситуации. Директор украинской энергокомпании Yasno (входит в энергохолдинг ДТЭК) Сергей Коваленко заявил, что свет на Украине могут отключать более чем на 16 часов в сутки.
https://1prime.ru/20260131/ukraina-867082051.html
украина
киев
харьков
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83872/24/838722450_0:0:2677:2008_1920x0_80_0_0_c46b9e58c6befea2ae31bcbc4aa04566.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, украина, киев, харьков, денис шмыгаль
Энергетика, Мировая экономика, УКРАИНА, Киев, ХАРЬКОВ, Денис Шмыгаль
18:11 31.01.2026
 
Блэкаут на Украине говорит возможном коллапсе ее энергосистемы

Monde: блэкаут на Украине говорит о том, что ее энергосистема находится на грани коллапса

© РИА Новости . Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкСвеча
Свеча - ПРАЙМ, 1920, 31.01.2026
Свеча. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ПАРИЖ, 31 янв – ПРАЙМ. Блэкаут на Украине, который в том числе привел к полной остановке работы метро в Киеве и Харькове, является еще одним признаком того, что энергетическая система страны находится на грани коллапса, пишет в субботу французская газета Monde.
Ранее почти во всех областях Украины были введены аварийные отключения электроэнергии. Из-за аварии в Киеве отсутствует водоснабжение. Украинский "24-й канал" сообщал, что движение поездов метро в Харькове и Киеве остановлено из-за отсутствия электричества. Министр энергетики и первый вице-премьер Украины Денис Шмыгаль сообщил, что блэкаут был вызван технологическим нарушением в энергосистеме.
"Метро перестало ходить в Киеве и Харькове. Это первый раз с начала войны почти четыре года назад и еще один признак того, что энергетическая система Украины находится на грани коллапса из-за российских ударов", - пишет Monde.
Министр энергетики и первый вице-премьер Украины Денис Шмыгаль 16 января заявил, что в украинской энергетической сфере действует режим чрезвычайной ситуации. Директор украинской энергокомпании Yasno (входит в энергохолдинг ДТЭК) Сергей Коваленко заявил, что свет на Украине могут отключать более чем на 16 часов в сутки.
Киев - ПРАЙМ, 1920, 31.01.2026
Дефицит энергии на Украине достиг 8 гигаватт из-за остановки блока АЭС
17:16
 
ЭнергетикаМировая экономикаУКРАИНАКиевХАРЬКОВДенис Шмыгаль
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала