Россиянам напомнили, в каких случаях можно оформить больничный - 31.01.2026
Россиянам напомнили, в каких случаях можно оформить больничный
Россиянам напомнили, в каких случаях можно оформить больничный - 31.01.2026, ПРАЙМ
Россиянам напомнили, в каких случаях можно оформить больничный
Оформить больничный можно не только тогда, когда сам работающий заболел или получил травму, но и в случае, если члену его семьи, в том числе взрослому,... | 31.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-31T08:51+0300
МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Оформить больничный можно не только тогда, когда сам работающий заболел или получил травму, но и в случае, если члену его семьи, в том числе взрослому, необходим уход, рассказал РИА Новости руководитель юридической практики сервиса SuperJob Александр Южалин. "Сегодня оформить листок нетрудоспособности (больничный лист) можно не только тогда, когда сам работник заболел или получил травму, но и в случае, если члену семьи работника необходим уход", - отмечает юрист.При этом уход может осуществляться не только за ребенком, которому требуется помощь. Больничный может быть выдан и в случае необходимости ухода за другими, взрослыми членами семьи - например супругом, родителями, бабушкой. Эксперт пояснил, что его можно оформить в случае ухода за больным ребенком в возрасте до 15 лет - на весь период его лечения в амбулаторных условиях или совместного пребывания с ребенком в медицинской организации при оказании ему медпомощи в стационаре. Он указал, что право на больничный есть и в случае ухода за больным ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет - на весь период амбулаторного лечения или совместного пребывания с ним в медицинской организации в стационаре. В остальных случаях ухода за больным членом семьи при лечении в амбулаторных условиях листок нетрудоспособности можно оформить на период, не превышающий 7 календарных дней по каждому случаю заболевания, заключил юрист.
08:51 31.01.2026
 
Россиянам напомнили, в каких случаях можно оформить больничный

Юрист Южалин: оформить больничный можно при необходимости ухода за членами семьи

МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Оформить больничный можно не только тогда, когда сам работающий заболел или получил травму, но и в случае, если члену его семьи, в том числе взрослому, необходим уход, рассказал РИА Новости руководитель юридической практики сервиса SuperJob Александр Южалин.
"Сегодня оформить листок нетрудоспособности (больничный лист) можно не только тогда, когда сам работник заболел или получил травму, но и в случае, если члену семьи работника необходим уход", - отмечает юрист.
При этом уход может осуществляться не только за ребенком, которому требуется помощь. Больничный может быть выдан и в случае необходимости ухода за другими, взрослыми членами семьи - например супругом, родителями, бабушкой.
Эксперт пояснил, что его можно оформить в случае ухода за больным ребенком в возрасте до 15 лет - на весь период его лечения в амбулаторных условиях или совместного пребывания с ребенком в медицинской организации при оказании ему медпомощи в стационаре.
Он указал, что право на больничный есть и в случае ухода за больным ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет - на весь период амбулаторного лечения или совместного пребывания с ним в медицинской организации в стационаре.
В остальных случаях ухода за больным членом семьи при лечении в амбулаторных условиях листок нетрудоспособности можно оформить на период, не превышающий 7 календарных дней по каждому случаю заболевания, заключил юрист.
Заголовок открываемого материала