В "Алросе" рассказали, сколько времени занимает огранка бриллианта - 31.01.2026
В "Алросе" рассказали, сколько времени занимает огранка бриллианта
В "Алросе" рассказали, сколько времени занимает огранка бриллианта
2026-01-31T11:18+0300
2026-01-31T11:18+0300
общество
алроса
бриллианты
драгоценные камни
россия
МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Огранка алмаза весом 1 карат занимает от одного до нескольких дней в зависимости от сложности формы, внутренней структуры кристалла и опыта мастера, сообщили РИА Новости в "Алросе". "Непосредственно на огранку бриллианта весом 1 карат может уйти от одного до нескольких дней", - рассказали в "Алросе". В компании отметили, что все зависит от сложности выполняемой формы огранки, внутренней структуры исходного алмаза (если напряжение внутри кристалла высокое, для него выбирают наиболее щадящий режим обработки) и мастерства самого огранщика. Огранка уникальных алмазов может занимать до нескольких лет, работа с такими алмазами не терпит спешки, так как цена ошибки слишком высока. Отмечается, что сначала уникальный алмаз тщательнейшим образом изучают на наличие всех внешних и внутренних дефектов и строят 3D-модели кристалла - только на этот этап уходит не один месяц. После этого проектируют модели бриллиантов различных размеров и форм огранки в зависимости от раскроя камня и делают их фотореалистичный рендеринг для оценки внешнего вида бриллианта. Когда окончательный вариант согласован, кристалл направляется на предварительные операции: лазерное распиливание, предварительное шлифование, придание формы. На завершающем этапе обработки исключительных камней создается финальный, еще более точный проект огранки. Его воплощение доверяют только самым опытным и искусным огранщикам, у которых на это уйдёт несколько месяцев, подчеркнули в "Алросе". Ежегодно 31 января отмечается Международный день ювелира.
общество, алроса, бриллианты, драгоценные камни, россия
Общество , Алроса, бриллианты, Драгоценные камни, РОССИЯ
11:18 31.01.2026
 
В "Алросе" рассказали, сколько времени занимает огранка бриллианта

"Алроса": огранка бриллианта весом 1 карат может занять от одного до нескольких дней

© РИА Новости . Александр Уткин
Работа предприятий корпорации "Алроса"
Работа предприятий корпорации Алроса - ПРАЙМ, 1920, 31.01.2026
Работа предприятий корпорации "Алроса". Архивное фото
© РИА Новости . Александр Уткин
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Огранка алмаза весом 1 карат занимает от одного до нескольких дней в зависимости от сложности формы, внутренней структуры кристалла и опыта мастера, сообщили РИА Новости в "Алросе".
"Непосредственно на огранку бриллианта весом 1 карат может уйти от одного до нескольких дней", - рассказали в "Алросе".
В компании отметили, что все зависит от сложности выполняемой формы огранки, внутренней структуры исходного алмаза (если напряжение внутри кристалла высокое, для него выбирают наиболее щадящий режим обработки) и мастерства самого огранщика.
Огранка уникальных алмазов может занимать до нескольких лет, работа с такими алмазами не терпит спешки, так как цена ошибки слишком высока.
"Алроса" подсчитала, сколько граммов алмаза надо для создания бриллианта
Отмечается, что сначала уникальный алмаз тщательнейшим образом изучают на наличие всех внешних и внутренних дефектов и строят 3D-модели кристалла - только на этот этап уходит не один месяц.
После этого проектируют модели бриллиантов различных размеров и форм огранки в зависимости от раскроя камня и делают их фотореалистичный рендеринг для оценки внешнего вида бриллианта. Когда окончательный вариант согласован, кристалл направляется на предварительные операции: лазерное распиливание, предварительное шлифование, придание формы.
На завершающем этапе обработки исключительных камней создается финальный, еще более точный проект огранки. Его воплощение доверяют только самым опытным и искусным огранщикам, у которых на это уйдёт несколько месяцев, подчеркнули в "Алросе".
Ежегодно 31 января отмечается Международный день ювелира.
Гендиректор "Алросы" рассказал о падении цен на синтетические алмазы
Общество, Алроса, бриллианты, Драгоценные камни, РОССИЯ
 
 
