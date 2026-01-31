https://1prime.ru/20260131/burjatija-867071294.html

В Бурятии 16-летняя девушка без прав погибла в ДТП

2026-01-31T04:14+0300

УЛАН-УДЭ, 31 янв - ПРАЙМ. Шестнадцатилетняя девушка без прав за рулем легковушки съехала в кювет и погибла в Кабанском районе Бурятии, двое несовершеннолетних пассажира авто попали в больницу, сообщило региональное МВД. По данным полиции, ДТП произошло в ночь на субботу на 45‑м километре трассы "Береговая - Подольск" Кабанского района. По предварительной информации, 16-летняя водитель автомобиля Toyota Ist без прав на повороте не справилась с управлением, съехала в кювет и въехала в столб. "В результате ДТП водитель скончалась на месте до приезда скорой медицинской помощи. Несовершеннолетние пассажиры 2010 и 2011 годов рождения получили травмы различной степени тяжести. Их оперативно доставили в Кабанскую центральную районную больницу", - говорится в сообщении. Обстоятельства происшествия уточняются.

