https://1prime.ru/20260131/byudzhet-867075274.html
Россиянам рассказали об особенностях планирования семейного бюджета
Россиянам рассказали об особенностях планирования семейного бюджета - 31.01.2026, ПРАЙМ
Россиянам рассказали об особенностях планирования семейного бюджета
Разногласия при планировании семейного бюджета могут стать причиной разлада в семье, минимизировать конфликты помогут три модели семейного бюджета: "одна... | 31.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-31T09:09+0300
2026-01-31T09:09+0300
2026-01-31T09:09+0300
минфин
общество
семья
бюджет
https://cdnn.1prime.ru/img/83640/12/836401236_0:223:2851:1826_1920x0_80_0_0_871b0e9a7cde6a862509ca9b60c295bc.jpg
МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Разногласия при планировании семейного бюджета могут стать причиной разлада в семье, минимизировать конфликты помогут три модели семейного бюджета: "одна касса", "три конверта" и "раздельные счета", рассказала РИА Новости эксперт проекта НИФИ Минфина России Мария Иваткина. "Можно выделить три главные модели семейного бюджета: "одна касса", "три конверта" и "раздельные счета". При этом идеальной модели, которая подходит всем, не существует. Выбор зависит от финансовых привычек, разницы в доходах и целей пары", – заявила Иваткина. Модель "одна касса" предполагает, что все доходы партнеры отправляют в общий "котел", а уже из него оплачиваются расходы. "Это наиболее удобный подход к формированию семейного бюджета - не нужно ничего высчитывать. Просто семья решает, что все деньги общие. В этом случае легко строить быт, а также планировать крупные покупки", - сказала эксперт. Но эта модель подходит не всем. "Можно представить ситуацию, когда один из членов семьи зарабатывает ощутимо больше и хочет потратить на личные нужды большую часть бюджета. При этом второй супруг может не согласиться с таким распределением финансовых ресурсов и указать партнёру на то, что его желания расходятся с "интересами семьи", - пояснила она. Семьи, стремящиеся к большей финансовой независимости, могут выбрать модель "три конверта". В этом случае пара создает общий счет - виртуальный "конверт" для совместных обязательных расходов: оплаты ЖКУ, ипотеки, совместных детей. При этом у каждого остаются личные средства – один "конверт" у мужа, один – у жены. "Если в первом случае пара согласовывает траты из общего "банка", что иногда может стать причиной конфликта, то здесь можно тратить личные средства по своему усмотрению. Этот способ удобен в том числе и тем, что можно купить своему партнеру подарок, и он не заметит, что в общем бюджете семьи вдруг "пропала" крупная сумма. Есть и "подводные камни" – например, в общем "конверте" могут закончится деньги. Паре лучше заранее обсудить, что делать в таком случае", - сказала эксперт. В модели "раздельные счета" каждый партнер распоряжается своими доходами самостоятельно, но пара договаривается, кто и за какие общие расходы платит – например, жена платит за секции ребенка, а муж обеспечивает семью продуктами. "Те пары, которые выбирают эту модель, ценят финансовую независимость в отношениях: не нужно согласовывать траты или объяснять, на что ушли деньги. Однако в этом случае сложнее копить на общие крупные цели – например, загородный дом или образование ребёнка", - отметила Иваткина. "Этот метод может работать, но при условии, что оба партнёра согласны. Если же один просто боится говорить о деньгах и при этом ему приходится жить в условиях постоянной экономии при расточительстве другого, рано или поздно это приведёт к росту напряжения, а затем и конфликту в семье", - предупредила она. В любом случае разговор о финансах в семье не стоит начинать с претензий, советует эксперт. "Распределение денег и планирование бюджета всегда стоит обсуждать "на холодную голову". Важно высказать свои пожелания и опасения и ни в коем случае не замалчивать проблему, смиренно соглашаясь на неподходящий для себя вариант", - подчеркнула она. "В конечном счете это может привести к конфликту, пошатнуть личные отношения в семье и даже привести к разводу. Важна не столько сама модель, сколько способность слышать друг друга и договариваться", - заключила эксперт.
https://1prime.ru/20251128/byudzhet-865022863.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83640/12/836401236_59:0:2790:2048_1920x0_80_0_0_61ddbf00c31cb6d05ebb4821eccedb45.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
минфин, общество , семья, бюджет
Минфин, Общество , семья, бюджет
Россиянам рассказали об особенностях планирования семейного бюджета
Эксперт Иваткина назвала три модели семейного бюджета для минимизации конфликтов
МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Разногласия при планировании семейного бюджета могут стать причиной разлада в семье, минимизировать конфликты помогут три модели семейного бюджета: "одна касса", "три конверта" и "раздельные счета", рассказала РИА Новости эксперт проекта НИФИ Минфина России Мария Иваткина.
"Можно выделить три главные модели семейного бюджета: "одна касса", "три конверта" и "раздельные счета". При этом идеальной модели, которая подходит всем, не существует. Выбор зависит от финансовых привычек, разницы в доходах и целей пары", – заявила Иваткина.
Модель "одна касса" предполагает, что все доходы партнеры отправляют в общий "котел", а уже из него оплачиваются расходы. "Это наиболее удобный подход к формированию семейного бюджета - не нужно ничего высчитывать. Просто семья решает, что все деньги общие. В этом случае легко строить быт, а также планировать крупные покупки", - сказала эксперт.
Но эта модель подходит не всем. "Можно представить ситуацию, когда один из членов семьи зарабатывает ощутимо больше и хочет потратить на личные нужды большую часть бюджета. При этом второй супруг может не согласиться с таким распределением финансовых ресурсов и указать партнёру на то, что его желания расходятся с "интересами семьи", - пояснила она.
В Госдуме сообщили о росте семейного детского бюджета в России
Семьи, стремящиеся к большей финансовой независимости, могут выбрать модель "три конверта". В этом случае пара создает общий счет - виртуальный "конверт" для совместных обязательных расходов: оплаты ЖКУ, ипотеки, совместных детей. При этом у каждого остаются личные средства – один "конверт" у мужа, один – у жены.
"Если в первом случае пара согласовывает траты из общего "банка", что иногда может стать причиной конфликта, то здесь можно тратить личные средства по своему усмотрению. Этот способ удобен в том числе и тем, что можно купить своему партнеру подарок, и он не заметит, что в общем бюджете семьи вдруг "пропала" крупная сумма. Есть и "подводные камни" – например, в общем "конверте" могут закончится деньги. Паре лучше заранее обсудить, что делать в таком случае", - сказала эксперт.
В модели "раздельные счета" каждый партнер распоряжается своими доходами самостоятельно, но пара договаривается, кто и за какие общие расходы платит – например, жена платит за секции ребенка, а муж обеспечивает семью продуктами. "Те пары, которые выбирают эту модель, ценят финансовую независимость в отношениях: не нужно согласовывать траты или объяснять, на что ушли деньги. Однако в этом случае сложнее копить на общие крупные цели – например, загородный дом или образование ребёнка", - отметила Иваткина.
"Этот метод может работать, но при условии, что оба партнёра согласны. Если же один просто боится говорить о деньгах и при этом ему приходится жить в условиях постоянной экономии при расточительстве другого, рано или поздно это приведёт к росту напряжения, а затем и конфликту в семье", - предупредила она.
В любом случае разговор о финансах в семье не стоит начинать с претензий, советует эксперт. "Распределение денег и планирование бюджета всегда стоит обсуждать "на холодную голову". Важно высказать свои пожелания и опасения и ни в коем случае не замалчивать проблему, смиренно соглашаясь на неподходящий для себя вариант", - подчеркнула она.
"В конечном счете это может привести к конфликту, пошатнуть личные отношения в семье и даже привести к разводу. Важна не столько сама модель, сколько способность слышать друг друга и договариваться", - заключила эксперт.