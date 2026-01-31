https://1prime.ru/20260131/chaes-867081434.html

Чернобыльская АЭС на время осталась без питания, заявил Гросси

Чернобыльская АЭС на время осталась без питания, заявил Гросси

ВЕНА, 31 янв - ПРАЙМ. Атомные электростанции Украины в субботу утром снизили выработку из-за сбоя сети, Чернобыльская АЭС на короткое время осталась без питания, прямого влияния на ядерную безопасность нет, заявил гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. "Украинские атомные электростанции сегодня утром временно снизили выработку после того, как технологическая проблема в энергосистеме затронула линии электропередачи", - говорится в сообщении МАГАТЭ со ссылкой на слова Гросси. Заявление опубликовано в официальном аккаунте агентства в соцсети Х. По его данным, "на площадке Чернобыльской АЭС на короткое время полностью пропало внешнее электроснабжение". "Украина работает над стабилизацией энергосети и восстановлением генерации; прямого влияния на ядерную безопасность не ожидается", - отметил Гросси, добавив при этом, что общая ситуация остается нестабильной.

