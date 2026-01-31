Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Дмитриев отправился на переговоры с делегацией США в Майами - 31.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Политика
https://1prime.ru/20260131/dmitriev-867082188.html
Дмитриев отправился на переговоры с делегацией США в Майами
Дмитриев отправился на переговоры с делегацией США в Майами - 31.01.2026, ПРАЙМ
Дмитриев отправился на переговоры с делегацией США в Майами
Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в Майами отправился на переговоры с... | 31.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-31T16:58+0300
2026-01-31T17:05+0300
политика
рынок
мировая экономика
сша
кирилл дмитриев
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/18/863906552_0:132:3071:1859_1920x0_80_0_0_b53293f4c675c66fbd10dde47612a7c6.jpg
МАЙАМИ, 31 янв – ПРАЙМ. Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в Майами отправился на переговоры с американской делегацией, передает корреспондент РИА Новости. В 8 утра по местному времени (16.00 мск) Дмитриев выехал на переговоры с делегацией США в составе кортежа из нескольких автомобилей.
https://1prime.ru/20260127/dmitriev-866934651.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/18/863906552_142:0:2871:2047_1920x0_80_0_0_bf009b2cc559b77997aad2d686fb036f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, мировая экономика, сша, кирилл дмитриев
Политика, Рынок, Мировая экономика, США, Кирилл Дмитриев
16:58 31.01.2026 (обновлено: 17:05 31.01.2026)
 
Дмитриев отправился на переговоры с делегацией США в Майами

РИА Новости: Дмитриев отправился на переговоры с делегацией США в Майами

© РИА Новости . Александр Гальперин | Перейти в медиабанкГенеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев - ПРАЙМ, 1920, 31.01.2026
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев . Архивное фото
© РИА Новости . Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МАЙАМИ, 31 янв – ПРАЙМ. Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в Майами отправился на переговоры с американской делегацией, передает корреспондент РИА Новости.
В 8 утра по местному времени (16.00 мск) Дмитриев выехал на переговоры с делегацией США в составе кортежа из нескольких автомобилей.
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев - ПРАЙМ, 1920, 27.01.2026
Дмитриев обвинил европейских политиков в распространении дезинформации
27 января, 11:29
 
ПолитикаРынокМировая экономикаСШАКирилл Дмитриев
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала