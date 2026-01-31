https://1prime.ru/20260131/dmitriev-867082188.html
Дмитриев отправился на переговоры с делегацией США в Майами
МАЙАМИ, 31 янв – ПРАЙМ. Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в Майами отправился на переговоры с американской делегацией, передает корреспондент РИА Новости. В 8 утра по местному времени (16.00 мск) Дмитриев выехал на переговоры с делегацией США в составе кортежа из нескольких автомобилей.
