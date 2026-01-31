https://1prime.ru/20260131/dmitriev-867085504.html

Дмитриев назвал встречу с делегацией США конструктивной

31.01.2026

Дмитриев назвал встречу с делегацией США конструктивной

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев назвал встречу с делегацией США... | 31.01.2026, ПРАЙМ

МАЙАМИ, 31 янв - ПРАЙМ. Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев назвал встречу с делегацией США конструктивной. "Конструктивная встреча с миротворческой делегацией США. Также продуктивное обсуждение (вопроса) американо-российской экономической рабочей группы", - написал Дмитриев в соцсети X. Так он прокомментировал пост спецпосланника американского президента Стива Уиткоффа о переговорах.

сша

