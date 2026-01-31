Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Дмитриев назвал встречу с делегацией США конструктивной - 31.01.2026, ПРАЙМ
Политика
Дмитриев назвал встречу с делегацией США конструктивной
Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев назвал встречу с делегацией США... | 31.01.2026, ПРАЙМ
МАЙАМИ, 31 янв - ПРАЙМ. Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев назвал встречу с делегацией США конструктивной. "Конструктивная встреча с миротворческой делегацией США. Также продуктивное обсуждение (вопроса) американо-российской экономической рабочей группы", - написал Дмитриев в соцсети X. Так он прокомментировал пост спецпосланника американского президента Стива Уиткоффа о переговорах.
россия, мировая экономика, сша, кирилл дмитриев, стив уиткофф
Политика, РОССИЯ, Мировая экономика, США, Кирилл Дмитриев, Стив Уиткофф
20:47 31.01.2026
 
Дмитриев назвал встречу с делегацией США конструктивной

Дмитриев назвал встречу с делегацией США конструктивной и продуктивной

© РИА Новости . Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкДжаред Кушнер, Кирилл Дмитриев и Стивен Уиткофф
Джаред Кушнер, Кирилл Дмитриев и Стивен Уиткофф - ПРАЙМ, 1920, 31.01.2026
Джаред Кушнер, Кирилл Дмитриев и Стивен Уиткофф. Архивное фото
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
МАЙАМИ, 31 янв - ПРАЙМ. Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев назвал встречу с делегацией США конструктивной.
"Конструктивная встреча с миротворческой делегацией США. Также продуктивное обсуждение (вопроса) американо-российской экономической рабочей группы", - написал Дмитриев в соцсети X.
Так он прокомментировал пост спецпосланника американского президента Стива Уиткоффа о переговорах.
Кирилл Дмитриев и Стивен Уиткофф во время встречи - ПРАЙМ, 1920, 31.01.2026
Уиткофф рассказал, кто принимал участие в переговорах с Дмитриевым
ПолитикаРОССИЯМировая экономикаСШАКирилл ДмитриевСтив Уиткофф
 
 
