Дмитриев назвал встречу с делегацией США конструктивной
2026-01-31T20:47+0300
МАЙАМИ, 31 янв - ПРАЙМ. Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев назвал встречу с делегацией США конструктивной. "Конструктивная встреча с миротворческой делегацией США. Также продуктивное обсуждение (вопроса) американо-российской экономической рабочей группы", - написал Дмитриев в соцсети X. Так он прокомментировал пост спецпосланника американского президента Стива Уиткоффа о переговорах.
